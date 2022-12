„Kevin – Allein zu Haus“: So sieht Kevins Mutter Catherine O‘Hara heute aus

Von: Lukas Einkammerer

„Kevin – allein zu Haus“ zählt zu den ganz großen Weihnachtsklassikern. In dem festlichen Streifen spielt Catherine O‘Hara Kevins Mutter Kate McCallister. Seitdem hat sie sich stark verändert.

Los Angeles – Ein Film, der in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen darf, ist „Kevin – allein zu Haus“. Der kultige Streifen handelt von der Familie McCallister aus einem Vorort von Chicago, die bei einer Reise nach Frankreich ihren Jüngsten Kevin (Macaulay Culkin, 42) daheim vergessen – der das Haus während der Festtage vor zwei Einbrechern verteidigen muss. Die Mischung aus weihnachtlicher Stimmung und ordentlich Action kommt jedes Jahr aufs neue gut an und bringt die ganze Familie zum Mitfiebern vor dem Fernseher zusammen.

„Kevin – Allein zu Haus“-Star Catherine O‘Hara: Von der Drehbuchautorin zur Filmlegende

Neben den cleveren Tricks ihres Sohnemanns dürften den meisten Zuschauern vor allem die schrillen Ausrufe seiner Mutter Kate im Gedächtnis geblieben sein. Verkörpert wird das rothaarige – und leicht hysterische – Familienoberhaupt der McCallisters von Catherine O‘Hara (68), die an der Seite von John Heard (†71) ein sehr glaubwürdiges Pärchen abgibt. Bevor die sympathische Kanadierin aber jemals das Drehbuch für „Kevin – Allein zu Haus“ in den Händen hielt, stand sie bereits mit Showbusiness-Größen wie Meryl Streep (73) und Jack Nichsolson (85) vor der Kamera.

In „Kevin – Allein zu Haus“ spielt Catherine O‘Hara die Rolle der Kate McCallister, die ihren Sohn Kevin bei einer Reise an Weihnachten daheim vergisst. © IMAGO/Allstar (Fotomontage)

Vor ihrem großen Durchbruch als Schauspielerin machte sich Catherine O‘Hara hinter den Kulissen einen Namen und schrieb in den 80er Jahren Drehbücher für die Serie „SCTV Network 90“ – wofür sie 1982 mit dem prestigeträchtigen Emmy-Award prämiert wurde. Dennoch ist es ihre Rolle als Kate McCallister, mit der sie heute die meisten in Verbindung bringen – was sie gar nicht zu stören scheint. 2020 schlüpfte sie für einen kurzen Werbeclip der Kampagne „Freedom Unlimited“ erneut in die Schuhe von Kevins vergesslicher Mutter und verriet in einem Interview mit dem US Magazine über den Film: „Ich muss meine Kinder zwingen, ihn anzuschauen.“

Catherine O‘Hara ist auch als Musikerin aktiv Ihren großen Durchbruch schaffte Catherine O‘Hara mit ihren Schauspielrollen sowie ihrer Arbeit als Drehbuchautorin. Doch ihre Talente gibt sie auch musikalisch zum Besten. Zusammen mit ihrer Schwester Mary führte sie 1985 selbstgeschriebene Lieder in der TV-Show „The Last Polka“ auf und schloss sich im selben Jahr neben Musik-Legenden wie Bryan Adams der Musikgruppe Northern Lights an, die den Benefizsong „Tears Are Not Enough“ veröffentlichte. So viel Gesangskunst hätte man von Kevins Mutter bestimmt nicht erwartet. (Quelle: imdb.com)

Großes Karrierecomeback: Das macht „Kevin – Allein zu Haus“-Star Catherine O‘Hara heute

In ihrer Heimat Kanada gilt Catherine O‘Hara spätestens seit der Veröffentlichung von „Kevin – Allein zu Haus“ und der ebenso erfolgreichen Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ (1992) als wahre Schauspiel-Ikone. International wurde es aber erst einmal still um sie – bis sie 2015 mit der Comedy-Serie „Schitt‘s Creek“ einen erneuten Karriereaufschwung erlebte. An der Seite von ihrem langjährigen Freund und Kollegen Eugene Levy (75) verkörpert sie die ulkige Ex-Millionärin Moira Rose und wurde für ihre Arbeit sowohl mit einem Golden Globe als auch der Anerkennung einer ganz neuen Generation belohnt.

Mehr als 30 Jahre sind vergangen, seitdem Catherine O‘Hara als Kate McCallister in „Kevin - Allein zu Haus“ und dem Nachfolger „Kevin – Allein in New York“ zu sehen war. Auch heute zählt die gebürtige Kanadierin zu den größten Namen Hollywoods. © IMAGO/ZUMA-WIRE (Fotomontage)

Heute kann Catherine O‘Hara auf eine facettenreiche Karriere zurückblicken, die beweist, dass sie viel mehr ist als die Hausfrau Kate McCallister, die ihren Sohn an Weihnachten daheim vergisst. Feiern kann sie ihren glänzenden Erfolg in der Filmindustrie mit ihren Kindern Matthew (28) und Luke (25) und ihrem Mann Bo Welch (71), den sie am Set der Halloween-Komödie „Beetlejuice“ kennenlernte. In den kommenden Wochen wird Catherine O‘Hara garantiert wieder vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn aus den Bildschirmen in der Weihnachtszeit ihr legendäres „Keviiiin!“ hallt. Stark verändert hat sich auch Atréju aus „Die unendliche Geschichte“. Verwendete Quellen: imdb.com, usmagazine.com