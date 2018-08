Katja Krasavice nach Promi Big Brother: „Ich habe in fast jeder Stadt einen Typen“

Kaum aus dem Container raus, scheint die alte Katja Krasavice zurück zu sein: Sie zieht sich aus, performt „Dicke Lippen“ und beschmiert sich mit Sahne.

Katja Krasavice hat es wieder getan: Sie hat sich ausgezogen

Sie hat es wieder getan - Kaum aus dem Haus raus, zieht sich Katja wieder aus - und performt auch noch ihren Hit „Dicke Lippen“. Nach ihrem Auszug bei Promi Big Brother ist sie gleich zu Gast bei Jochen und Melissa. Da wird sie zu ihrer Zeit im Container befragt. Und dann fliegen die Hülle, kaum dass sie wieder aus dem Containern raus ist. Na klar, warum auch nicht, wenn Jochen sie quasi dazu einlädt, ihr Oberteil auszuziehen. Doch davor performte sie auch noch schön einen ihrerer Hits.

Katja gesteht in der Promi Big Brother Late Night Show, dass Musik ihre absolute Leidenschaft ist - und dann wird - wie passend - ihr Song „Dicke Lippen“ eingespielt. Katja lässt sich dann natürlich nicht nehmen ihren Song live zu performen - mit einer Klobürste als Mikrofon - und dabei beweist sie auch noch einmal, wie schön sie mit ihrem Hintern wackeln kann. Die beiden Moderatoren begleiten sie als Backgroundtexter mit blonden Perücken.

+ Katja Krasavice performt „Dicke Lippen“ in der „Promi Big Brother - Die Late Night Show“. © Screenshot Sixx

Nebenbei verrät Katja dann auch noch, dass sie quasi in fast jeder Stadt einen Typen hat, den sie anrufen kann, wenn sie dort zu Besuch ist. Aber warum hat sie sich eigentlich im Haus nie ausgezogen, will ein Zuschauer wissen. „Weil das vor der Kamera war, da ist das einfach was anderes. Vor Menschen hab ich da kein Problem, da kann ich mich ausziehen.“ Äh ja, muss man vielleicht nicht unbedingt verstehen, aber gut.

Auf Silvia sauer ist Katja übrigens gar nicht. „Ach das ist mir egal. Ich bin stolz, dass ich sie trotzdem nicht nominiert habe“, sagt sie nur zu Silvias-Dampfablasen. Beim Fragenspiel gegen Ende will Katja dann auch noch mitspielen und schmiert sich dabei genüsslich mit Sahne ein und weißt darauf hin, dass man, wie Lidl es schon erkannt hat, einen guten Duschkopf braucht, der in der richtigen Wärme eingestellt sein soll. Die alte Katja scheint nach dem emotionalen Ausbruch nun wieder zurück zu sein.

+ Katja Krasavice reibt sich mit Sahen ein. © Screenshot Sixx

Katja Krasavice macht es sich schon wieder - zu heiß fürs Fernsehen

Update vom 24. August: Ganz Deutschland redet über Katja Krasavices Solo-Sex in der Badewanne. Jetzt wird bekannt: Sie hat es schon wieder getan, SAT.1 strahlte es aber nicht aus. An Tag 7 nutze Katja die wilde Pool-Sause, um sich ganz ungeniert mit den Blubberblasen aus der Whirlpool-Düse zu vergnügen.

Katja reckt ihre Beine in die Höhe und positioniert sich entspannt vor dem Blubberwasser, das aus der Düse kommt. Das Spektakel ist auf einem Bonusclip auf der SAT.1-Homepage zu sehen. Auch Pascal und Daniel bekommen mit, was Katja da treibt. Wirklich überrascht sind sie aber nicht: "Die versucht sich hier schon wieder selbst zu befriedigen", kommentiert Pascal Behrenbruch nüchtern das Geschehen.

+ Katja genießt offensichtlich den Whirlpool ganz besonders. © Screenshot/sat1.de

Promi Big Brother 2018: Katja macht ihrem Ruf alle Ehre

Schon vor dem Start von Promi Big Brother 2018 kündigte Katja Krasavice (22) an: „Ich glaube, ich befriedige mich einfach die ganze Zeit selbst.“ Nach zahllosen Sex-Anspielungen rund um eine Salatgurke macht sie an Tag 4 ihr Versprechen (oder sollte man Drohung sagen?) wahr. Und das gleich zwei mal!

Während die erste Solo-Fummelei noch recht unspektakulär im Schlafsack auf dem Bauwagenboden abläuft, geht es bei der zweiten Runde gleich richtig zur Sache! Kaum in der Promi-BB-Villa eingezogen, schleicht Katja sofort ins Badezimmer und vergnügt sich mit dem Duschkopf in der Badewanne - vor einem Millionenpublikum. Da schütteln sogar die leiderprobten Moderatoren Marlene Lufen (47) und Jochen Schropp (39) mit den Köpfen. Aber wurde das nicht eh genau von Katja erwartet?

+ Katja Krasavice legt in der Badewanne Hand an. © SAT.1

Promi Big Brother 2018: Mitbewohner stören Katja Krasavice bei Solo-Sex

Selbst als Mitbewohnerin Sophia Vegas (30) das Badezimmer der Villa betritt und fragt "Was machst du?" lässt die 22-Jährige sich nicht aus der Ruhe bringen. Stattdessen antwortet sie, als sei es das selbstverständlichste der Welt: "Ich befriedige mich!" Die versaute Katja ist wohl sogar Reality-Star Sophia zu viel, denn diese zieht sich verstört auf die Toilette zurück.

Dann platzt auch noch Mike Shiva (54) ins Badezimmer und erwischt Katja in flagranti - damit hatte wohl nicht mal der Hellseher gerechnet! Aber anders als Sophia ist Mike keineswegs entsetzt - ganz im Gegenteil! Er gibt Katja auch noch den Tipp, sich damit Zeit zu lassen und erklärt, wie gut ihr ihre Badewannen-Action tun wird. Aha! Zum Glück hat Silvia Wollny (die das Haus aus gesundheitlichen Gründen verlassen muss) Katja nicht erwischt. Wer weiß, was sie dazu zu sagen hätte, nachdem sie sich ja so über Sophias Schwangerschaft aufregt. Und auch ein Glück, dass Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein schon freiwillig gegangen ist. Denn angeblich war der wahre Grund für seinen Abgang, dass Chethrin und Katja ihm zu viel über Sex gesprochen haben.

Richtig heiß wurde es auch bei der Pool-Party in der Promi-Big-Brother-Villa. Da wurden die Mädels kräftig mit Sekt bespritzt.

Promi Big Brother 2018: Désirée Nick vs. Katja Krasavice

Auf Bild.de lästert Désirée Nick (61), die bekannt ist für ihre spitze Zunge, so richtig über Katja Krasavices Selbstbefriedigung in der Badewanne ab: „Wenn ich einen billigen Porno sehen will, schalte ich keine Unterhaltungsshow ein. Ich habe das Selbstbefriedigungsvideo von Katja aus beruflichen Gründen nicht verpassen dürfen. Es ist schlecht. Sie sieht aus wie eine aufgemöbelte Versuchspuppe für Verkehrsunfälle!“ Außerdem findet die Entertainerin, die 2016 selbst im Promi-BB-Container hauste, Katjas Brause-Befriedigung unhygienisch und eklig für die restlichen Bewohner.

+ Die Ka­ba­ret­tis­tin ist sich sicher, dass es keinen echten Orgasmus gab. © Britta Pedersen/dpa

Die Unterhaltungskünstlerin ist sich sicher, dass alles nur ein Fake war: „Ich glaube, Katja hat noch nie einen Orgasmus gehabt. Sie hat zweimal kurz gefiepst, wie ich bei einer Spritze auf dem Zahnarztstuhl.“ Désirées Fazit über Katjas Nummer fällt vernichtend aus: „Also Katja – sehr schlecht vorgetäuscht!"

Auch diese Promis lästern über Katja Krasavices schmutzige Show-Einlage

Nicht nur Désirée Nick lässt kein gutes Haar an Katjas Solo-Nummer. Auch weitere Promi-Damen, die die Show nur als Zuschauer verfolgen, meldeten sich zu Wort. Wie Promiflash berichtet, lästerte Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Kattia Vides (30) online: "Und so eine hat Millionen Follower! Die Welt ist kaputt gegangen und viele Leute stehen auf asozial und niveaulos! Soll die ein Vorbild sein?"

+ Auch Natascha Ochsenknecht findet Katjas Solo-Sex „super lächerlich“. © dpa / Ursula Düren

Auch Natascha Ochsenknecht (54), deren Ex Umut Kekilli ebenfalls im Promi-BB-Container wohnt, postete auf Instagram ein zensiertes Foto von der YouTuberin in der Badewanne mit der Bildunterschrift: „Unfassbar lächerlich oder was meint ihr ???“. Zusätzlich verzierte sie das Bild mit der Aufschrift:"Billiger super Assi fake Müll." Ob sie damit Katja Krasavice oder das Promi-BB-Format an sich meinte, ist unklar. Schließlich wohnte sie 2016 ebenfalls im Promi-BB-Haus.

Promi Big Brother 2018: Katja Krasavices Badewannen-Action im Video

Natürlich wollen wir Ihnen auch das Video von Katjas Solo-Nummer nicht vorenthalten. Bitteschön:

Internet-Phänomen Katja Krasavice scheint Badewannen-Spielchen übrigens besonders gerne zu mögen, wie sie auf Instagram schon früher zeigte:

Ein Beitrag geteilt von KATJA KRASAVICE (@katjakrasavice.mrsbitch) am Aug 8, 2018 um 12:45 PDT

Silvia Wollny musste frühzeitig das Haus verlassen, nachdem der Verdacht auf Gürtelrose besteht.