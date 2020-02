GNTM 2020: Kandidatin Nadine weint beim Hüllenlos-Shooting - Heidi erntet Kritik für ihre Reaktion 

Bei GNTM fielen beim Shooting die Hüllen - und bei Kandidatin Nadine aus Fürstenfeldbruck flossen schon davor die Tränen. Aber der Grund war nicht die blanke Haut.

Costa Rica - Eingefleischte GNTM-Fans wissen aus Erfahrung: Dieses Shooting bietet immer Raum für reichlich Drama: das große Nacktshooting. In der aktuellen Staffel war es bereits in der dritten Folge soweit - die Mädchen mussten die Hüllen fallen lassen. Bei Kandidatin Nadine flossen schon die Tränen, bevor die Kamera überhaupt gezückt wurde. Der Grund überraschte sogar Heidi Klum.

GNTM 2020: Kandidatin Nadine hat Angst vor Pferden

Denn nicht etwa die fehlende Textilbekleidung brachte bei GNTM*-Kandidatin Nadine* aus Fürstenfledbruck das Tränenfass zum überlaufen - sondern die Pferde! Mit denen sollten sich die Models nämlich ablichten lassen.

Für Nadine der pure Albtraum, denn sie hat panische Angst vor Pferden! Noch bevor sie sich dem Tier nähert, fließen die Tränen. „So kenn‘ ich mich überhaupt nicht“, stammelt Nadine. „Ich hab nicht gewusst, was ich machen soll.“ Aber bei GNTM kann darauf keine Rücksicht genommen werden - auch wenn die anderen Kandidatinnen* versuchen, die 20-Jährige zu trösten.

GNTM 2020: Fans empört - „Irgendwie gemein“

Dabei haben spontan nicht alle von Heidis „Meeeedchen“ ein Pferd für das luftige Fotoshooting bekommen. Das ist unfair, finden die GNTM*-Fans und machen ihrem Unmut auch gleich auf Twitter kund. „Irgendwie gemein, dass das Model mit der Angst vor Pferden mit einem Pferd shooten MUSSTE und andere dürfen ohne, weil Heidi sich plötzlich spontan dafür entschieden hat.“ Eine andere Userin meint: „Warum darf die ohne Pferd? Aber hey, Hauptsache die mit Phobie dazu gezwungen“

Warum darf die ohne Pferd? Aber hey, Hauptsache die mit Phobie dazu gezwungen #GNTM pic.twitter.com/O5rHqge8EJ — Desiree (@reeeles) February 13, 2020

GNTM 2020: Heidi ist stolz auf Kandidatin Nadine

Ungerecht oder nicht - Nadine hat das Shooting trotz ihrer Angst vor Pferden durchgezogen. Das ringt auch der sonst so strengen Modelmama Heidi Klum* lobende Worte ab.„Ich bin stolz auf Nadine“, resümiert Heidi. Immerhin hat die Fürstenfeldbrückerin sich ihrer Angst gestellt. So viel Einsatz wird belohnt - Nadine hat am Ende von der Jury*, bestehend aus Heidi Klum und Joan Smalls, ein Foto bekommen und ist bei GNTM* eine Rund weiter.

Trotzdem gibt es einige Models, die nicht gerne ohne Kleidung abgelichtet werden. Sollte die Show darauf verzichten? Was ist Ihre Meinung?

Auf jeden Fall bietet GNTM immer reichlich Stoff für einen witzigen Fernsehabend. Noch lustige wird es allerdings mit dem GNTM-Trinkspiel!

lmb

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks