„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Diese Promis haben das Dschungelcamp abgebrochen

Mit bürgerlichem Namen heißt Dolly Buster Nora Baumberger und wurde als Erotikdarstellerin bekannt. Heute betätigt sie sich in vielen künstlerischen Bereichen und in der Gastronomie. Die Tschechin zieht zur zweiten Staffel in das Dschungelcamp, verlässt dieses jedoch nach zwei Tagen wieder freiwillig. Der australische Dschungel ist wohl nicht für jeden etwas. © IMAGO/Photopress Müller