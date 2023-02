Günther Jauch schimpft „Wer wird Millionär“-Kandidatin nach „Pornogucken“-Spruch

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Wer wird Millionär?“ geht es um das ganz große Geld. Für entspannten Smalltalk ist dabei aber auch Zeit. Eine Kandidatin irritierte Showmaster Günther jedoch mit einer Geschichte aus ihrem Leben.

Hürth – Wer in den legendären schwarzen Stühlen von „Wer wird Millionär?“ Platz nimmt und sich den Fragen von Günther Jauch (66) stellt, hofft auf das ganz große Geld. Während man Stück für Stück die Quiz-Leiter erklimmt, erlaubt sich der Showmaster bekanntlich aber auch die eine oder andere Frage zum Privatleben der Millionäre in spe. Bei der Geschichte einer Kandidatin kommt der souveräne Showmaster jedoch gehörig ins Stutzen.

„Ich mache Leute glücklich“: „Wer wird Millionär“-Kandidatin verärgert Günther Jauch mit ihrem Beruf

In der Folge vom Montag (6. Februar) träumt Anita Kavajin vom Jackpot ihres Lebens und bahnt sich ihren Weg durch die Fragen, die ihr Günther Jauch gewohnt fachmännisch und mit einem undurchdringbaren Pokerface präsentiert. Während es mit der Klo-Pause einer „Wer wird Millionär?“-Kandidatin und einer verplapperten Antwort in den letzten Wochen aber schon den einen oder anderen Patzer gab, löst nun Anita mit Details zu ihrem Leben bei Quizmeister Günther eine heftige Reaktion aus.

Bei „Wer wird Millionär?“ erzählt Kandidatin Anita Showmaster Günther Jauch von ihrem Beruf. Der ist davon gar nicht begeistert. © Screenshot/RTL+/Wer wird Millionär/Folge vom 6. Februar 2023 (Fotomontage)

Bevor die erste Raterunde startet, erkundigt sich Günther Jauch nach dem Tagesgeschäft seiner Kandidatin – auf die Frage nach ihrem Beruf liefert Anita aber eine etwas zweideutig formulierte Antwort. „Ich mache Leute glücklich“, lautet die Erklärung der Münchnerin, „Also ich verkaufe Internetanschlüsse.“ Dann schiebt sie hinterher: „Ich sorge dafür, dass beim Pornogucken nichts schiefläuft“ – und zeigt dabei auf die Studiogäste.

„Sie machen sie unglücklich“: Günther Jauch motzt über Job von „Wer wird Millionär“-Kandidatin

Wie nützlich ihr Job auch sein mag – Günther Jauch scheint kein besonders großer Fan von Anitas Berufsfeld zu sein. „Sie machen Menschen nicht glücklich“, wettert die TV-Legende mit erhobenem Zeigefinger, „Sie machen sie unglücklich, weil sie nicht kommen, weil sie nicht da sind, weil es nicht funktioniert, weil man anruft (...) und keiner geht dran und kümmert sich nicht.“

Offenbar hat Günther Jauch in der Vergangenheit wohl viele Erfahrungen mit inkompetenten Internetfachangestellten gemacht – Anita wehrt sich aber gekonnt gegen seine Rüge. „Herr Jauch, also ich bin Premium-Mitarbeiterin, ich mache wirklich die Leute glücklich“, beteuert sie, „Die rufen bei mir an und ich sorge dafür, dass es läuft am Ende.“

So ganz überzeugt von den Erklärungen seiner Kandidatin scheint Günther Jauch zwar immer noch nicht zu sein – trotzdem steht anstatt weiterem Schimpfen über die Internetindustrie erstmal wieder der reguläre Showablauf an. Am Ende erspielt sich Anita stolze 8.000 Euro und darf in der nächsten Folge weiterraten. Einige Folgen bevor er über Anitas Beruf gemotzt hat, staunte Günther Jauch bereits über die skurrile Phobie einer „Wer wird Millionär?“-Kandidatin. Verwendete Quellen: RTL+/Wer Wird Millionär?/Folge vom 6. Februar 2023