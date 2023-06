Frischer Look in den Benz-Baracken – „Hartz und herzlich“-Paar möchte Haus verschönern

„Hartz und herzlich“: Katrin wünscht sich eine Veränderung in ihrem Leben in den Mannheimer Benz-Baracken. Nach vielen leeren Versprechungen muss Elvis jetzt handeln:

Die Sozialdokumentation „Hartz und herzlich“ zieht jede Woche viele RTLZWEI-Zuschauer vor ihre Fernseher. Die Mannheimer Benz-Baracken sind die beliebteste Sendung der Reihe und verhelfen der ehemaligen Arbeitersiedlung in Mannheim zum Kult-Status. Auch die Bewohner der Baracken freuen sich über viele Fans. Elvis, Katrin und die Zwillingsmama Janine sind den Zuschauern besonders ans Herz gewachsen, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Elvis und Katrin treiben Renovierung in den Benz-Baracken voran

Geldsorgen, Ämterstress, Zukunftsplanung und Familie: Diese Themen beschäftigen die Bewohner der Benz-Baracken. Besonders das Leben mit wenigen finanziellen Mitteln stellt die Bewohner oft vor große Hürden. So auch bei dem „Hartz und herzlich“-Ehepaar Elvis und Katrin. Die beiden möchten es sich wieder richtig schön machen und wollen ihrem Zuhause einen neuen Look verpassen.

Die Großfamilie von Elvis und Katrin lebt im gelben Reihenhaus der Mannheimer Benz-Baracken. Die Nachbarn der Familie von Dieter und Carmen möchten endlich was Neues – und entschließen sich zu kleinen Renovierungsarbeiten. Vor allem das große Familien-Wohnzimmer möchten die Barackler neu gestalten.

„Hartz und herzlich“-Kult-Paar renoviert das Wohnzimmer – „ordentlich, sauber und frisch“

Die zehnköpfige Familie von Katrin und Elvis lebt seit 2018 im „Stillen Winkel“ in den Mannheimer Benz-Baracken. Nach all den Jahren hat das Haus eine Veränderung dringend nötig – findet zumindest „Hartz und herzlich“-Liebling Katrin. Für das Haus in den Benz-Baracken sind die ersten Renovierungsarbeiten bereits im Gange: Die Kinderzimmer des „Hartz und herzlich“-Nachwuchses haben bereits einen neuen Anstrich bekommen.

Katrin möchte es endlich „ordentlich, sauber und frisch“ haben und freut sich auf die Veränderungen in dem Haus der Mannheimer Benz-Baracken. Jetzt wird das Wohnzimmer der Familie gänzlich umgestaltet, wie Elvis in seinem neuesten TikTok-Beitrag zeigt. „Das Wohnzimmer wird renoviert, ich habe die Decke gestrichen“, erklärt Elvis im Beitrag, während er durch das leergeräumte Zimmer filmt.

„Hartz und herzlich“-Liebling Elvis verpasst Wohnzimmer neuen Anstrich und Tapete

Ein ungewöhnlicher Anblick für die „Hartz und herzlich“-Fans: Das sonst so gemütliche Familien-Wohnzimmer ist mit Plastik-Planen ausgekleidet und nahezu ausgeräumt. Elvis hat große Veränderungen im Raum vorgenommen: „Die Wand habe ich weiß gestrichen, die alte Tapete entfernt und dann habe ich die Wand mit der Schleifmaschine abgeschliffen“.

Aus alt mach neu! Elvis und Katrin möchten dem Wohnzimmer nicht nur einen neuen Anstrich verpassen – auch neue farbenfrohe „Vliestapete“, soll den Raum aufpeppen. Welche Farbe das Wohnzimmer zukünftig haben wird, wollen Elvis und Katrin noch nicht verraten. Um die Fans ein wenig auf die Folter zu spannen, ist das TikTok-Video zudem in schwarz-weiß gehalten.

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Elvis und Katrin machen Geheimnis um Zimmerfarbe

Einen Tipp bekommen die „Hartz und herzlich“-Fans aber dann doch. Der Raum wird künftig glitzern! Aufmerksame „Hartz und herzlich“-Zuschauer könnten allerdings bereits eine Vermutung haben, in welcher Farbe der Raum künftig strahlen wird. In den letzten Episoden der Sozialdoku hat Katrin bereits eine Farbauswahl für den Raum getroffen.

Für das Wohnzimmer hat sich Katrin eine Spezialfarbe besorgt: „Glitzer-lila“. Auch bei den anderen Benz-Baracken-Bewohnern gibt es Neuigkeiten zu vermelden: Die Wohnungsbaugesellschaft hat den „Hartz und herzlich“-Stars verboten, ihre Pools im Garten aufzustellen. (sik)