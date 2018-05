Tom Kaulitz beim GNTM-Finale - Das sagte der Musiker nach der Show

Am Donnerstagabend saß im Publikum von „Germany‘s Next Topmodel“ ein ganz besonderer Gast: Tom Kaulitz.

Düsseldorf - Beim 13. Finale von „Germany's Next Topmodel“ am Donnerstagabend in Düsseldorf hatte Heidi Klum (44) einen ganz besonderen Zuschauer: Im Publikum befand sich ihr neuer Freund Tom Kaulitz (28). Auch sein Zwillingsbruder Bill verfolgte dort die Show.

Das Promi-Paar Klum/Kaulitz war kürzlich bei den Filmfestspielen in Cannes gemeinsam über den roten Teppich gelaufen und hatte Arm in Arm für die Fotografen posiert. Paparazzi hatten die beiden zuvor schon zusammen im Urlaub und im Berliner Nachtleben gesichtet.

Tom Kaulitz beim GNTM-Finale: „Hab auf die andere getippt“

Nach dem Finale sagte Tom Kaulitz im Magazin Red über die Topmodel-Wahl seiner Partnerin Heidi Klum: „Ich hab‘ ehrlich gesagt auf die andere getippt. Ich hab‘ natürlich keine Ahnung aber ich hab gedacht, die läuft ein bisschen besser.“

Besonders witzig: Tom wurde zum GNTM-Finale nicht nur von seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz begleitet, sondern auch Mama Kaulitz war mit dabei. „Das war ein bisschen wie ein Familienausflug“, sagte Bill Kaulitz nach dem Finale. Scheint offenbar so, als habe die Mutter der Zwillinge auch schon Toms neue Partnerin Heidi Klum kennengelernt.

GNTM 2018: Toni ist das neue Topmodel

Am Donnerstagabend hatte Heidi Klum in Düsseldorf ihr neues Topmodel gekürt. Am Ende konnte sich Kandidatin Toni (18) aus Stuttgart gegen Julianna, Pia und Christina durchsetzen. Die Schülerin bekommt einen Modelvertrag und ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Das GNTM-Finale 2018 können Sie noch mal im Couchticker nachlesen.

