GNTM 2020: Kandidatin erlitt schreckliches Schicksal - Sie verlor ihre komplette Familie bei Autounfall

In Folge drei von GNTM müssen die „Meeedchen“ wieder ganz schön ran: Ein hartes, freizügiges Nacktshooting und ein noch härterer Catwalk stehen heute an. Wer meistert es und wer geht baden? Der Live-Ticker.

25 Kandidatinnen sind heute in Folge drei noch mit dabei.

sind heute in noch mit dabei. Das Nacktshooting steht an und es fließen Tränen - aber nicht aus dem üblichen Grund.

Ein besonders schwieriger Catwalk steht an.

Update um 21.55 Uhr: Für Saskia hat es nicht gereicht - Heidi hat leider kein Foto für sie. Ihre Reaktion zeigt, dass sie wohl nicht damit gerechnet hat.

Update um 21.52 Uhr: Nadine und Saskia sind an der Reihe. Und da ist er auch schon, der erste Sturz auf dem Wasser-Catwalk. Es hat Nadine erwischt. Doch die elegante Art, wie sie aufgestanden ist, macht den Sturz wieder wett.

+ Nadine steht nach dem Sturz elegant auf - fast als wäre es Teil der Show gewesen. © Screenshot PorSieben.de

Update um 21.42 Uhr: Joan Smalls zeigt den Mädchen jetzt mal, wie es richtig geht. Sie läuft auf dem glitschigen Catwalk wie eine sexy Raubkatze - der Unterschied zu den Kandidatinnen ist durchaus erkennbar. Aber Moment mal! Hatte früher nicht immer Heidi Klum den Mädchen vorgemacht, wie man läuft?

Update um 21.35 Uhr: Topmodel Joan Smalls unterstützt Heidi Klum in der Jury. Auf einem unter Wasser gesetzten Catwalk müssen die Models ihr Bestes geben.

+ GNTM 2020: Die Kandidatinnen müssen über einen unter Wasser liegenden Catwalk gehen. zuvor stehen sie noch unter einer Dusche. © ProSieben/Sven Doornkaat

Update um 21.28 Uhr: Maribel erzählt den anderen Kandidatinnen von ihrem schweren Schicksal. Auf dem Rückweg vom Kroatien-Urlaub sind ihre Eltern und ihr Bruder bei einem Autounfall gestorben. Maribel war bereits ein paar Tage zuvor zurückgefahren.

Update um 21.16 Uhr: Bei Maribel weckt das Pferde-Shooting traurige Erinnerungen. Die heute 19-Jährige musste vor dreieinhalb Jahren das wohl schrecklichste durchmachen, was man sich für ein junges Mädchen vorstellen kann: Die GNTM-Kandidatin verlor ihre komplette Familie bei einem Autounfall.

Update um 21.13 Uhr: Und Tamara macht ihrem Ruf mal wieder alle Ehre. Wird sie die Zicken-Kandidatin der Staffel?

Update um 20.59 Uhr: Auch einigen Twitter-Nutzern ist nicht entgangen, wie unfair Heidi Klum zu Nadine war, die Angst vor Pferden hat. Einige Zuschauer reagieren entsetzt.

Irgendwie gemein, dass das Model mit der Angst vor Pferden mit einem Pferd shooten MUSSTE und andere dürfen ohne, weil Heidi sich plötzlich spontan dafür entschieden hat #gntm — LEAK (@lea_sakuraa) February 13, 2020

Warum darf die ohne Pferd? Aber hey, Hauptsache die mit Phobie dazu gezwungen #GNTM pic.twitter.com/O5rHqge8EJ — Desiree (@reeeles) February 13, 2020

Die eine Kandidatin: „Ich habe voll Angst vor Pferden“



Heidi: „Probiere es mal. Alle müssen mit Pferd shooten“



Auch Heidi: „Ach shooten wir ein paar doch noch ohne Pferd“ #GNTM — Fabiola ⚡️ (@_fabiola_1) February 13, 2020

Die eine: ICH HAB SO ANGST VOR PFERDEN.

Heidi: You know what, I don't care.

Auch Heidi: Okay, ihr jetzt ohne Pferde. #gntm — Crissy ⚡️ (@promisedmistake) February 13, 2020

Update um 20.57 Uhr: Ein paar Mädchen shooten jetzt doch ohne Pferd, „um Abwechslung zu bekommen“. Das dürfte Nadine, die seit einem Sturz Panik vor Pferden hat, nicht gerade freuen. Denn für die Münchner Kandidatin hatte Heidi Klum keine Alternative parat.

+ GNTM 2020: Das Nacktshooting findet in Costa Rica am Strand statt. © ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM 2020: Münchner Kandidatin kommt bei Hüllenlos-Shooting an ihre Grenzen

Update um 22.52 Uhr: Die Münchner Kandidatin Nadine, die auch schon den Wettbewerb „tz-Wiesn-Madl“ gewann, hat nicht etwa Angst vor der Nacktheit - sie bricht in Tränen aus, weil sie Angst vor Pferden hat.

+ GNTM 2020: Heute steht das Nacktshooting an - und das verlangt manchen Kandidatinnen alles ab. © ProSieben/Sven Doornkaat

Update um 22.50 Uhr: Alina ist als Erstes dran. „Es ist ein bisschen komisch, dass Heidi Klum einen ganz nackt sehen kann.“ Die Millionen TV-Zuschauer hat sie wohl vergessen.

Update um 22.45 Uhr: Transgender-Kandidatin Lucy hätte auch ein Höschen tragen dürfen, weil sie noch keine geschlechtsangleichende Operation hatte. Überraschung: Sie entscheidet sich dagegen und will nur ein Tape verwenden. Vielleicht, um nochmal erwähnen zu können, dass sie noch keine geschlechtsangleichende Operation hatte?

Update um 22.44 Uhr: Immerhin eine ist froh über das Nackt-Sooting: Kandidatin Tamara erklärt: „Ich freu mich, dann kann ich meinen Körper toll in Szene setzen.“

GNTM 2020: Kandidatinnen posieren „wie Gott sie schuf“ - Wird Hüllenlos-Shooting zum Desaster?

Update um 20.34 Uhr: Unter den Kandidatinnen macht sich Entsetzen breit, als ihnen Heidi Klum von dem Nackt-Shooting erzählt. Damit hat offenbar keines der Määädchen gerechnet - auch nach 15 Staffeln nicht. Wird das Shooting zum Desaster?

Update um 20.33 Uhr: Heidi Klum zeigt ihren GNTM-Schützlingen das Outfit für das nächste Fotoshooting: Es ist ein Hauch von einem hautfarbenen Stringtanga. Allerdings bekommt nur Julia ein Höschen, weil sie unter 18 ist. Die anderen 24 Nachwuchsmodels müssen shooten, „wie Gott Euch schuf“, so Heidi.

Update um 20.32 Uhr: Also irgendwie sind uns das noch ein bisschen zu viele Määäädchen. Hat noch jemand den Überblick?

Update um 20.26 Uhr: Kandidatin Tamara kann in ihren eigenen Schuhen nicht laufen. Eigentlich hatte sie auch gar keinen Bock auf das Training, sondern wollte lieber zum Strand. Wir geben jetzt mal eine ganz dreiste Prognose ab: Von der Österreicherin dürfen wir noch die ein oder andere Drama-Szene erwarten.

Update um 20.25 Uhr: „Das sieht so aus, als würdest Du Weintrauben stampfen“, sagt Heidi Klum zu Maribel. Ist sie inzwischen der Dieter Bohlen von ProSieben geworden?

GNTM 2020 im Live-Ticker: Laufsteg-Training mit Heidi Klum

Update um 20.25 Uhr: Kaum redet man von Lucy, schon hat sie auch schon Probleme beim Laufsteg-Training. Genau wie ungefähr alle anderen Määädchen. Das mit den Highheels kommt einfach bei GNTM jede Staffel aufs Neue viiiel zu überraschend.

Update um 20.17 Uhr: Für eine Kandidatin dürfte das heutige Nackt-Shooting übrigens besonders aufwühlend werden: Transgender-Kandidatin Lucy hatte noch keine Geschlechtsumwandlung. Aber jetzt gibt‘s erst mal ein Catwalk-Training mit Heidi Klum.

Immer wenn Lucy vor/während/nach dem Nacktshooting erwähnt, dass sie noch nicht operiert ist, müssen wir einen trinken #gntm — Nadine S (@gwinni87) February 13, 2020

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von GNTM-Folge 3

Update um 20.15 Uhr: Und los geht‘s! Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zu „Germany‘s next Topmodel“. Heute sehen wir viel nackte Haut - und wenn man der ProSieben-Vorschau traut, auch viele Tränen.

Update um 20.12 Uhr: In der Jury wird Modelmama Heidi Klum übrigens heute unterstützt von dem puerto-ricanischen Model Joan Smalls.

GNTM 2020 im Live-Ticker: Ist Mareike schon rausgeflogen?

Update um 20.05 Uhr: Noch 25 Kandidatinnen sind bei GNTM heute im Rennen. Einige Määädchen haben sich schon mehr hervorgetan als andere. Besonders auffällig ist Mareike (24) - allein durch ihren komplett tätowierten Körper fällt sie aus der Reihe. Doch ein Instagram-Bild, das sie vor zwei Tagen gepostet hat, gibt jetzt einigen Fans Grund zu spekulieren, dass sie vielleicht gar nicht mehr bei GNTM dabei ist. Denn Mareike postete das Foto mit ihrem Verlobten von ihrem privaten Account und nicht etwa von dem offiziellen Instagram-Account von ProSieben.

Update um 19.35 Uhr: In weniger als einer Stunde wird wieder geweint, gezickt - und sich ausgezogen. Denn heute erwartet die Määäädchen das Hüllenlos-Shooting. Doch schon vorher macht eine Ex-Kandidatin Schlagzeilen: Ex-GNTM Kandidatin Jana Heinisch verrät, wie Heidi Klum sich den Kandidatinnen gegenüber verhält,* wenn die Kameras aus sind. Und die Bilanz sieht für Heidi Klum gar nicht gut aus: Demnach soll sie sich kaum um die Models gekümmert haben und sie abgewiesen haben, wenn keine Kameras liefen.

: Heißes Gerücht vor der Show heute Abend - Was ist dran?

Update um 18.40 Uhr: Kurz vor Start der dritten GNTM-Folge 2020 kursiert ein irres Gerücht, nachdem ein Fan auf Instagram eine Vermutung äußerte: Haben die Kandidatinnen Mareike (24) aus Berlin und Julia P. (17) aus Dortmund etwa eine Affäre? Was die beiden GNTM-Kandidatinnen zu dem irren Gerücht sagen, können Sie auf tz.de* nachlesen.

Update um 17.50 Uhr: Donnerstag ist GNTM-Tag! Wir können es kaum erwarten - und da sind wir offenbar nicht die einzigen:

Waaaarum ist es noch nicht 20:15 mir ist langweilig #GNTM — Lynnöööö (@lynstrosaurus) February 13, 2020

GNTM 2020 im Ticker: Dieses legendäre Shooting sorgt heute für Drama und Tränen

Wir gehen bereits in Folge drei - ja tatsächlich drei von 17 Folgen sind schon vorbei. 25 „Meeedchen“ sind noch dabei und kämpfen darum, „Germany‘s Next Topmodel“ 2020 zu werden - denn wie Heidi Klum nie müde wird zu sagen: „Es kann nur eine geben!“

Mit 25 GNTM-Kandidatinnen* sind wir davon allerdings noch weit entfernt - und trotzdem bleibt das Drama nicht aus. Wir haben eine schlecht gelaunte Tamara* wegen ihrer Haare - nein, das Umstyling findet in Folge drei noch nicht statt - das legendäre Nacktshooting und den schwierigsten Laufsteg der Welt. Das heißt, uns erwartet Drama, Drama, Drama, Baby!

GNTM 2020: Es fließen Tränen beim Nacktshooting - doch nicht aus dem üblichen Grund

Und das Nacktshooting hat es dieses Mal ganz schön in sich: Denn Pferde sind bei GNTM* heute dabei! Ja, richtig gehört, diese großen Vierbeiner mit den Nüstern. Für manche GNTM-Kandidatinnen stellt das eine richtige Herausforderung dar, wie etwa für Nadine*. Sie hat Angst vor Pferden und Tränen fließen - wie so häufig beim Nacktshooting. Ausnahme ist dieses Mal tatsächlich, dass die Tränen nicht wegen der Nacktheit kommen. Auch mal etwas Neues für uns. Aber wird sie sich trauen, ihrer Angst - also Pferden - in die Augen zu blicken und sie zu meistern, so wie GNTM-Gewinnerin Simi* das letzte Jahr in jeder Folge gemacht hat? Das wird sich heute Abend zeigen.

GNTM 2020: Heidis „Meeedchen“ laufen im Wasser

Und Heidi Klum* hat noch einen weiteren Spaß in Folge drei auf Lager: Sie setzt den Catwalk unter Wasser. Bei diesem Anblick geraten schon ein paar Kandidatinnen in Panik: „Da werden wir total ins kalte Wasser geworfen“, so Bianca. „Das ist doch ein Laufsteg für die Top 10“, ordnet Alina das Ganze ein. Und tatsächlich: die „Meeedchen“ scheinen ins Rutschen und Schlingern zukommen und sogar hinzufallen. Da hat wohl das Catwalk-Training mit Joan Smalls, die neben Heidi in der Jury* in Folge drei sitzt, nichts geholfen.

Wie Sie GNTM live verfolgen können, lesen Sie in unserer Sendeterminübersicht* nach. Außerdem halten wir Sie auf dem Laufenden, welche Kandidatin eine Runde weiterkommt*.

Rubriklistenbild: © ProSieben