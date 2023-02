Krankenhaus: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine bricht zusammen, aber keiner weiß, was los ist

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Goodbye Deutschland“ zeigt Janine Hundt ihr neues Leben in Tansania. Im Dezember gab sie ihrem Schatz Attu das Ja-Wort. Doch nun meldet sie sich mit einem besorgniserregenden Update aus dem Krankenhaus.

Tansania – Seit 2006 begleitet „Goodbye Deutschland“ mutige Auswanderer bei ihrer Reise in ferne Länder und ihrem Versuch, sich tausende Meilen vom deutschen Zuhause entfernt, ein neues Leben aufzubauen. Die häufigsten Zielorte sind dabei Mallorca – die Wahlheimat von Reality-Sternchen Danni Büchner (44) – oder die USA, wo Currywurstmann Chris Töpperwien (48) ein Café betreibt. Für Janine Hundt (42) war der Tapetenwechsel aber ein gutes Stück drastischer, denn sie zog es 2022 nach Tansania – von wo aus sie sich nun mit einer erschreckenden Botschaft bei ihren Fans meldet.

„Jeder Atemzug tut wahnsinnig weh“: „Goodbye Deutschland“-Star Janine liegt im Krankenhaus

Obwohl das vergangene Jahr für Janine Hundt mit einem tragischen Erlebnis begann – denn der „Goodbye Deutschland“-Star wurde von ihrem Geschäftspartner ausgeraubt – hat sich am Ende alles zum Guten gewendet. Nachdem die Fernbeziehung mit ihrem Ex-Mann Ingo gescheitert war, ging sie Anfang Dezember mit ihrem Schatz Attu den Bund fürs Leben ein – und scheint in ihrem neuen Zuhause nun endlich so richtig angekommen zu sein. Doch bei allen romantischen und fröhlichen Schnappschüssen, die die ehemalige Ticketkontrolleurin mit ihren Fans in den sozialen Medien teilt, meldet sie sich jetzt mit einem beängstigenden Gesundheits-Update.

Mit ihren Followern teilt Janine Hundt bei Instagram eine Reihe an Fotos aus dem Krankenhaus – auf denen sie sichtlich erschöpft und mitgenommen im Bett liegt und Infusionen und Spritzen bekommt. „Ich hatte gestern einen echt beschissenen Abend und auch heute früh geht’s mir noch nicht viel besser“, erklärt sie, „Aus dem Nichts habe ich wahnsinnige Schmerzen im gesamten Oberkörper bekommen und auch jeder Atemzug tut wahnsinnig weh.“

Doch trotz Untersuchungen und Behandlung hat die Auswanderin, die in Tansania ihr eigenes Musikstudio eröffnen will, noch keine Diagnose: „Die Ärzte hier waren zwar bemüht, mir zu helfen, aber bis jetzt weiß niemand, was los ist mit mir“, schreibt Janine weiter.

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

„Ein Touch von Übertreibung“: „Goodbye Deutschland“-Fans kritisieren Janine nach Krankenhaus-Fotos

Auch der Instagramaccount von „Goodbye Deutschland“ teilt Janines Krankenhaus-Bilder – und die Fans der kultigen Vox-Show lassen der sympathischen Auswanderin darunter viele positive Kommentare zukommen. „Ich wünsche dir gute Besserung und hoffentlich kommst du bald wieder auf die Beine“, schreibt eine Userin, „Alles erdenklich gute“, schließt sich ihr eine weitere an.

Trotz dieser ermutigenden Botschaften liest sich auch scharfe Kritik – denn für viele ist das Posting über Janines Leiden ein absolutes No-Go. „Warum muss man in diesem Zustand noch die Öffentlichkeit dran teilhaben lassen? Für mich hat das immer einen Touch von Übertreibung“, wettert eine Instagram-Nutzerin, „Und das muss so ins Netz?“, wundert sich ein Fan.

Auch wenn viele Janines Entscheidung, einen so privaten Einblick in ihr Leben zu gewähren, nicht nachvollziehen können – wer in der Öffentlichkeit steht, kann oft nicht anders als auch die unschönen Momente mit den Fans zu teilen. Man kann Janine nur die Daumen drücken, dass sie schnell wieder fit ist – die nächsten Dreharbeiten lassen ja schließlich bestimmt nicht lange auf sich warten. Indessen platzt „Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens der Kragen. Verwendete Quellen: Instagram/janine_tanzania2022, Instagram/goodbyedeutschland.vox, auswandern-info.com