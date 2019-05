ESC 2019: Wer sind die SM-Rocker „Hatari“ aus Island?

Klemens Nikulásson Hannigan von der Band Hatari aus Island, die am ESC 2019 teilnimmt.

Jeder, der bereits das Halbfinale des ESC gesehen hat, wartete gespannt auf den Auftritt von „Hatari“ - Islands verrückte SM-Rocker.

Tel Aviv - Matthías Haraldsson (24) und Klemens Hannigan (25) gehen beim „Eurovision Song Contest“ 2019 mit ihrer Industrial-Band Hatari für Island an den Start. Ihr Auftritt erinnert an eine wilde Freak-Show mit einem Stahl-Käfig, viel Lack und Leder und Eisen-Ketten. Die Rocker im Sadomaso-Look singen zudem auch einen heftigen Titel: Zu deutsch „Hass wird siegen“.

ESC 2019 Island „Hatari“: Das hat es mit ihrem Song auf sich

Was es damit auf sich hat, verrät Klemens gegenüber Bild: „Man muss unseren Song schon genau anhören. Es ist eine düstere Zukunftsversion, eine Dystopie und Warnung. Wir sagen, Hass wird siegen, wenn die Länder auf der Welt sich nicht vertragen und immer wieder Kriege gegeneinander führen. Wir sind nicht für den Hass, sondern für die Liebe. Unser Lied ist eine Friedensbotschaft.“ Doch wer sind die beiden Sänger aus Island eigentlich?

ESC 2019 Island „Hatari“: Die beiden Musiker sind Cousins

Sie kennen sich schon ihr ganzes Leben, da sie Cousins sind - und ihre gemeinsame Oma ist sogar Deutsche. „Unsere deutsche Oma Sieglinde Eleonore ist die Beste! Sie ist 83 Jahre alt und wir lieben sie sehr. Oma ist eine herzensgute Frau und bereitet zudem die besten Bratwürste in ganz Island zu“, verrät Matthias.

ESC 2019 Islands Sänger „Hatari“ haben deutsche Wurzeln

Matthias hat durch seine Mutter eine weitere Verbindung zu Deutschland, denn sie wohnt in Berlin. Haraldsson: „Ich bin als Kind anderthalb Jahre in Berlin auf eine internationale Schule gegangen. Das war eine tolle Zeit. Aber auch heute reise ich noch regelmäßig nach Berlin. Ich tauche tief in die Kultur dieser Stadt ein und treffe interessante Leute. Daher kann ich auch etwas deutsch sprechen.“

In ihrer Heimat leben die Musiker nahe beieinander. Klemens ist bereits Familienvater und hat eine kleine zweijährige Tochter.

