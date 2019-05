Finalistin Sayana: Bei GNTM 2019 hatte sie ein besonderes „erstes Mal“ 

Sayana steht bei GNTM 2019 im Finale. Doch das Posen in freizügigen Outfits und mit Männermodels fiel ihr am Anfang besonders schwer - und sie erlebte sogar ein „erstes Mal“ bei GNTM.

Update vom 23. Mai 2019: Begonnen hatte Sayana Ranjan ihre Reise bei GNTM 2019 als zurückhaltende Schönheit, der es noch sehr schwerfiel, sich in freizügiger Kleidung zu zeigen. Schließlich ist die 20-Jährige Inderin und gehört zu dem Volk der Tamilen. In ihrer Kultur ist es bei Frauen nicht gern gesehen, wenn sie sich freizügig kleiden und mit fremden Männermodels posieren, wie Sayana zu Beginn der Staffel in einem ProSieben-Interview erzählte.

Und tatsächlich erlebte Sayana Ranjan auch bei GNTM 2019 eine Sache zum ersten Mal - und das war ein ganz schön heikler Moment für die 20-Jährige. Sie trug nämlich bei dem Shooting in Österreich zu Beginn der Staffel zum ersten Mal in ihrem Leben Dessous!

Sayana trug bei GNTM 2019 zum ersten Mal Dessous - so schwierig war es für sie

Das erzählte Sayana in der letzten Episode von „GNTM The Talk“ kurz vor dem Finale: Im Privatleben hab ich mich nie so freizügig gekleidet und das war das erste Mal, dass ich Dessous getragen habe“, so Sayana. „GNTM The Talk“-Moderatorin Melissa Khalaj musste ungläubig nachfragen: „Wirklich? Dessous hast du davor noch nie getragen?“

Sayana antwortete ein bisschen verlegen: „Ne, das war tatsächlich mein erstes Mal. Und auch mit dem Male-Model-Shooting hatte ich am Anfang totale Hemmungen. Ich hatte halt so Angst am Anfang.“ Die Kombination aus Dessous und dem Male Model sei besonders schlimm gewesen.

Doch ihre Schwierigkeiten rund um die Nacktheit hätten sich relativ schnell gelegt. „Ich hab mich auch gezwungen, dass ich mich schnell daran gewöhne“, erzählte Sayana Ranjan. Sie habe dank Heidi Klums Tipps schließlich gelernt, eine Rolle zu spielen. Mit Erfolg: Jetzt steht sie im Finale. Und ein schönes Foto ist bei dem Shooting auch noch herausgekommen:

GNTM 2019: Sayana Ranjan (20) steht im Finale - doch sie besticht schon jetzt durch einen ganz anderen Plan

Update vom 21. Mai 2019: Sie ist nicht nur von Beginn an eine der Favoritinnen der Zuschauer - nein, sie gehört auch zu den Top Drei von Heidi Klum: Sayana Ranjan hat es ins Finale von GNTM 2019 geschafft. Sie ist zwar ruhig und fällt kaum auf - doch offenbar hat die Kandidatin trotzdem genug Personality, um Heidi Klum in ihren Bann zu ziehen. Am Donnerstag steht sie neben Simone und Cäcilia nun im Topmodel-Finale (Vanessa hatte es auch ins Finale geschafft, machte aber einen Rückzieher). Doch wird es am Ende das Bild von Sayana sein, das es aufs Cover der deutschen Harper‘s Bazaar schafft? Wir sind gespannt.

Egal, ob es letztendlich zum GNTM-Titel reicht, oder nicht - Sayana hat schon jetzt bewiesen, dass sie sich nicht nur auf ihr makelloses Aussehen verlässt, sondern auch noch große Pläne hat. Die schöne 20-Jährige will sich nämlich für die Frauenrechte in Indien einsetzen. Das angehende Model prangert an, dass in Indien noch immer Frauen unterdrückt werden. „Jede siebte Minute wird in Indien eine Frau vergewaltigt“, spricht Sayana die schockierende Wahrheit gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aus.

Sayana war schon oft in Indien, sie kennt die Lage dort nur zu gut. Auch die Einstellung der Frauen müsse sich ändern, erklärt sie. So erzählt die GNTM-Finalistin, dass es junge indische Mädchen gebe, die schon jetzt zu ihr aufschauen würden und stolz auf Sayanas Karriere in Deutschland seien. „Diese Mädchen sind unsere Zukunft, sie nehmen meine Message auf.“

Sollte Sayana Ranjan also „Germany‘s Next Topmodel“ werden, wäre sie nicht nur in Deutschland ein Vorbild - sondern erst recht in ihrer zweiten Heimat.

GNTM 2019: Sayana Ranjan fällt kaum auf - doch ist sie die heimliche Favoritin?

Update vom 28. März 2019: Sayana Ranjan (20) aus Düsseldorf fällt in der aktuellen GNTM-Staffel kaum auf - Zickereien und Dramen überlässt sie anderen Kandidatinnen. Stattdessen besticht sie durch ihr Model-Talent und ihre freundliche, zurückhaltende Art. Nicht nur bei den anderen Mädchen, sondern auch bei den Kunden scheint sie beliebt zu sein. Beispielsweise sahnte sie den begehrten „About You“-Job ab.

Und auch bei den Zuschauern kommt die eher zurückhaltende Sayana Ranjan gut an. Auf Instagram hat sie inzwischen 84.000 Fans, die ihr auf ihrer GNTM-Reise folgen. Zum Vergleich: Kandidatin Vanessa, die gerne und oft im Vordergrund steht und häufig erwähnt, wie viel Model-Erfahrung sie bereits gesammelt hat, hat „nur“ 64.000 Follower.

Auch die Meinung unserer Leser ist deutlich: In unserer Umfrage antworteten auf die Frage „Wer wird Germany‘s next Topmodel 2019?“ über 25 Prozent: Sayana! (Stand: 28. März 2019) Das klingt nach einem sehr eindeutigen Ergebnis. Machen auch Sie mit bei unserer Umfrage und stimmen Sie für Ihre Favoritin ab!

Umfrage: Welche Kandidatin wird Germany‘s next Topmodel?

Sie gilt als heimliche Favoritin - Das ist GNTM-Kandidatin Sayana Ranjan

Sayana Ranjan ist Inderin und gehört zu dem Volk der Tamilen. Somit hat sie eigentlich nicht die besten Voraussetzungen, um eine Modelkarriere zu starten, denn in der Tradition ihrer Kultur ist es nicht gut angesehen, wenn sich Frauen freizügig kleiden und mit fremden Männermodels posieren, wie sie im Video erzählt. Sayanas Familie ist zwar religiös, doch sie unterstützt die Träume der 20-Jährigen. Und für ihren Traum, Model zu werden, ist die Studentin sogar bereit, skeptische Kommentare einzustecken.

GNTM 2019: Kandidatin Sayana Ranjan (20) aus Düsseldorf

Sayana Ranjan stammt aus einer religiösen, hinduistischen Familie. Lässt sich die Teilnahme bei „Germany's next Topmodel“ mit ihrer Kultur überhaupt vereinbaren? Im Video-Interview verrät es uns Sayana.

Alles zu GNTM 2019: Das ändert sich, alle Teilnehmerinnen, alle Juroren. Außerdem lesen Sie hier, welche Kandidatinnen noch bei GNTM dabei sind.

GNTM 2019: Alle Folgen im Live-Ticker

GNTM 2019: Hier gibt‘s die aktuelle Folge im Live-Ticker