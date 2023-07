Umzug aus Benz-Baracken: Beziehungs-Aus bei „Hartz und herzlich“-Stars?

Von: Madlen Trefzer

Für eine „Hartz und herzlich“-Familie heißt es nun: Allahopp Monnem! Ein Umzug steht nämlich an. Doch was wird nun aus der Beziehung der Benz-Baracken-Bekanntheit?

Veränderungen gehören zum Leben dazu. So auch zum Leben vieler „Hartz und herzlich“-Darsteller. Fans wissen, dass in den Benz-Baracken in Mannheim viel los ist. Das zeigen die Darsteller der Sozialdoku auf RTLZWEI ehrlich und unverblümt. Häufig geht es in ihrem Alltag um Familie, Schicksalsschläge und Geldsorgen. Doch nun weht ein etwas anderer Wind durch das sozialschwache Viertel der Quadratenstadt.

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“-Familie wagt den Umzug aus Mannheim

Ein Umzug steht nämlich an. Hier geht’s zu den Einzelheiten über den Auszug aus den Benz-Baracken. Dabei geht es um die „Hartz und herzlich“- Darsteller Petra, Pascal und Selina. Die TV-bekannte Familie geht einen mutigen Schritt und lässt Mannheim hinter sich. Es geht nach Sachsen-Anhalt.

Bereits in unserem ersten Artikel über den Umzug der Familie fragen wir uns, wie es denn mit der Beziehung von Pascal wohl weitergehen mag. Schließlich postet der „Hartz und herzlich“-Darsteller neuerdings verliebte Fotos mit seiner Freundin. Auch Fans stellen sich die gleiche Frage, auf die MANNHEIM24 nun eine klare Antwort hat.

„Hartz und herzlich“-Darsteller umgezogen: So geht‘s mit seiner Beziehung weiter

Pascal schafft Klarheit, nachdem er unseren Artikel liest. Wir fragen uns: Gehen die beiden eine Fernbeziehung ein? Trennen Sie sich oder kommt die junge Frau sogar mit nach Dessau? Darauf hin erreicht MANNHEIM24 eine nette Mail von dem jungen Mann, die unser Herz höher schlagen lässt:

„Sie ist mitgezogen und wir werden da oben alle einen Neuanfang starten“, erfreut uns der „Hartz und herzlich“-Darsteller. Lea heißt die Frau in Pascals Leben und die beiden kennen sich bereits seit langer Zeit. Dass sie den gemeinsam Schritt aus den Benz-Baracken in die Stadt Dessau wagen, ist nicht nur mutig, sondern lässt die Redaktion auch erneut an die Liebe glauben.

„Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken

Dass das Glück nun ganz auf Pascals Seite ist, wird aber auch Zeit! Immerhin schien er zusammen mit seiner Mutter Petra in letzter Zeit von einer Pechsträhne verfolgt zu werden. So geraten die beiden „Hartz und herzlich“-Stars wegen ihrer Kleidung in heftige Kritik. (mad)