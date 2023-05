„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Benz-Baracken-Bewohner müssen Pools im Garten abbauen

„Hartz und herzlich“: Ein erzwungener Swimmingpool-Abbau sorgt für Katerstimmung in den Benz-Baracken. Die Wohnungsbaugesellschaft greift knallhart durch. Lesen Sie hier mehr:

Die Benz-Baracken in Mannheim – ein ganz besonderes Viertel. Seit einigen Jahren zeigt die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ den Alltag der Bewohner in der sozial schwachen Siedlung. Dabei können die Zuschauer sehen, wie die Benz-Barackler mit wenig Geld, Ärger mit dem Amt und gesundheitlichen Problemen auskommen müssen. In Mannheim werden die Bewohner jetzt mit einem neuen Problem konfrontiert

MANNHEIM24 verrät, wieso die „Hartz und herzlich“-Stars ihre Pools abbauen müssen.

Um sich im Sommer trotzdem abkühlen zu können und dem Nachwuchs ein wenig Abwechslung zu bieten, haben sich die „Hartz und herzlich“-Protagonisten Pools in die Gärten gestellt. Eine Anordnung der Wohnungsbaugesellschaft lässt den Pool-Spaß in der RTLZWEI-Sendung platzen. (sik)