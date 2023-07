Jenny Delüx zeigt gemeinsamen Sohn mit Jens Büchner: „Sieht Papa unheimlich ähnlich“

„Goodbye Deutschland“-Star Jenny Delüx begeistert auf Instagram mit einem Foto ihres Sohnes. Er sei das Ebenbild seines verstorbenen Vaters, Jens Büchner, finden die Fans.

Mallorca – Bereits knapp 13 Jahre ist es her, dass Jenny Delüx (36) und ihr ehemaliger Lebensgefährte Jens Büchner (1969–2018) mit Kind und Kegel nach Mallorca zogen, um einen Neustart zu wagen. Ihr gemeinsamer Sohn Leon war da gerade acht Monate alt. In der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ konnte das TV-Publikum den weiteren Weg der kleinen Familie verfolgen. Das Paar trennte sich 2013, Büchner starb 2018 an Lungenkrebs. Jenny Delüx, auch als Jenny Matthias bekannt, ist inzwischen wieder neu verheiratet.

An ihren ehemaligen Lebenspartner dürfte die Boutiquebesitzerin aber jeden Tag erinnert werden. Denn der gemeinsame Sohn – heute 13 Jahre alt – ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Das zeigt ein neues Foto, das die 36-Jährige nun auf Instagram mit ihren 77.500 Followerinnen und Followern teilte.

Jens Büchners Sohn Leon: „Wie der Papa“

„Wir haben einen neuen Mitarbeiter in unserem Laden in Artà“, schreibt sie zu dem Foto, das Sohn Leon beim Scannen eines T-Shirts an der Kasse zeigt. „Das sieht doch schon ganz gut aus bei Leon, was denkt ihr?“

Den Fans fällt aber vor allem eines auf: die Ähnlichkeit zu Papa Jens. „Er ist ein richtig toller und lieber Kerl, wie der Papa“, kommentiert eine Nutzerin. „Der kleine Mann ist dem Jens wie aus dem Gesicht geschnitten“, merkt eine weitere an. So ähnlich lauten etliche weitere Kommentare unter dem Foto.

Verwendete Quellen: Instagram