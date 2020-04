GNTM 2020: Alles zur ProSieben-Show - Models, Jury und Sendetermine

GNTM 2020: Wann laufen die Folgen, wer sind die Kandidatinnen und wen hat Moderatorin Heidi Klum dieses Jahr als Gast-Juroren an ihrer Seite?

Am 30. Januar 2020 startet die 15. Staffel von GNTM . Bis zum Finale im Mai läuft die Show jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.

. Bis zum Finale im Mai läuft die Show jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben. 28 Kandidatinnen treten im Kampf um den Titel „Germany‘s Next Topmodel“ , einen Modelvertrag und 100.000 Euro gegeneinander an.

treten im Kampf um den Titel , einen Modelvertrag und 100.000 Euro gegeneinander an. Das Finale der 15. Staffel wird mit Folge Nummer 17 am 21. Mai auf ProSieben ausgestrahlt.

Zum 15. Mal sucht Model-Mama und Moderatorin Heidi Klum nach Deutschlands schönstem Mädchen. Auch in diesem Jahr, können die TV-Zuschauer das Model inStaffel 15 auf der Suche nach dem neuen Määäädchen, das sich „Germany‘s Next Topmodel“ nennen darf, begleiten.

GNTM 2020: Wann und wo läuft die Model-Castingshow? Sendetermine und Wiederholungen

Bereits vor dem Start der Show sorgten Heidi Klum und ProSieben für eine Überraschung: GNTM by Heidi Klum* startet in diesem Jahr bereits ab Januar.

Vom 30. Januar bis zum 21. Mai 2020 läuft GNTM jeden Donnerstag zur besten Sendezeit* um 20.15 auf ProSieben.

Direkt wiederholt werden die Folgen von GNTM donnerstags nach „red. Das Star-Magazin“ auf ProSieben .

. Am nächsten Abend kann man sich die Folge um 20.15 auf Sixx auch noch Mal anschauen.

auch noch Mal anschauen. Über Joyn können sich Zuschauer die einzelnen Folgen zeitunabhängig streamen.

können sich Zuschauer die einzelnen Folgen zeitunabhängig streamen. Wer direkt zur Sendung die aktuellsten News erfahren möchte, kann ganz bequem unseren Ticker mitlesen.

GNTM 2020: Diese Mädchen hoffen in der ersten Folge auf ein Foto von Heidi Klum

Auch in diesem Jahr hat Moderatorin Heidi Klum für GNTM* wieder eine bunte Gruppe aus unterschiedlichsten Mädchen versammelt. Die jüngste Teilnehmerin ist gerade mal 16 Jahre alt. Anastasija kommt wie die 19-jährige Tamara und die 20-jährige Maureen aus Wien. Insgesamt ist Cassandra aus Gera mit 27 Jahren die älteste Kandidatin. Sie ist bereits das vierte Mal bei GNTM dabei.

GNTM 2020: Diese optischen Merkmale machen einige Mädchen zum Blickfang

Optisch garantiert die 15. Staffel dem Zuschauer wieder ganz viel Abwechslung. Neben Tattoos tragen Kandidatinnen Glatze, besonders lange Mähnen oder aufwendige Flechtfrisuren. Solche optischen Hingucker sind genau das, wonach Heidi Klum zu suchen scheint: „Ich suche nicht nach einem gewissen Typen. Alles ist offen und alle Mädchen haben die gleiche Chance. Allerdings sollte mir die Eine besonders ins Auge springen – durch etwas, was sie von den anderen unterscheidet“, so das Model.

GNTM 2020: Diese 28 Määäädchen wollen „Germany‘s Next Topmodel“ werden

GNTM 2020: Diese Gast-Juroren unterstützen Heidi Klum in der Jury

Nachdem die Kandidatinnen* der ersten zehn Staffeln von einer festen Jury mit Heidi Klum und zwei Experten aus dem Mode-Bereich bestand, wechselte das Jury-Konzept 2016 erstmals. Dann bildeten die Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky eigene Teams, die gegeneinander antraten. Heidi Klum blieb dabei als neutrale Beobachterin außen vor. Ein erneuter Wechsel im Jury-Konzept folgte dann 2019: Heidi Klum übernahm die Hauptrolle als Jury-Vorsitzende, und ließ sich in den einzelnen Folgen von einem anderen Star aus dem Mode-Business als Gast-Juroren unterstützen.

GNTM 2020: Diese Gast-Juroren unterstützten Heidi Klum bei der Suche nach dem Topmodel

Um die Spannung bis zum Schluss aufrechtzuerhalten, nennt ProSieben nur einige Namen vorab, die als Gast-Juroren an Heidis Seite in der Sendung auftreten* werden. In der ersten Folge am 30. Januar 2020 holt sich Heidi Klum Unterstützung von Schauspielerin Milla Jovovich und Designer Julien MacDonald an ihre Seite. Weitere bereits bekannte Gäste sind der Star-Fotograf Rankin, Model Stella Maxwell, The Blonds bestehend aus dem Designer-Duo Phillipe und David Blond und das Model Joan Smalls. Wer die anderen Gäste sind, ist noch geheim. Eines ist jedoch sicher, Heidi Klum hat sicher wie immer das eine oder andere Ass im Ärmel.

GNTM 2020: So wird die 15. Staffel

Auch manche Aussagen des Models zu ihrer Beziehung mit Tom Kaulitz verwirren* die Zuschauer. Keineswegs verstecken muss sich die stets gut gelaunte Moderatorin allerdings für ihren tollen Body. Auf ihren Posts trägt Heidi Klum manchmal recht wenig* und gewährt tiefe Einblicke.

Im Vorfeld hat es bei einer Kandidatin schon die erste Panne gegeben.* ProSieben scheint mit ihrem Dialekt nicht zurechtzukommen und präsentierte einen falschen Ort in ihrer Vorstellung.

