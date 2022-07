„Goodbye Deutschland“-Mutti Danni Büchner Millionärin? Sie protzt mit Louis-Vuitton-Sammlung

Von: Matthias Kernstock

Auswanderin Danni Büchner (44) protzt in der neuesten Folge „Goodbye Deutschland“ mit einem Berg an Louis-Vuitton-Schachteln. Ist die fünffache Mutter und Influencerin längst Millionärin? Die Folge bei Vox gibt es hier als Fotostrecke.

1 / 20 Bei „Goodbye Deutschland“ präsentierte Danni Büchner drei Fans ihre Finca - inklusive teurer Luxusartikel. © RTL+

2 / 20 In dieser schönen Finca wohnt Danni Büchner mit ihren Kindern auf Mallorca. Der Verkaufswert beträgt ca. 750.000 Euro. © RTL+

3 / 20 In der neuesten Folge von „Goodbye Deutschland“ hat Danni Büchner drei Fans in ihre Finca eingeladen. © RTL+

4 / 20 Bei einer Führung durch ihre Finca auf Mallorca erklärt Danni Büchner den drei Frauen: „Hier sind Hochzeitsbilder von Jens und mir“. © RTL+

5 / 20 Aufmerksamen Vox-Zuschauern dürfte dabei aufgefallen sein, dass überall Schachteln der Luxusmarke Louis Vuitton herumstehen. Ist die Auswanderin bereits Millionärin? © RTL+

6 / 20 Beim Kameraschwenk durch das Ankleidezimmer von Danni Büchner erkennen die Zuschauer sofort die teuren Luxushandtaschen im Regal. © RTL+

7 / 20 Die riesigen Schachteln der Luxusmarke stapeln sich regelrecht in der Finca von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner, die fünffache Mutter ist. © RTL+

8 / 20 Ein Fan zeigte ihrem Sohn voller Begeisterung das Dschungelcamp-Outfit von Danni Büchner - der schien nicht besonders begeistert von der Hausführung zu sein. © RTL+

9 / 20 Ein Lieblingsoutfit habe sie nicht, erklärte die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihren Fans. Dafür schien der Kleiderschrank aber gut gefüllt zu sein. © RTL+

10 / 20 In den vielen Regalen von Danni Büchner sammelt die Influencerin mit 318.000 Instagram-Fans teure Handtaschen und Schuhe sowie Schmuck und Accessoires. © RTL+

11 / 20 Nach der Hausführung stellt sich Danni Büchner den Fragen ihrer Fans auf dem Balkon. © RTL+

12 / 20 Ob es einen Mann in ihrem Leben gibt? „Tatsächlich gibt es zwei Männer in meinem Leben“, antwortet Danni Büchner. „Diego und Volkan.“ © RTL+

13 / 20 Auf ihrem Balkon auf Mallorca versicherte Danni Büchner, sie werde eine neue Liebe nicht mehr mit der Öffentlichkeit teilen. Dafür habe sie zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. © RTL+

14 / 20 „Goodbye Deutschland“, Reality-TV und Influencer-Werbung: Laut „dasvermoegen.com“ hat Danni Büchner ein Vermögen von ca. 1,4 Millionen Euro. © RTL+

15 / 20 Eine besondere Überraschung wartete noch auf die Fans der Auswanderin: Ein professionelles Make-Up und Fotoshooting mit Danni Büchner. © RTL+

16 / 20 Zum Abschluss des Fantreffens gibt es noch ein Fotoshooting mit Danni Büchner im Garten ihrer Finca auf Mallorca. © RTL+

17 / 20 Bei Instagram folgen Danni Büchner 318.000 Follower. Dort setzt sich die fünffache Mutter für ein positives Körperbild ein. © Instagram dannibuchner

18 / 20 Danni Büchner kämpft mit den vielen Anfeindungen gegen sie im Netz und gibt zu, dass sie die vielen Hasskommentare und der Neid sehr treffen. © Instagram dannibuchner

19 / 20 Die gebürtige Deutsche ist seit ihrer Teilnahme bei „Goodbye Deutschland“ längst zur Reality-TV-Queen geworden und verdient ihr Geld bei Instagram. © Chris Emil Janssen via www.imago-images.de

20 / 20 2018 verlor Danni Büchner ihren Mann Jens Büchner: Seit dem kämpft sich die Auswanderin als Single-Frau erfolgreich durchs Leben. © VISTAPRESS / G. Chlebarov via www.imago-images.de

Mallorca - In der neuesten Ausgabe von „Goodbye Deutschland“ lädt Danni Büchner drei Fans in ihre Finca auf Mallorca ein. Dabei führt sie die sichtlich begeisterten Frauen durch ihr Haus.

Dem Vox-Zuschauer fällt sofort der Berg an orangen Louis-Vuitton-Schachteln auf, den Danni Büchner (hier alle Infos zu den Büchners) in ihrer Finca aufgetürmt hat. Der Gesamtwert der darin enthaltenen Taschen und Kleidung dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Highlights der neuesten Folge von „Goodbye Deutschland“ gibts in der Fotostrecke.