GNTM 2020: Große Sorge um Kandidatin Tamara - sie postet mysteriöses Video

In Woche sieben bei GNTM müssen die „Meeedchen“ über ihre Instagram-Profile sprechen und bekommen ein Interview-Coaching - das große Motto: Social Media.

Update vom 12. März 2020, 09.51 Uhr: Noch vor der Ausstrahlung der neuen Folge von GNTM gibt es Sorge um die 19-Jährige Tamara. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account postet sie besorgniserregende Worte: „Ich fühl mich verpflichtet was zu posten... ich hab noch keine richtigen Worte gefunden für das was gerade in meinem Leben passiert.“

Was ist los bei der GNTM-Kandidatin? Offenbar geht es ihr nicht gut. Das Video zu ihrem Post ist schwarz-weiß. Traurig blickt sie in die Kamera und lächelt in dem kurzen Film kein einziges Mal. „Bin bald wieder back für euch“, postet sie. Hat es etwas mit dem Thema der heutigen Sendung zu tun - es soll um die Social-Media-Profile der Kandidatinnen gehen? Dafür spricht auch das eingeblendete Datum der Aufnahme - dort steht: 4. Januar 2020. Die heute ausgestrahlte GNTM-Folge ist ja bereits vor längerer Zeit aufgezeichnet worden.

GNTM 2020: Sorge um Kandidatin Tamara: „Was ist passiert?“

Auch ihre Fans sind besorgt. Ein User fragt die hübsche Blondine: „Was ist passiert?“. „Mein Beileid Süße“ kommt von einer anderen Instagram-Userin. Da wird doch hoffentlich nichts schlimmes Vorgefallen sein. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die GNTM-Kandidatin bald wieder zu Wort meldet. Ihre Fans können sich derweil auf heute Abend freuen.

GNTM 2020: „Meeedchen“ treffen auf „Social Media“ Prüfung

Großes Motto diese Woche bei GNTM „Social Media“. Es werden nicht nur die Profile der verbliebenen GNTM-Kandidatinnen* unter die Lupe genommen, sondern sie müssen auch den Entscheidungswalk als „Instagram-Hashtag“* meistern.

GNTM: Das große Motto diese Woche ist „Social Media“

Wie jedes Jahr müssen sich die „Meeedchen“ auch in Folge sieben den Frage eines Journalisten stellen. In diesem Jahr ist das Christian Düren, der als Moderator bei „taff“ arbeitet und sich die Social-Media-Profile der GNTM-Kandidatinnen* ganz genau ansieht. Dazu durchforstet er das Internet und prüft die Instagram-Profile auf Herz und Nieren. Im Interview-Training versucht er ihnen so klarzumachen, was in einem Interview geht und was nicht. Dabei ist ihm vor allem wichtig, dass die angehenden Models der aktuellen GNTM-Staffel* auch etwas zu erzählen haben, etwas von sich preisgeben möchten und letzten Endes nicht langweilig sind. „Social Media wird immer wichtiger und auch Designer und Kunden richten sich heutzutage nach Follower-Zahlen“, erklärt Heidi Klum* den Fokus auf Instagram*.

GNTM: Alessandra Ambrosio unterstützt Heidi Klum

Passend dazu müssen Sie auch einen Catwalk absolvieren, der diese Woche vor Alessandra Ambrosio als zweites Jury-Mitglied* stattfindet. Dabei „tragen“ die „Meeedchen“ einen überdimensionalen Instagram-Bilderrahmen mit einem Hash-Tag. Passend zum Motto „Social Media“ gibt es die Bewertung mit Emojis, die auf den Bilderrahmen der GNTM-Models geklebt werden.

GNTM: Marilyn-Monroe-Shooting auf dem „Walk of Fame“

Das Shooting dieser GNTM-Woche wird dagegen glamourös im Vergleich zum „Ekel-Shooting“ letzte Woche*, denn die „Meeedchen“ dürfen Marilyn Monroe spielen. Und das direkt auf dem „Walk of Fame“ in Los Angeles, wo auch der Stern von Marilyn Monroe zu finden ist. Das findet vor allem Tamara* großartig: „Ich fühle mich zuhause, ich bin sozusagen zuhause angekommen. Und ich möchte auch irgendwann einmal hier einen eigenen Stern haben.“ In einem Glaskasten zwischen den Menschenmengen posieren die GNTM-Kandidatinnen dazu in langen Abendroben und mit Lockenmähne vor Fotograf Yu Tsai, der dafür bekannt ist besonders streng zu sein. Das stellt die „Meeedchen“ bei Germany‘s Next Topmodel vor zusätzliche Hindernisse.

