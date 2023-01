„Ist ein Rind ‘ne Kuh?“: Geissens auf Reisen – Trip in den Stall sorgt für Verwirrung

Von: Pauline Wyderka

Von Dubai geht es für die Geissens in der sechsten Folge direkt in den Kuhstall. Und Shanias Stimmung schwenkt genauso schnell von Begeisterung in Ekel um. Lesen Sie hier den Grund dafür:

Ein neuer Montag, eine neue Folge Geissens! Und wieder nimmt die schrecklich glamouröse Familie in der 21. Staffel die Zuschauer mit auf Reisen. Es geht von London über Istanbul nach Dubai. Doch weit abseits der einschlägigen Luxusdomizile, die Carmen, „Roooobert“, Shania und Davina sonst besuchen, entführt uns Folge sechs auf RTLZWEI mitten ins Nirgendwo – und zwar in einen waschechten Kuhstall. Die Töchter sind hin- und hergerissen zwischen aufrichtiger Neugier und Ekel.

MANNHEIM24 verrät, wie schnell die Begeisterung der Geissens bei dem Besuch eines Kuhstalls in Ekel umschlägt.

Doch bevor sie aufbrechen, stehen die Geissens vor einer schwierigen Frage: „Ist ein Rind ‘ne Kuh?“, wundert sich Shania. Schnell macht sich Verwirrung breit, bis Mama Geiss die Begriffserklärungen der Wörter ausdruckt, um Licht ins Dunkel zu bringen. (paw)