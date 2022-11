„Hartz und herzlich“-Darsteller entsetzt: Offenbar Keller-Einbruch bei ihm zuhause

Teilen

Riesen-Drama in den Benz-Baracken! Bei „Hartz und herzlich“-Darsteller Jonas wurde offenbar im Keller eingebrochen. Lesen Sie hier, was genau passiert ist:

Jonas ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI. Zusammen mit seiner Mutter und seiner Freundin lebt er in den Benz-Baracken von Mannheim. Am Montag (7. November) postet der 21-Jährige ein Video auf Instagram, wonach in seinem Keller eingebrochen wurde.

Im Interview mit MANNHEIM24 schildert der „Hartz und herzlich“-Darsteller, was genau bei dem Keller-Einbruch passiert ist.

Jonas war am Dienstag (8. November) in den Benz-Baracken von Mannheim anzutreffen. Beim persönlichen Interview gab er Einblicke in den Keller seines Wohnblocks. (fas)