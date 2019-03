Jens Büchner: Witwe Daniela berichtet von schockierendem Detail kurz vor seinem Tod

In einer Sonderausgabe von „Goodbye Deutschland“ bei Vox spricht Witwe Daniela über den plötzlichen Tod ihres Mannes Jens Büchner und verrät ein schockierendes Detail.

Der beliebte „Goodbye Deutschland!“-Star und Schlagersänger Jens Büchner starb am 17. November 2018 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs.

Vox zeigt am Montag, 11. März 2019, ab 20.15 Uhr eine Sonderausgabe von „Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!“ in Gedenken an „Malle-Jens“.

In der Sendung wird an das Leben von Jens Büchner erinnert und gezeigt, wie es seiner Frau Daniela Büchner, seinen Kindern sowie seinen Weggefährten nach dem schweren Verlust heute geht.

Update vom 11. März 2019, 20.50 Uhr: In der neuen Folge von „Goodbye Deutschland“ erzählt Daniela Büchner, wie sie mit dem plötzlichen Tod ihres Mannes Jens umgeht. „Manchmal erwische ich mich, wie ich mit den Kindern schimpfe, nach oben gehe und ‚Schatz‘ rufe, aber dann merke ich, da ist ja gar keiner“, sagt die 41-Jährige unter Tränen. „Oder wie ich ihm bei WhatsApp schreiben möchte, aber es kommt ja nichts zurück.“

Vox begleitete die Familie bei einem ihrer Krankenhausbesuche, verzichtete aber auf Bilder von Jens im Krankenbett. Nur seine heisere Stimme ist kurz zu hören. „Ach Gott, das ist aber schön“, so „Malle-Jens“, als Daniela und die Kinder das Zimmer betreten. Wenige Tage vor seinem Tod machte Danni Büchner noch ein Foto mit dem Kult-Auswanderer, das sie bei „Goodbye Deutschland“ zeigte.

Weitere Untersuchungen bei Jens Büchner ergaben, dass der 49-Jährige Metastasen im Kopf hat, also Krebs im Endstadium. Es gebe keine Hoffnung, dass er überleben werde, so die Ärzte. Für Frau Daniela „blieb die Welt stehen“. „Ich habe gefragt, wie viele Jahre er noch hat. Doch sie sagten: ‚Nein, wir reden nicht mehr von Jahren, sondern von Monaten oder Tagen‘“, verrät sie mit zittriger Stimme dieses schockierende Detail, das ihr kurz vor dem Tod ihres Ehemannes von den Ärzten eröffnet wurde.

Am 17. November 2018 starb Jens Büchner in einer Klinik in Palma de Mallorca an Lungenkrebs. Daniela wollte es nicht wahrhaben: „Ich habe an ihm gerüttelt, ihn geküsst und gesagt, er soll aufstehen ...“. Die Asche ihres verstorbenen Lebensgefährten hat Danni Büchner in einer Urne bei sich im Wohnzimmer stehen. In Spanien ist dies erlaubt. „Jens ist jetzt zu Hause.“

Jens Büchner bei „Goodbye Deutschland“: Spezial-Folge bei Vox

Es wird die wohl emotionalste „Goodbye Deutschland!“-Folge, die es je gab: Am Montag, den 11. März, sendet Vox eine Spezial-Sendung in Gedenken an den beliebten Reality-Star Jens Büchner. Der berühmte TV-Auswanderer starb am 17. November 2018 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs. In der „Goodbye Deutschland! Viva Mallorca“-Spezialausgabe soll an das Leben von „Malle-Jens“ gedacht werden - ein Leben voller Höhen und Tiefen, voller Schicksalsschläge und einem unbändigen Willen, sich immer wieder aufzurappeln.

Nach Jens Büchners plötzlichen Krebstod im November zeigten sich zahlreiche Fans und Prominente erschüttert. Seine Ehefrau Daniela bedankte sich in einer rührenden Videobotschaft für die riesige Anteilnahme. Gemeinsam organisierten Schlagerstars ein Benefizkonzert zugunsten von Jens Büchners Kindern - erst 2016 hatten Daniela und Jens Büchner Zwillinge bekommen. Allerdings hatte es im Vorfeld des Konzerts schwere Vorwürfe gegen die Organisatoren gegeben.

Was passiert im „Goodbye Deutschland! Viva Mallorca“-Spezial zu Jens Büchner?

Am Montag wird keine normale „Goodbye Deutschland!“-Folge auf Vox zu sehen sein, das wurde bereits im Vorhinein klar, sondern ein Abschied von einem beliebten TV-Star.

Nachdem sich „Danni“ lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte und nur in wenigen Auftritten zu sehen war, erfahren nun die Zuschauer, wie sie ihren schlimmen Verlust verarbeitet hat und wie es nun für sie, die Kinder und das Fan-Café auf Mallorca, das Jens und Danni gemeinsam betrieben haben, weitergeht.

Besonders dramatisch: Auch die letzten Tage des todkranken Schlagersängers, die er in einem Krankenhaus auf Mallorca verbrachte, werden gezeigt. Laut Vox haben sowohl Jens als auch seine Frau Daniela ausdrücklich den Filmaufnahmen zugestimmt, wie tz.de* berichtete. „Für uns war immer klar, dass wir die Familie entscheiden lassen, ob dieses Material aus ausgestrahlt wird“, teilte der Privatsender mit.

In der neuen Folge der Auswanderer-Doku begleiten Kameras die Familie zu Büchners ans Krankenbett - zeigen ihn aber nicht. Nur seine heisere Stimme ist zu hören. Zu sehen sind die besorgten Blicke seiner Frau und seiner Kinder. Als die Familie erfährt, dass Büchner Metastasen im Kopf und nur noch wenige Tage zu leben hat, werden die Dreharbeiten abgebrochen. Aus dem Off heißt es: „Die letzten Tage im Leben von Jens Büchner besucht Daniela ihn ohne Kamera.“

Stimmen Sie ab: Wie finden Sie es, dass die letzten Tage von Jens Büchner öffentlich gezeigt werden?

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

sp/sk