GNTM im Live-Ticker: Das gab es noch NIE in der Klum-Show – Überraschung um Super-Zicker

Donnerstag ist Topmodel-Tag. Wer ackert sich in die Gunst von Heidi Klum? Wer bekommt von der Model-Mama am Ende der Folge einen Korb? Wir sind dabei - im Live-Ticker.

Es topmodelt wieder - hurra!

Am Donnerstag passiert etwas, das gab es noch NIE bei GNTM.

Und die Models beziehen ihre Model-Villa in L.A. - kreeeiiiisch.

Wer noch dabei ist im Rennen ums Model-Krönchen und wer nicht, lest ihr hier.

+++AKTUALISIEREN+++

20.44 Uhr: Enisa. Oder wie wir sie nennen: Mini-Verona-Feldbusch.

20.43 Uhr: „Sie ist Spielerfrau und mit einem sehr bekannten Spieler zusammen. Dem kleinen Bruder von Mario Götze.“ Steht so bestimmt auch auf dessen Trikot: „Felix Götze, der kleine Bruder von Mario“

Liebe Frau von https://t.co/rdJG4kFKnP: Wenn Felix Götze "sehr bekannt" wäre, müsstest du nicht sagen "Er ist der kleine Bruder von Mario Götze". #GNTM #GNTM2019 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 28. Februar 2019

20.41 Uhr: Wie schafft man es, eine Luxusvilla innerhalb von zehn Minuten zu zerstören? Man lässt die GNTM-Kandidatinnen wüten.

20.34 Uhr: Sind das wirklich Szenen von GNTM oder die Plünderungen nach G20 in Hamburg?

20.26 Uhr: Ist das Tatjana oder einer von den Hansons?

20.23 Uhr: Heidi Klum kann ungefähr so gut frei sprechen, wie eine Traube.

20.21 Uhr: Damals, als wir noch klein und unschuldig waren, hat man das noch Geee Än Teeee Äm ausgesprochen. #DSCHIIIIÄÄÄNTIIIIIÄÄÄÄM

20.20 Uhr: Falls Ihr Euch übrigens fragt, unter welcher Krankheit Winnie Harlow leidet: hier gibt‘s die Erklärung.

20.19 Uhr: Kennt ihr es auch? Dieses Instaguuääääääm?

20.18 Uhr: Waaaaaaas? Aus Heidis Leben Leben ist Social Media nicht mehr wegzudenken? WARUM??? Tu‘ uns doch bitte einfach den Gefallen ... BITTE!

GNTM im Live-Ticker: Jasmin fliegt nicht mit nach L.A.

20.17 Uhr: Was Jasmin wohl noch daheim zu klären hat? Nen Beef ausbattlen? Die Super-Zicke fliegt jedenfalls erstmal nicht mit nach L.A.. Och mennoooo.

20.17 Uhr: Oh man, wir möchten Tatjana einfach nur den Kopf streicheln. Wie einem Hund. Einem kleinen, traurigen Hund, der endlich mal Gassi gehen darf.

20.14 Uhr: Gleich geht‘s loooooos. Wir sind schon so gespannt, wie das gleich mit dem Abstimmen der Insta-Fotos funktionieren soll.

GNTM im Live-Ticker: Ob das Heidi Klum gefallen hätte? Ex-Kandidatin zeigt sihc hüllenlos

+++ Ähm, ja - Greta, einst selbst Kandidatin und gleichzeitig Freiwillig-Aussteigerin bei GNTM, hat offenbar ihre Passion gefunden: sich freizügig auf Instagram zeigen. Freizügig? Wohl eher: nackt. Denn: Die junge Frau präsentiert sich nicht nur regelmäßig in Unterwäsche, die verschiedenste (teils auch schmutzige) Fantasien anregen dürfte, sondern auch gerne mal komplett hüllenlos. So auch vor einigen Tagen.

Da nämlich inszenierte sich Greta auf ihrem Instagram-Account völlig unbekleidet in sitzender Pose. Na gut, seien wir ehrlich: Komplett hüllenlos ist sie nicht - schließlich bedeckt ihr Haupt ein Hut, der Michael Jackson alle Ehre gemacht hätte. Doch mehr Stoff? Fehlanzeige. Und hätte der Fotograf die pikanteste Stelle des Unterleibs nicht gekonnt abgeschnitten, wäre auch hier mehr zu sehen gewesen - doch auch so kommen Gretas Follower auf ihre Kosten. Denn obenrum zeigt die junge Frau so gut wie alles, lediglich ein liebloser „Radiergummi-Strich“ verdeckt die Brustwarze - und das mehr schlecht als recht.

Ihre Follower feiern die junge Frau und verteilen Komplimente im Akkord. „Traumhaft“, „Du bist eine Bombe“ und „einfach heiß“, so die Reaktionen auf das freizügige Foto. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten - und so muss sich die ehemalige GNTM-Kandidatin auch Kritik anhören. „Sie verändert sich negativ“, findet ein User, und ein anderer empfindet das Bild gar als „schlampig“. Greta wird‘s egal sein - denn die Vergangenheit zeigt: Sie wird ihren Körper trotz der Negativ-Kommentare weiterhin auf Instagram präsentieren.

+++ Ab Donnerstag wird es richtig aaaaawesome bei GNTM - denn die Models reisen in die USA. Wie schlagen sich die Meeeedchen in der Wahlheimat von Heidi Klum? Wir sind gespannt.

GNTM im Live-Ticker: Das passiert in der vierten Folge

Jaaaa, es geht nach L.A.!!!11 Endlich bekommen die GNTM-Kandidatinnen das, was ihnen gebührt: ihre eigene Model-Villa. In der Mega-Stadt müssen die Meeeeedchen ein perfektes Video mit dem Smartphone generieren. Junges Meeeedchen + Smartphone? Läuft! Wir hoffen dennoch auf einen „Walk of Shame“ auf dem „Walk of Fame“.

Übrigens: Als Gast-Jurorin ist in der vierten Folge Winnie Harlow zu Gast - ein wahres Topmodel. Im doppelten Sinne. Denn auch sie war einst Kandidatin, allerdings bei „America‘s Next Topmodel“. Und dort fiel sie neben ihrer großartigen Bilder durch Mega-Zickereien auf. Naja, seither hat sich in der Karriere des Models (sie leidet unter einer Pigmentstörung) so einiges getan. „Winnie Harlow ist ein international erfolgreiches Topmodel. Sie ist durch ihre Pigmentstörung bekannt geworden und mittlerweile hat sie über fünf Millionen Fans auf Instagram. Somit ist sie ein großes Vorbild, was die professionelle Nutzung von Social Media angeht“, erzählt Heidi Klum. Das ist übrigens Winnie Harlow:

Das gab es noch NIE bei GNTM: Fotos werden auf Instagram veröffentlicht

Und dann passiert etwas, das es noch NIE gab bei GNTM - und so wird es von ProSieben angekündigt: „Getreu dem Wochenmotto ‚Social Media‘ werden erstmals alle Fotos der GNTM-Anwärterinnen im Anschluss an das Shooting auf Instagram gepostet. Das Nachwuchsmodel, das die meisten Likes für sein Bild erhält, schafft es automatisch eine Runde weiter.“ Wie das funktionieren soll? Wir sind gespannt. Aber ENDLICH darf auch mal das Publikum Einfluss auf das Schicksal der Models nehmen. Hurra.

Und was macht unsere zauberhafte Tatjana? Die trainiert schon mal vorab ihre Posen - und zwar deshalb: „Für mich ist es sehr wichtig, immer eine gute Leistung zu bringen, damit Heidi sieht: Ich habe Potential. Ich mache das gut. Ich kann Model werden. Ich bin ein Model.“ Unser Model der Herzen ist sie auf jeden Fall jetzt schon. Du hast den letzten Ticker zu GNTM verpasst? Hier kannst Du ihn nachlesen.