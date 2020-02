GNTM 2020: Was macht Vorjahressiegerin Simone „Simi“ Kowalski eigentlich heute?

Kurz vor der neuen Runde der Model-Casting-Show fragt man sich - was macht die Siegerin „Simi“ aus der letzten GNTM-Staffel eigentlich heute?

Simone „Simi“ Kowalski hat die 14. Staffel der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ 2019 gewonnen.

„Simi“ hat die der 2019 gewonnen. Die 22-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Simone Margarethe Harts eil heißt, hat sich zuletzt mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

heißt, hat sich zuletzt mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuletzt wurden bis auf drei Einträge alle Fotos auf dem Instagram-Account von Simi Kowalski gelöscht. Was war da los?

Nach Castingshows wie „Germany‘s Next Topmodel“ gibt es zwei Möglichkeiten. Kandidatinnen wie Lena Gerke und Stefanie Giesinger haben es vorgemacht und sich heute erfolgreich im Business etabliert. Andere Models hingegen sind eher in der Versenkung verschwunden und man hört nur noch selten etwas über die einstigen „Meeeedchen“ von Heidi Klum. Doch nicht um alle bleibt es gleichermaßen ruhig.

GNTM - Wie geht es eigentlich Siegerin Simone Kowalski aus Staffel 14.?

Die Gewinnerin der letzten 14. Staffel GNTM Simone „Simi“ Kowalski erzählt im Interview gegenüber Bunte TV am Rande der New Faces Night im Hotel Oderberger in Berlin, wie es ihr aktuell geht. „Ich hab schon seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme, und es kommt und geht“ sagt „Simi“ in dem Beitrag. Zuletzt seien dann auch noch eine Grippe und ein bakterieller Hautausschlag im Gesicht dazugekommen, so die Siegerin der 14. Staffel GNTM 2019. Inzwischen habe Sie dazugelernt. „Ich kann sehr gut mit dem Stress jetzt umgehen“ so die 22-Jährige gegenüber Bunte TV.

Am 30. Januar 2020 geht die 15. Staffel GNTM los. Wie Sie alle 17 Folgen GNTM* verfolgen können, haben wir für Sie zusammengefasst.

GNTM 2020: Casting-Show als Sprungbrett in eine sportliche Zukunft?

Vor ihrer Teilnahme bei der Casting-Show „Germany‘s Next Topmodel“ war Simone Hartseil ein aufstrebendes Leichtathletik-Talent beim VfL Stade. Wegen einer schweren Verletzung, die sie im Alter von 18 Jahren für ein Jahr in den Rollstuhl zwang, soll Sie ihrer Karriere-Pläne für den Sport aufgegeben haben. Auch eine der Kandidatinnen der diesjährigen Staffel musste einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Maribel verlor bei einem Unfall den Großteil ihrer Familie. Ob sie das genauso stark macht, wie Simi letztes Jahr?

Instagram von Simi Kowalski

Die einstige Leichtathletin des Vfl Stade berichte außerdem, dass Sie ein kleines Team um sich habe, dass Sie stärke und zusätzlich aufbaue. „Dann ist es auch viel einfacher für die Zukunft“ äußerte sich die ehemalige Leichtathletin aus Stade. Was sich hinter diesem Kommentar genau verbirgt ist allerdings noch unklar.

GNTM: Erfindet sich Gewinnerin Simone Kowalski komplett neu?

Besonders freut sich Simone Kowalski, dass nach der Teilnahme bei GNTM Freunde und Familie noch immer zu ihre stehen. Bodenständig und noch fleißiger als vorher sei sie nach Meinung von Familie und Freunden, wie der Lockenkopf „Simi“ Kowalski erzählt. Zuletzt fiel jedoch auf, dass auf dem Instagram-Account des Models bis auf drei Einträge alle Fotos gelöscht wurden.

GNTM 2019: Startet Siegerin Simi auf Youtube durch?

Was die Zukunftspläne von der Siegerin des Vorjahres angeht, plane die Gewinnerin der 14. Staffel laut eines Beitrags von Promi News by Bit Projects die Produktion von Fitness-Videos auf Youtube. Bestätigt wurde das bisher von der Gewinnerin der 14. Staffel selbst bislang allerdings nicht. Anbieten würde es sich aber definitiv. Als ehemalige Leichtathletin weiß Simone Kowalski sicher genau, worauf es bei Videos rund um Sport und Fitness ankommt.

GNTM 2020: Alle Infos zur 15. Staffel

Ganz neue Geschichten warten in der kommenden 15. Staffel von GNTM, bei der ProSieben gleich ein peinlicher Fehler bei dem bayerischen Dialekt* der Kandidatin Aline* passiert ist. Früher als erwartet startet Heidi Klum mit einer neuen Runde „Mädchen“ in die nächste Runde* um den Sieg in der Show „Germany‘s Next Topmodel“. Kandidatinnen aus allen Regionen Deutschlands hoffen auf einen Sieg der Castingshow, doch jede Woche müssen Meedchen bei GNTM gehen*. Zuerst müssen sie allerdings alle Vorrunden von GNTM bestehen. Auch die 19-jährige Münchnerin Nina-Sue* hofft auf den Sieg bei GNTM, der beliebten Castingshow vonModel-Mama Heidi Klum*, an deren Seite eine gemischte und wechselnde GNTM-Jury* wartet. Wie diese sich in der ersten Folge schlagen, lesen Sie in unserem GNTM-Live-Ticker* nach. Zur aktuellen GNTM-Staffel hat auch die einstige Kandidatin Enisa Bukvic viel zu sagen und lästerte über die Models ab, berichtet nordbuzz.de*. Außerdem kursieren zwei Gerüchte: Haben zwei GNTM-Kandidatinnen eine Affäre?* Und beweist ein Foto, dass Mareike schon raus ist?*

*tz.de/nordbuzz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © dpa / Rolf Vennenbernd