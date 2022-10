Trotz neuem Job – „Hartz und herzlich“-Darstellern fehlt Geld für die Kinder

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“: Marina hat sich bisher um die Kinder und den Haushalt gekümmert. Jetzt hat sie einen Job. Trotz Einstieg in das Berufsleben reicht ihnen das Geld nicht aus:

Die Mannheimer Benz-Baracken sind durch die Sendung „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ berühmt geworden und zählen zu der erfolgreichsten Sendung der Sozialdokumentation auf RTLZWEI. Die ehemalige Arbeitersiedlung in Mannheim zieht regelmäßig viele Zuschauer vor den Fernseher. Die Achtfach-Mutter Katrin, die TikTokerin Janine und die Großfamilie von Florian und Marina begeistern die Fans des Formats, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Marina geht wieder arbeiten – Familie verliert Zuschüsse vom Amt

Die neuen Episoden, die seit September zu sehen sind, folgen den Baracken-Bewohnern auf Schritt und Tritt und gewähren einen Einblick in den ganz normalen Wahnsinn in Mannheim. Der siebenfache Vater Florian arbeitet seit einem Jahr im Sicherheitsdienst. Seine Ehefrau Marina hat sich bisher zu Hause um die Kinder und den Haushalt gekümmert – nun hat sie ebenfalls einen Job.

Doch Marinas Wiedereinstieg in das Berufsleben bringt für die Großfamilie nicht nur Vorteile mit sich. Marina arbeitet in einem Dienstleistungsunternehmen. Dadurch, dass Florian die ganze Zeit allein finanziell für die Familie gesorgt hat, haben Marina und Florian Wohngeld- und Kindergeldzuschlag bekommen. Diese Gelder fallen nun weg!

„Hartz und herzlich“: Marina will Familienkasse aufbessern – „gehen jetzt eigentlich mit einem Minus raus“

Da Marina nun auch berufstätig ist, bekommt die Familie ab sofort keine Zuschüsse mehr – weder im Wohngeld noch im Kindergeld. „Im Endeffekt haben wir jetzt mit meinem Gehalt genau dasselbe wie mit den Zuschüssen“, verrät Marina in der 71. Folge „Hartz und herzlich“. Die 40-Jährige macht sich Sorgen welche Auswirkungen das auf die Versorgung ihrer Kinder haben könnte. Denn: Auch das Bildungs- und Teilhabepaket ihrer Kids fällt jetzt weg.

Über dieses Paket wurden beispielsweise Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr und die Klassenfahrten bezahlt. „Das sind jetzt halt alles Kosten, die wir jetzt halt komplett selber tragen müssen – sprich, wir gehen jetzt eigentlich mit einem Minus raus“, so Marina weiter. Trotzdem käme es für die Baracklerin auf keinen Fall in Frage zu kündigen. Auch „Hartz und herzlich“-Kultfigur Elvis hat einen neuen Job angetreten.

„Hartz und herzlich“: Staatliche Hilfen für Kinder fallen weg – Marina und Florian sind besorgt

Marina und Florian sind gefrustet: „Ich verstehe immer mehr, die Leute, die sagen: Für was soll ich arbeiten gehen?“, ärgert sich die 40-Jährige im TV. Dass durch Marinas Gehalt die staatlichen Hilfen wegfallen, trifft die Familie besonders hart. Bei sechs noch zu Hause lebenden Kindern summieren sich die monatlichen Kosten.

„Unsere Kinder sind auf einer Ganztagsschule. Da gibt es mittags warmes Essen – und pro Mahlzeit kostet das Essen 3 Euro. Das macht in der Woche, bei 5 Tagen, 15 Euro – das macht mal eben, bei sechs Kindern, in der Woche 90 Euro. So, das aufgerechnet bei 4 Wochen, da bist du bei knapp 400 Euro allein nur Essensgeld für eine warme Mahlzeit“, stellt Marina schockiert fest. Das Ehepaar ist die üblichen Sprüche wie ‚dann legt euch nicht so viele Kinder zu‘ und ‚andere schaffen das auch irgendwie‘ schon längst gewöhnt – trotzdem sind sie über die fehlende Unterstützung des Staates wütend. (sik)