Höhle der Löwen (VOX) feiert Weihnachtsspecial mit Hundewolle und Gras-Geschenkpapier

Teilen

Weihnachtsstimmung in der „Höhle der Löwen“ (VOX): Investorin Dagmar Wöhrl nimmt die kompostierbaren Geschenkverpackungen von „PÁPYDO“ genau unter die Lupe. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Die nächste und damit 13. Staffel „Die Höhle der Löwen“ zeigt VOX im Frühjahr 2023. Doch bereits vorher gibt es ein Wiedersehen mit den Löwen: Was das allererste Weihnachts-Special der Sendung für Jury und Zuschauer bereithält, lesen Sie hier:

Köln - „Weihnachten steht vor der Tür. Erstmalig wird das auch in der ,Höhle der Löwen‘ groß gefeiert“, kündigt der Sender VOX in einer Pressemitteilung an. „Die Löwen haben den Weihnachtsbaum geschmückt, sich in ihre festlichsten Outfits geworfen und treffen auf Gründerinnen und Gründer mit besinnlichen Geschäftsideen.“

fuldaerzeitung.de berichtet, welche kuriosen Produkte unter anderem in der Weihnachtssendung präsentiert werden

Video: Höhle der Löwen (VOX) - Neuer Investor soll Kofler und Rosberg ersetzen

Mit dabei sind Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Ralf Dümmel. Die Investoren kämpfen „in der festlich geschmückten Höhle um die Gründerinnen und Gründer mit den besinnlichsten, fröhlichsten und schönsten Geschäftsideen“, teilt VOX mit. Das allererste Weihnachts-Special läuft am Montag, 12. Dezember 2022, ab 20.15 Uhr. (sob)