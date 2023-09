Verlässt „Hartz und herzlich“-Sandra den Blockmacherring? „Schauen uns Häuser an“

„Hartz und herzlich“ - Im Blockmacherring hat es große Veränderungen gegeben. Das Leben in der Kult-Siedlung wandelt sich immer mehr – eine Familie möchte jetzt wegziehen!

Der Blockmacherring in Rostock Groß Klein – ein Viertel so vielfältig wie seine Bewohner. Seit 2017 bekommen die „Hartz und herzlich“-Zuschauer einen Einblick in den bunten Alltag der Rostocker. Das Leben der Plattenbau-Siedlung ist von Arbeitslosigkeit und Geldsorgen geprägt. Zwischen der Ostsee und den Beton-Bauten leben viele der knapp 14 Tausend Einwohner des Stadtteils an der Armutsgrenze. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Sandra hat einen Sohn bekommen – und schmeißt den Haushalt

Sandras Familie hat sich vor Kurzem vergrößert – die „Hartz und herzlich“-Protagonistin darf sich über einen weiteren Sohn freuen. Die aufregende Lebensveränderung macht sich auch räumlich bemerkbar! Baby Dave-Martin soll als neues Familienmitglied natürlich auch seinen Platz in Sandras Haushalt bekommen – doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht!

Die sechsfache Mutter ist glücklich, dass ihr Sohn, der als Frühchen das Licht der Welt erblickt hat, fleißig Fortschritte macht. Wir erinnern uns: Der kleine Junge der „Hartz und herzlich“-Protagonistin kam per Notkaiserschnitt zur Welt, da seine Herztöne zu schwach waren. Umso erfreulicher ist nun diese Nachricht: „Er trinkt alleine, atmet alleine und es wird entschieden, ob er mit Monitor nach Hause geht oder ohne“, so Sandra in Folge 1 der neuen Staffel „Hartz und herzlich“.

„Hartz und herzlich“-Liebling Sandra spielt mit dem Gedanken, wegzuziehen

Jetzt, da feststeht, dass Dave-Martin nach Hause darf, macht Sandra ihre Wohnung babysicher. Was ihr direkt auffällt: Die Fünf-Zimmer-Wohnung ist zu klein für die Großfamilie. In der RTLZWEI-Sendung spricht die Kult-Bewohnerin darüber, wie sehr sie ihre derzeitige Behausung stört. „Wir werden ein paar Tage wegfahren, um uns dort ein Haus anzuschauen – damit wir dann bald da hinziehen können“, enthüllt Sandra bei der Aufräum-Aktion in ihrer Wohnung.

Seit 8 Jahren leben sie im Blockmacherring. Ihre Zukunft sieht Sandra aber nicht mehr in Rostock, sondern in Ostfriesland! Doch ihre Umzugspläne entsprangen nicht nur dem Platzmangel. Ihre jüngste Tochter Swenja liegt ihrer Mutter mit einem dringenden Wunsch in den Ohren. „Swenja schreit mich fast tagtäglich an, dass sie hier nicht mehr zur Schule möchte und sie dort zur Schule möchte“, erklärt Sandra in der Sendung.

„Hartz und herzlich“ im Blockmacherring: Sandra liebäugelt mit Umzug – und besichtigt Häuser

Ein Umzug hätte den Vorteil, dass Sandra dann näher bei ihrer ältesten Tochter Cindy wohnen würde. Cindy, die ebenfalls bei „Hartz und herzlich“ zu sehen ist, ist der Liebe wegen nach Ostfriesland gezogen. Sandra denkt also tatsächlich sehr konkret über einen Umzug nach: „Wir schauen uns da nicht nur ein Haus an, sondern gleich mehrere. [....] Fünf Zimmer gehen, aber sechs wären besser“, so Sandra weiter.

Da sich der Kontakt mit dem Rostocker Jugendamt auch eher schlecht als recht entwickelt, wäre sie bereit, dem Blockmacherring den Rücken zu kehren. Übrigens: Der „Hartz und herzlich“-Protagonist Martin verließ Rostock nach der Trennung von Manja ebenfalls – und fand sein Glück auf einem Bauernhof. (sik)