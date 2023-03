„Ein großer Verlust“: Tatort-Fans todtraurig wegen Ausstieg von Axel Milberg als Borowski

Von: Lukas Einkammerer

Seit 2003 ermittelt Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski beim „Tatort“ in Kiel. 2025 wird er das letzte Mal in der Rolle zu sehen sein – was den Fans das Herz bricht.

Kiel – Nach 20 Jahren und fast 40 Folgen ist Axel Milberg (66) als Kommissar Klaus Borowski aus der „Tatort“-Welt nicht mehr wegzudenken. An der Seite von Mila Sahin (Almila Bagriacik, 32), die ihn seit 2015 bei seinen Abenteuern begleitet, stellt er sich in Kiel Mördern, Dieben und anderen Ganoven. Nun kündigte die ARD jedoch den Abschied des „Tatort“-Urgesteins an – was bei den Zuschauern für große Bestürzung sorgt.

„Blick nach vorne“: Axel Milberg verlässt nach 20 Jahren den Kieler „Tatort“

Nachdem er von 1994 bis 2000 dreimal eine Gastrolle beim „Tatort“ übernommen hatte, schlüpfte Axel Milberg am 30. November 2003 in der Folge „Väter“ zum ersten Mal in die Rolle des Klaus Borowski. Seitdem hat er stolze 38-mal Verbrecher dingfest gemacht und brenzlige Fälle aller Art gelöst. Im April 2022 flimmerte „Borowski und der Schatten des Mondes“ über die Bildschirme und noch dieses Jahr will der NDR die bereits abgedrehte Folge „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ zeigen – ein Abschied ist aber trotzdem in Sicht.

Wie die ARD am Mittwoch (15. März) bekannt gab, neigt sich Axel Milbergs Zeit beim „Tatort“ nach zwanzig Jahren dem Ende. „Ihnen und allen tollen Schauspielerinnen und Schauspielern bin ich dankbarer, als ich es hier sagen kann. Ich danke besonders auch dem treuen Publikum“, blickt er in einer Mitteilung des Senders zurück und erklärt: „Jetzt geht mein Blick nach vorne.“

Joachim Knuth, der Intendant des NDR, dankt dem gebürtigen Kieler für seine „großartige Arbeit“ und widmet ihm ein paar rührende Zeilen: „Er ist ein Ausnahmeschauspieler, dessen Verwandlungskunst und Spielfreude im ‚Tatort‘ mir sehr fehlen werden.“

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat. (Quellen: daserste.de, t-online.de)

„Der nächste gute Kommissar weg“: „Tatort“-Fans traurig wegen Abschied von Axel Milberg

Zwar soll die letzte Borowski-Episode erst 2025 ausgestrahlt werden, das bevorstehende Serienaus von Axel Milberg löst in den sozialen Medien aber schon jetzt eine Welle der Enttäuschung aus. „Der nächste gute Kommissar weg“, schreibt eine Facebook-Nutzerin niedergeschlagen, „Habe ihn gerne gesehen, mit seinen Spitzfindigkeiten. Einfach nur schade“, tut es ihr eine andere gleich. „Ein großer Verlust“, befindet eine Userin, „Schön, dass er weiß, wann es an der Zeit ist aufzuhören“, zeigt sich eine andere trotz aller Trauer verständnisvoll.

Einen Wunsch haben die Zuschauer aber dennoch – Klaus Borowski soll einen würdigen Abgang bekommen: „Solange er in seinem letzten ‚Tatort‘ nicht auf den letzten Drücker erschossen wird“, betont ein Fan auf Facebook. Ob ihm die Ehre eines Happy Ends zuteilwird, bleibt fürs Erste noch abzuwarten. Einen traurigen Abschied mussten indessen auch „Bergdoktor“-Fans verkraften, denn Ines Lutz erklärte, warum sie als Anne bei der ZDF-Serie ausgestiegen ist. Verwendete Quellen: daserste.de, Facebook/Tatort, wiewardertatort.de, t-online.de