Jetzt packt RTL-Bachelorette-Sebastian aus - und es ist übel 

Jessica Paszka warf den schönen Fitnesstrainer Sebastian raus: Jetzt packt der ehemalige RTL-Bachelorette-Teilnehmer aus - und stichelt gegen Jessica.

Marbella - Er war lange Zeit der Favorit im Kampf um das Herz von Bachelorette Jessica Paszka (27): Fitnesstrainer Sebastian Fobe (32). Doch nachdem ihn die schöne Jessica am Mittwoch vor einem Millionenpublikum abservierte,packt der 32-Jährige im „OK-Magazin“ nun aus. „Es ist alles super, so wie es gekommen ist. Mir geht es super damit“, erzählt der 32-Jährige anfangs. Im TV sah es so aus, als habe es bei den beiden gefunkt. Selbst beim Home-Date gab es zwar keinen Kuss, doch Sebastian wirkte verliebt, machte der 27-Jährigen schöne Augen, versuchte seine schüchterne Art stets zu überspielen. Jetzt, nach seinem Aus, versucht der durchtrainierte Personaltrainer ein ganz anderes Bild der Situation mit Jessica zu zeichnen.

Er sagte: „Ach, ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass ich nicht weiterkomme. Ich denke sie hat gemerkt, dass ich sie zwar mag, aber keine wirklichen Gefühlen entstanden sind.“

+ Jessica und Sebastian beim Flirten. Von Enttäuschung über sein Aus bei der Bachelorette keine Spur - im Interview zeigt sich der 32-Jährige ganz cool, tritt sogar noch nach: „Klar, sie ist attraktiv und war mir mega sympathisch, aber es hat halt was gefehlt. Sie ist ja auch cool und man kann gut mit ihr abhängen. Die Frau für mich war sie nicht. Die Jessi hat zwar ne mega Aura, aber meine Traumfrau sieht dann doch anders aus, beziehungsweise hat andere Attribute.“

Ob bei diesen Aussagen von Sebastian Fobe vielleicht die Enttäuschung mitschwingt, von Jessica unter den letzten fünf Kandidaten überraschend keine Rose bekommen zu haben? Stimmt ab.

mk