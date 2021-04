Grill den Henssler (Vox): Sophia Thomalla beleidigt Influencer – und Cathy Hummels

Wie ein Messerstich

Sophia Thomalla grill bei „Grill den Henssler“ nicht etwa den Vox-Koch, sondern die gesamte Influencer-Welt. Auch Cathy Hummels bekommt ihr Fett weg.

Köln – Sophia Thomalla legt sich bei „Grill den Henssler“ mit einem ganzen Berufsfeld an – und mit Cathy Hummels. Die Moderatorin und Schauspielerin war neben Harald Glöökler und Tom Beck am Sonntag, 11. April, zu Gast bei Steffen Henssler, doch anstatt ihr Temperament ins Kochen zu stecke, teilte Sophia Thomalla fies aus, wie nordbuzz.de berichtet.



Zuerst beschrieb sie die Ansicht von Influencern, sie würden ganz normale Jobs ausüben, als lächerlich und dann stichelte sie auch noch gegen Cathy Hummels – ebenfalls Influencerin, aber auch Moderatorin. Auf die Frage von „Grill den Henssler“-Moderatorin Laura Wontorra, ob Thomalla ihren Fußballerfreund Loris Karius bei seinen Spielen unterstützte, antwortete die Schauspielerin, dass ihr Freund leider meist auf der Bank sitze. Sie vergleicht das für Wontorra anschaulich mit dem Beispiel, dass es so sei, als wenn Cathy Hummels „Grill den Henssler“ moderieren würde. Autsch. Das war aber nicht besonders nett der Kollegin gegenüber.* nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.