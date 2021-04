GNTM 2021 (ProSieben): Topmodel-Kandidatin Elisa liebt BVB-Profi

„Germany‘s next Topmodel“

+ © ProSieben/Marc Rehbeck GNTM-Kandidatin Elisa liebt Profikicker Kempes Waldemar Tekiela. © ProSieben/Marc Rehbeck

GNTM-Kandidatin Elisa Schattenberg kämpft als eine von elf ProSieben-Anwärterinnen um den Einzug in die Top 10. Privat ist sie mit einem BVB-Profi liiert.

Berlin – „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin Elisa Schattenberg kämpft in der 16. ProSieben-Staffel als eine der letzten elf Kandidatinnen nicht nur um den Einzug in die Top 10, sondern auch um ein Ticket für das große GNTM-Finale, dass voraussichtlich am 27. März 2021 über die heimischen Bildschirme flimmert.

Während sie als GNTM-Kandidatin noch lange nicht am Ende ihrer Reise ist und noch den ein oder anderen harten Konkurrenz-Kampf für sich entscheiden muss, hat sie privat bereits das große Glück gefunden. Seit mehr als zwei Jahren ist Elisa Schattenberg mit Profikicker Kempes Waldemar Tekiela, der als Leihgabe der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund für den luxemburgischen Erstligisten FC Progrès Niederkorn spielt, liiert. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.