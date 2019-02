GNTM 2019: Catfight statt Catwalk! Mega-Streit zwischen Vanessa und Enisa eskaliert

Bei der zweiten GNTM-Folge ging es eisig zu: Das lag in erster Linie nicht am Schnee-Shooting in den Alpen, sondern an dem Mega-Streit zwischen den Kandidatinnen Vanessa und Enisa.

Die aktuelle Staffel von „Germany's Next Topmodel“ mit Superstar-Model Heidi Klum ist gerade einmal zwei Folgen alt, schon kommt es zum ersten Mega-Streit zwischen zwei Kandidatinnen. Darüber berichtet Mannheim24*.

GNTM 2019: Heftiger Streit zwischen Enisa und Vanessa

Am Donnerstagabend (14. Februar) flimmerte auf Pro7 die zweite Folge der diesjährigen „Germany's Next Topmodel“-Staffel über die Bildschirme – und die hatte es in sich!

Der Grund: Während es zum Shooting vor atemberaubender Kulisse mit Star-Fotograf Kristian Schuller in die österreichischen Alpen ging, zogen über den ‚Meeeedchen‘ dunkle Wolken auf, genauer gesagt über Youtube-Sternchen und Simon-Desue-Freundin Enisa Bukvic und der gebürtigen Bensheimerin und Mitfavoritin Vanessa!

Die beiden Nachwuchs-Models sind nämlich nicht nur schön, sondern auch ganz schön kampfeslustig – getreu dem Motto „Catfight statt Catwalk“!

Dass es ausgerechnet zwischen diesen beiden Kandidatinnen zu solch einem heftigen Zoff kam, war zunächst nicht abzusehen, denn am Anfang der Sendung erzählte Kandidatin Vanessa noch, dass sich die beiden schon vor der Show in Hamburg kennengelernt haben und befreundet seien.

GNTM 2019: Freundschaft hinüber? Mega-Zoff zwischen Enisa und Vanessa

Einst Freundinnen, jetzt Feindinnen? Auslöser für den Streit war der Vorwurf der Schwedin Enisa, dass Vanessa sie und ihren Social-Media-Fame nur für die eigene Aufmerksamkeit ausnutzen würde. „Sie spricht vor der Kamera immer nur von unserer Freundschaft. Wenn die Kamera auf mir ist, ist sie drei Sekunden später auch da“, so das Model mit bosnischen Wurzeln.

Auffällig: Enisa brach den Streit vom Zaun, nachdem es beim Shooting nicht wirklich gut gelaufen war!

Und Vanessa? Die verstand die Welt nicht mehr, war völlig überrumpelt von den Vorwürfen: „Ich brauche Deine Aufmerksamkeit nicht! Ich habe Dir nichts getan!“

Enisa ging sogar weiter, behauptete, dass sich die beiden erst zwei Mal im Leben gesehen hätten und Vanessa im Casting damit geprahlt hätte, Enisas beste Freundin zu sein, um so ihre Chancen aufs Weiterkommen zu erhöhen. „Sie ist so ein manipulatives Mädchen, das ist so krass. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt!“

Am Ende flossen auf beiden Seiten die Tränen. Vanessa war offensichtlich nicht nur fassungslos, sondern auch tief verletzt: „Das tut einfach weh, so was von jemandem zu hören, den man gern hat.“

GNTM 2019: Darum ist Vanessa eine der große Favoritinnen

Doch hat die schöne Blondine das wirklich nötig? Wohl kaum, schließlich lief die 21-Jährige bereits über Catwalks in New York, London und Paris – unter anderem auch für namhafte Designer wie Marc Jacobs.

Und wie Mannheim24 weiß: Die gebürtige Bensheimerin wird beim großen GNTM-Umstyling in Folge vier nicht nur eine der größten äußerlichen Verwandlungen der gesamten Staffel durchlaufen, sondern wird sich später auch einen der begehrtesten Preise bei „Germany's Next Topmodel“ sichern – als eine von zwei Schönheiten darf sie nämlich Heidi Klum zur amfAR-Gala in New York begleiten. Und wer es dorthin schafft, gehört stets zu den ganz großen Favoritinnen von Model-Mama Heidi.

Am Ende der zweiten GNTM-Folge folgte schließlich eine Aussprache zwischen Vanessa und Enisa, doch trotz anschließender Umarmung merkte man, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen sein dürfte. Schon am nächsten Donnerstag könnte der Beef also in die nächste Runde gehen, schließlich bekommen die beiden von Heidi die heißbegehrte GNTM-Modelmappe.

Eins steht fest: Die Stimmung zwischen den beiden schönen Kandidatinnen ist eisig, doch vor allem Enisa sollte sich warm anziehen!

Alle Informationen zur neuen Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ - was sich ändert, wer in der Jury sitzt und wer die Kandidatinnen sind - lesen Sie in diesem GNTM-Info-Artikel.

