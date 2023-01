„Hartz und herzlich“-Teilnehmer ist in finanzieller Not – und beschwert sich über Hartz-IV-Satz

Teilen

„Hartz und herzlich“-Teilnehmer geben tiefe Einblicke in ihr Leben. So auch die Jugendlichen aus den Benz-Baracken. Lesen Sie hier, wieso ihr Schicksal besonders schwer erscheint:

Seit 2017 begeistert die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ die Zuschauer. In der Sendung zeigt RTLZWEI das Leben von Menschen in sozialen Brennpunkten, die oft nicht nur mit finanziellen Sorgen zu kämpfen haben. Auch Sozialhilfeempfänger Jerrick zeigt seinen Alltag in der Sozialdoku. Er ist seit längerem erfolglos auf der Jobsuche und bezieht Hartz IV sowie Kindergeld.

MANNHEIM24 verrät, wieso sich der „Hartz und herzlich“-Nachwuchs Jerrick über seinen Hartz-IV-Satz beschwert.

Der 20-Jährige will von zu Hause ausziehen. Doch seine finanzielle Lage lässt keine großen Sprünge zu. Jerrick hat einen Entschluss gefasst: Er möchte eines seiner Video-Spiele verkaufen, um sich über Wasser zu halten. (sik)