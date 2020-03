GNTM 2020: Finale wegen Coronavirus in Gefahr? Kandidatin Mareike momentan in Quarantäne

Das Coronavirus macht vor niemanden halt, auch nicht vor GNTM Kandidatin Mareike, sie befindet sich momentan in Quarantäne. Was wird aus dem GNTM Finale? GNTM-Sprecherin Tina Land exklusiv dazu.

Malediven - Einige Urlauber sitzen momentan wegen des Coronavirus* auf den Urlaubsinseln Kuredu und Sandies Bathala Island fest. So auch GNTM- Kandidatin Mareike Lerch und ihr Verlobter Philipp. Und welche Auswirkungen wird die Covid-19-Epidemie auf das GNTM- Live Finale haben, dass Ende Mai stattfinden soll?

GNTM 2020 (ProSieben): Mareike Lerch und ihr Verlobter auf den Malediven in Coronavirus-Quarantäne

Das Coronavirus hat jetzt auch Germany´s Next Topmodel* erreicht. Die Heidi-Klum-KandidatinMareike Lerch, die momentan mit ihrem Verlobten Philipp im Tropenparadies Kuredu Urlaub macht, darf die Malediven vorerst auch nicht mehr verlassen. Es handelt sich um zwei Resort-Inseln sowie eine von Einheimischen bewohnte Insel, die wegen einiger Verdachtsfälle vorübergehend unter Quarantäne stehen und somit isoliert werden.

GNTM 2020 (ProSieben): Trotz Quarantäne genießt Mareike die Zeit im Paradies

Wie GNTM Kandidatin Mareike Lerch auf Instagram verrät, geht es ihr und ihrem Verlobten den Umständen entsprechen gut. Zum Glück seinen sie noch nicht selbst von den Symptomen betroffen und hielten sich zur Sicherheit lieber „in der Nähe von Fischen als von Menschen auf“. Vorerst ist eine 14-tägige Quarantäne geplant, aber wie lange diese tatsächlich aufrechterhalten wird, ist noch nicht klar.

GNTM 2020 (ProSieben): Mareike postet Foto aus dem Bett und Philipp heizt mit Gerüchten ein

Während der Quarantäne lassen sie keine Langweile aufkommen und posten bei Instagram die ein oder andere schlüpfrige Nachricht. So auch ein neues Foto, auf dem zu sehen ist, wie Mareike mit ihrem Verlobten Philipp im Bett kuschelt und es mit „Love of ma life“ betitelt. Ihr liebster heizte erst die Gerüchteküche an, in dem er schrieb: „Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Also brauchen wir bald Baby-Namen, habt ihr Tipps? Nur ein Spaß Leute...“

GNTM 2020 (ProSieben): Dreharbeiten sind zum Glück schon abgeschlossen

Zum Glück muss sich Mareike keine Sorgen um die Dreharbeiten für „Germanys Next Topmodel“ zu machen, die sind schon abgeschlossen und es ist davon auszugehen, dass Mareike bis zum Live-Finale wieder zurück in der Heimat ist.

GNTM 2020 (ProSieben): Wird es eine Live-Show zum Finale geben?

Das Finale von Germanys Next Topmodel* soll im Mai, wie jedes Jahr, vor einem großen Live-Publikum stattfinden. Aber wird es wegen des Coronavirus und allen Vorsichtsmaßnahmen*, die momentan getroffen werden, überhaupt dazu kommen? Dazu haben wir eine exklusive Stellungnahme von ProSiebenSat.1-GNTM-Sprecherin Tina Land bekommen. Sie teilte uns dazu mit: „Wir setzen bei allen Produktionen die Empfehlungen des Robert Koch-Institutes um. Und achten auf die Vorgaben der jeweiligen Gesundheitsministerien. Das gilt für jede aktuelle Show und für alle Shows in naher und ferner Zukunft.“

