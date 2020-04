Nanu, die sieht doch aus wie Helene Fischer?! Kunden in Münchner Pizzeria trifft der Schlag, als sie die Wahrheit erfahren

Die sieht doch aus wie Helene Fischer? Kunden in einer Münchner Pizzeria traf nach dem Gedanken der Schlag bei der Wahrheit. Jetzt wird an diese Aktion erinnert.

Der SWR erinnert zum 40. Jubiläum von „Verstehen Sie Spaß?“ an einen gelungenen Auftritt von Helene Fischer* als Pizzabäckerin 2016 in München.

In der Jubiläumsshow am Samstag, 4.4. (ab 20.15 bei ARD, ORF und SRF) fehlt die Helene-Fischer-Aktion allerdings.

München - Helene Fischer* ist längst ein Megastar - und als solchen kennen viele Fans sie auch nur aus der Distanz. Aus großen TV-Shows mit Millionen Zuschauern. Oder von Auftritten in ausverkauften Arenen. Die „Frau von nebenan“ ist beim Aufstieg zur Schlagerqueen etwas verloren gegangen. Doch Helene Fischer hat auch viel Humor. Und zeigt sich auch mal für einen großen Jux offen.

Helene Fischer hilft in Pizzeria in München aus - und nennt sich Melanie

Was viele nicht wissen: Helene Fischer* gab einst, im Jahr 2016, für „Verstehen Sie Spaß?“ den Lockvogel. Kaum geschminkt und mit einem Pferdeschwanz half sie in einer Pizzeria in München aus. Und machte dabei einen richtig sympathischen Eindruck.

„Verstehen Sie Spaß“ feiert am Samstag, 4. April Jubiläum mit einer großen Show (ab 20.15 bei ARD, ORF und SRF), bei denen auch diverse Clips aus dem Archiv gezeigt werden. Und zu den Highlights in der 40-jährigen Geschichte der Unterhaltungsshow zählt sicherlich der Helene-Fischer-Scherz.

Statt Helene heißt sie Melanie. „Und ich streite vehement ab, dass ich Helene Fischer bin“, kündigt sie zu Beginn des Clips an. Tatsächlich stocken diverse Gäste. „Sie sehen aus wie Helene Fischer?“, sagt etwa eine Kundin. Die blonde Frau kommt ins Stottern, sagt dann „Das hör ich wirklich oft.“ Dann legt Helene Fisch ... äh ... Melanie nach: „Schön wär‘s. Nichts für ungut. Dann würd ich nicht hier arbeiten.“ Eine andere Kundin wird gar ziemlich knatschig, als die Pizzabäckerin ihr Salami statt Schinken andrehen möchte.

„Verstehen Sie Spaß?“: SWR erinnert zum Jubiläum an Helene-Fischer-Aktion

Bei einem weiteren Kunden kommt die Pizzabäckerin, die eigentlich Helene Fischer* ist, ins Meckern über die echte Helene Fischer: „Ich weiß auch nicht, ob ich mit ihr tauschen will. Und auch so dieser Stress, oooah, ätzend.“ Auch der Kunde redet frei von der Leber weg: „Und dieser Florian. Ich mag ihn nicht“, lästert er über den damaligen Helene-Fischer-Freund Florian Silbereisen. „Sie passen nicht zusammen.“ Ihre Antwort: „Der ist glaube ich ziemlich cool. Ich hab gehört, dass er eigentlich ... ein cooler Typ ist.“

Natürlich sind die Kunden ziemlich verblüfft, als sie erfahren, dass die Frau vor ihnen nicht nur aussieht wie Helene Fischer. Sondern Helene Fischer IST. Und Moderator Guido Cantz auftaucht und die Sache auflöst. Alles nur Teil von „Verstehen Sie Spaß?“.

Helene-Fischer-Aktion aus München nur im Jubiläumstrailer, aber nicht in der TV-Show

Der zuständige SWR hat sich an den sehr unterhaltsamen Beitrag erinnert, als der Online-Trailer zum 40-jährigen Jubiläum geschnitten wurde. Und dafür kleine Auszüge daraus verwendet.

Leider hat es der Helene-Fischer-Beitrag genauso wenig in die Jubiläumsshow geschafft wie ein legendärer mit Beatrice Egli, wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Onlineredaktion erklärt. Wir möchten aber trotzdem daran erinnern. Auch weil der SWR es anlässlich des Jubiläums auch noch einmal macht.

