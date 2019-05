Joko und Klaas bekamen 15 Minuten Sendezeit geschenkt - was sie daraus machten, sorgte für Gänsehaut

Damit hatte niemand gerechnet: Joko und Klaas bekamen zur Primetime 15 Sendeminuten von ProSieben geschenkt. Was dann folgte, beeindruckte die Zuschauer.

München - Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind die beiden Aushängeschilder von ProSieben. Nun schrieb das Duo regelrecht TV-Geschichte. In ihrem neuen Showformat „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gewannen die Showmaster 15 freie Minuten Sendezeit von ProSieben, zur Primetime um 20.15 Uhr. Am Mittwoch setzten sie die Zeit ein. Es wurde eine Live-Viertelstunde, die viele Zuschauer tief beeindruckte. Die Serie „Grey‘s Anatomy“ verschob sich auf 20.30 Uhr.

Selbst ihr Haussender war sich wohl unsicher, was da kommen würde. Zu Beginn der Sendung teilte er vorsorglich distanzierend mit: „ProSieben hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung der gewonnenen Sendezeit. Hoffen wir das Beste.“

Joko und Klaas überlassen die Bühne drei Menschen, „die mehr zu sagen haben“

Was folgte, war eine Überraschung. Es wurde eine Sondersendung ohne Klamauk, sondern mit ungewohnt viel Tiefgang. Die beiden Moderatoren luden drei Menschen in ihre Sendung ein, „die vielleicht mehr zu sagen haben als wir“, erklärte Heufer-Umlauf in der Anmoderation. Und sein Partner ergänzte: „Vor allem sinnvollere Dinge.“ Danach zogen sich die beiden vor der Kamera zurück.

In dem leeren TV-Studio, in dem lediglich ein Stuhl stand, nahmen drei Menschen nacheinander Platz. Zuerst Kapitänin Pia Klemp vom beschlagnahmten Rettungsschiff "Iuventa 10". Sie erzählte eindrücklich über ihre Arbeit in der Seenotrettung. Tagelang hatte sie mal einen ertrunkenen zweijährigen Jungen in der Tiefkühltruhe an Bord. Seine überlebende Mutter durfte nicht an Land, weil das Rettungsschiff von Klemp keinen Hafen anfahren durfte. Der italienische Staat hat gegen die Retterin von Menschenleben ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr drohen 20 Jahre Haft oder eine Geldstrafe von 15.000 Euro pro geretteter Person.

Anschließend erzählte der Sozialarbeiter Dieter Puhl über seine Tätigkeit bei der Bahnhofsmission am Berliner Bahnhof Zoo und den Schicksalen der Obdachlosen. Oftmals enden ihre Leben in jungen Jahren auf der Straße.

Zum Schluss berichtete Birgit Lohmeyer, wie sie von rechtsradikalen Nachbarn im Dorf Jamel (Mecklenburg-Vorpommern) terrorisiert wird. Sie organisiert seit 2007 das Festival „Jamel rockt den Förster" für Demokratie und Toleranz. Den Opfern rechter Gewalt sprach sie Mut zu.

Überwältigende Reaktionen auf die Sondersendung von Joko und Klaas: „Ich bin sprachlos und stolz“

Die Reaktionen auf die Sondersendung waren überwältigend gut. „SOWAS kann Fernsehen?“ , fragte beispielsweise Journalisten Sophia Paßmann auf Twitter. „Ich habe noch nie so gebannt fern gesehen. Und war noch nie so bewegt von 15 Minuten Fernsehen. Danke!“, postete ein weiterer User auf Twitter. „Ich bin sprachlos und stolz“, schrieb eine andere Userin. „Dass Joko & Klaas auch so richtig ernst können, hätte ich nicht gedacht. Habe Gänsehaut bekommen. Sehr gute Aktion!“

Joko und Klaas erwartet, große Gedanken zur Gesellschaft bekommen! Vielen Dank für 15 Minuten, die hoffentlich aufrütteln. #JKLive — Julian Rüther (@Julian81295) 29. Mai 2019

Ganz, ganz groß! Dieses Video hat mindestens so viele Aufrufe verdient wie die 13 Millionen von #RezoVideo. Bitte ansehen und teilen! ⁦@rezomusik⁩ https://t.co/mJYjw9adFT — Arnd Henze (@arndhenze) 29. Mai 2019

Sogar ProSieben zeigte sich nach der Sendung beeindruckt. „Das kam unerwartet. Auch für uns“, postete der Sender über Twitter. Man wünsche sich, dass die Geschichten dieser Sendung über die 15 Minuten hinaus nachhaltig gehört werden.

Das kam unerwartet. Auch für uns. Eigentlich sollte #JKLive einmalig zu sehen sein. Danach nirgendwo wieder. Für uns ist klar: Die Geschichten dieser besonderen 15 Minuten Fernsehen müssen über die Live-Sendung hinaus gehört werden. Von allen. Nachhaltig. — ProSieben (@ProSieben) 29. Mai 2019

15 Minuten von Joko und Klaas: Hier können sie die ProSieben-Sendung sehen

