„Hartz und herzlich“-Jens mit traurigen Neuigkeiten – „Muss erst mal klarkommen“

Von: Sina Koch

Jens von „Hartz und herzlich“ aus Pirmasens hat schon den ein oder anderen Rückschlag in seinem Leben erfahren müssen. Jetzt muss er einen weiteren Tiefpunkt überstehen:

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ begleitet arbeitslose und bedürftige Menschen bei ihrem Alltag. Bereits seit einigen Jahren werden die Ausgaben der beliebten Sendung auf RTLZWEI ausgestrahlt. Doch auch in den Sozialen Medien gibt es regelmäßig ein Wiedersehen mit dem ein oder anderen Darsteller. So teilt auch Jens aus Pirmasens, der 2018 in der „Hartz und herzlich“-Sendung zu sehen war, sein Leben auf TikTok.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Jens aus Pirmasens hat wieder einen neuen Job

In sieben Jahren „Hartz und herzlich“ wurden bislang mehr als 300 Protagonisten aus insgesamt 19 Städten begleitet. So auch Jens aus Pirmasens. Mit seiner gelben Strickmütze, seiner runden Brille und dem originellen Ohrring ist Jens eine echte Erscheinung.

Der 56-Jährige hat eine wahre Odyssee hinter sich. Mehrfach musste er seinen Job wechseln. Darüber berichtet MANNHEIM24. Er war als Lkw-Fahrer tätig, musste dann aber den Führerschein abgeben und verlor infolgedessen seinen Job. In der Wiedersehensfolge von „Hartz und herzlich“ verkündet Jens dann endlich gute Neuigkeiten: Er hat eine neue Arbeitsstelle gefunden.

„Hartz und herzlich“ im Winzler-Viertel: Jens spricht über den Tod seiner Mutter

Die „Hartz und herzlich“-Folgen nehmen die Zuschauer auch nach Pirmasens ins Winzler-Viertel mit, ein Problem-Stadtteil. Dort lebt auch Jens. Aktuell muss der sympathische TV-Darsteller eine traurige Neuigkeit verkraften: „Ich werde mich in der nächsten Zeit nicht mehr so oft blicken lassen, weil mir ist leider am Montag meine Mutter verstorben“, enthüllt er auf TikTok.

Ein unerwarteter Schicksalsschlag für Jens: „Da muss ich erstmal damit klarkommen, weil ich kanns ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich begreifen und verstehen. Wir haben am Sonntag noch zusammen gegessen und haben noch Witze gemacht und gelacht“, erklärt er in seinem neuesten TikTok-Beitrag.

Schock-Nachricht für „Hartz und herzlich“-Protagonist Jens – „erst mal eine Welt zusammengebrochen“

Jens habe nicht mit dem Tod seiner Mutter gerechnet. „Sie sagte noch, es gehe ihr gut und sie fühlt sich wohl“, beschreibt der Sozialdoku-Protagonist den Zustand seiner Mutter vor ihrem Tod. Völlig unerwartet muss Jens aus Pirmasens nur kurze Zeit später die traurige Nachricht entgegennehmen. „Da ist für mich natürlich erst mal eine Welt zusammengebrochen“, sagt er im Videoclip ergriffen.

Während seiner Video-Ansprache ringt er immer wieder mit den Tränen: „Ich bin auf der anderen Seite auch an Extremsituationen gewöhnt und habe schon öfter vor Entscheidungen gestanden, oder vor Situationen gestanden, wo von der einen auf die andere Sekunde nichts mehr gewesen ist, wie es vorher war – aber das ist doch wieder eine ganz andere Nummer.“

„Hartz und herzlich“ aus Pirmasens: Jens trauert um seine Mutter – und nimmt sich eine Auszeit

Der unerwartete Todesfall setzt Jens sichtlich zu. Immer wieder ringt er nach den richtigen Worten, um diese traurige Situation zu beschreiben – doch es gelingt ihm nicht und er hat einen Entschluss gefasst. „Ich werde mich jetzt erst mal ein bisschen zurückziehen und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich werde mich dann, wenn ich irgendwie verarbeitet habe, wieder melden“, lässt er seine Follower auf TikTok wissen.

Seine Community zeigt großes Mitgefühl und Anteilnahme. Innerhalb eines Tages kommentieren rund 200 TikTok-Nutzer den rührenden Video-Clip. Auch die „Hartz und herzlich“-Familie aus Mannheim trauert um eine Angehörige: Tochter Lisa-Marie ist im Alter von 16 Jahren verstorben. (sik)