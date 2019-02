GNTM 2019 im Ticker: Heidi Klum beleidigt Kandidatinnen

GNTM 2019 ist gestartet und wir sind wieder mit am Start. In der ersten Folge traf Heidi Klum auf 50 Meeedchen - und auf eine alte Bekannte. Der Ticker zum Nachlesen.

Sie laufen wieder! Jaaaaaaa! Am Donnerstag, 7. Februar startete die 14. Staffel von GNTM.

Das gab es wirklich noch NIE! Diverse Sachen sind dieses Jahr anders bei GNTM.

Heidi Klum traf in der ersten Folge auf 50 Kandidatinnen. 50? Jawohl! Und wir freuten uns - denn das hatte Läster-Potential.

23.06 Uhr: Zeit für die drei Lehren der Episode: Die Models müssen dieses Jahr mehr geben als 100 Prozent (oha!), Klaudia mit K überrascht gerne Menschen in fremden Häusern und Simone hat eine ECHTE Natürlichkeit (im Gegensatz zu ihrer GESPIELTEN Natürlichkeit). In diesem Sinne: Bis zur nächsten Woche wenn es wieder heißt: „Nur eine kann ‚Germany‘s Next Topmodel‘ WERden.“

GNTM im Ticker: Und weiter sind ...

23.03 Uhr: Huch - plötzlich ist die Show einfach vorbei. Wie ging das denn?!? Wer schon raus und welche Kandidatinnen noch dabei sind bei GNTM, kannst Du aber hier nachlesen.

23.03 Uhr: Weil gerade die Spannung ins Unermessliche steigt, ist es Zeit für eine Umfrage. Was haltet Ihr eigentlich von Heidi Klum?

23 Uhr Mensch, diese Entscheidung ist un-fass-bar spannend. Lauter Meeeedchen, die noch nichts geleistet haben, den Mund nicht aufkriegen und alle gleich aussehen ...

22.55 Uhr: Wild Card bla bla, Marlene ist weiter.

22.45 Uhr: Waaaaas? Das wird die letzte Werbung für heute? #WeRiot

GNTM im Ticker: Heidi Klum beleidigt Kandidatinnen - und Bauern

22.41 Uhr: Das ist ja fast schon beleidigend von Heidi Klum. Die hat nämlich gesagt, einige Models laufen wie Trampel. Beziehungsweise: wie Bauer. Das! Geht! Gar! Nicht, Frau Klum! Die armen Bauer ...

22.39 Uhr: Aus Respekt (*hust*) vor den 387 Models, die noch im Rennen sind, schreiben wir jetzt hier nicht, wer alles weiter ist. Aber Kinga und Sofia (oder Sophia?) sind schon mal raus.

22.36 Uhr: Wenn Du denkst, Tatjana spricht und Du guckst auf den Bildschirm und siehst: „Ach, ist doch die Gercke.“

22.28 Uhr: Oje - Jasmin sieht aus, als würde sie völlig overdressed in Köln-Nippes Brötchen beim Becker holen gehen.

22.27 Uhr: Jasmin enJOYed das grad gar nicht.

GNTM 2019: Eine Kandidatin hat schon jetzt Potential fürs Dschungelcamp

22.15 Uhr: Wir überlegen übrigens, welche GNTM-Kandidatin sich hier gerade fürs Dschungelcamp qualifiziert. Liebes RTL, wie wäre es mit Theresia? Die macht das wie der Yotta bestimmt nicht wegen des Geldes ...

22.12 Uhr: Dafür hat Michael Michalsky sechs Monate nachgedacht? Bitte?

22.10 Uhr: PIA! Iss was, um Himmels Willen! #FeedPia

22.03 Uhr: Die Meeeedchen laufen ihre erste Modenschau übrigens in der Berliner U-Bahn. Und in Michalsky-Klamotten.

In der U-Bahn geschminkt werden, oder wie man in Berlin sagt: normales Wochenende. #GNTM — anredo (@anredo) 7. Februar 2019

21.59 Uhr: Ist das ein Röntgen-Schutz, den Tatjana da gerade trägt?

21.47 Uhr: What? Trägt Theresia etwa auch eine „Thomas“-Kette um den Hals? Ist das jetzt wirklich wieder Mode? WAAAAAAH! (PS: Thomas ist ihr 27 Jahre älterer Verlobter)

GNTM im Live-Ticker: Heidi Klum und Lena Gercke Oben ohne durch Berlin

21.46 Uhr: Heidi Klum und Lena Gercke fahren im Cabrio durch Berlin. Oder auch: „Unfassbar! Heidi Klum und Lena Gercke fahren Oben ohne durch Berlin“.

21.44 Uhr: Dinge, die wir schon immer über Lena Gercke wissen wollten: sie hat Mikro-Ohren.

21.41 Uhr: “Es ist so schön in Berlin.“ Heidi Klum, wenn sie am Einkaufszentrum von Berlin-Kreuzberg vorbei fährt.

21.39 Uhr: Ach, das sind immer noch 40? Um Gottes Willen!!! Aber macht Sinn. 50 - 10 = 40.

21.32 Uhr: Was Simon Dingsda wohl auf seinem Pulli stehen hat, sodass es gleich gepixelt werden muss?

21.31 Uhr: WOW, WAS FÜR EIN GAG VON HEIDI UND ENISA!

21.30 Uhr: Wow, was für ein Gag von Simon und Enisa. Das Video war total natürlich.

21.20 Uhr: WERBUNG! YEAH!

21.17 Uhr: Es sind übrigens schon einige Meeedchen rausgeflogen - und wir würden gerne schreiben, wer die Unglücklichen sind. Aber wir kennen ihre Namen nicht.

21.17 Uhr: Tatjana ist weiter, yay. #TeamTatjana

Das gab es noch NIE bei GNTM

21.12 Uhr: Das gab es noch NIE bei GNTM - eine indische Kandidatin.

21.11 Uhr: Simone hat eine ECHTE Natürlichkeit. Im Gegensatz zur GESPIELTEN Natürlichkeit. Again what learned.

21.05 Uhr: Bringt mal bitte jemand dieser Theresia eine Tüte? Also ... gegen das Hyperventilieren? Ach herrje, jetzt ist sie auch noch weiter ...

21.03 Uhr: Und da haben wir sie, die diesjährigen Instagram-Boyfriends. Und die sind jetzt schon soooo peinlich, dass wir diese Staffel feiern.

21.02 Uhr: WAAAAAAAS? Zehn Meeeeedchen fliegen? Na gut, wir haben sowieso den Überblick verloren.

20.59 Uhr: „Und, was machst Du so?“ „Ich kämme meine Haare - so fünf bis zehn Mal am Tag.“

20.48 Uhr: 20.28 Uhr war so 2018 - heuer kommt die erste Werbung um 20.48 Uhr. HAMMER!!

20.46 Uhr: Was passiert, wenn ein Profi-Kamera-Team daheim vorbei kommt: Sayanas Papa zieht das rote Shirt aus und ein Deutschland-Shirt an.

Ich liebe es. Ein extrem gläubiger Inder sitzt in Deutschland in einem Deutschland-Shirt an einem Fliesentisch #GNTM — Finn (@finnsartworks) 7. Februar 2019

20.44 Uhr: Waaaaaaaas? Nur EINE von den 50 Kandidatinnen wird am Ende „Germany‘s Next Topmodel“? Dabei sollte in dieser Staffel doch alles anders werden ...

20.42 Uhr: „Oh, guck mal, die Eine isst was!“ Machen Models ja nicht so oft, woher sollen sie‘s denn wissen? #FeedGNTM

UM GOTTES WILLEN!! EIN MODEL, DAS ISST!! Sie sollte sofort rausgeschmissen werden. Auf der Stelle. #GNTM #GNTM2019 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 7. Februar 2019

GNTM im Live-Ticker: Kandidatin Theresia hat einen 27 Jahre älteren Freund

20.39 Uhr: Ach, Theresia redet mit ihrem 27 Jahre älteren Liebling am Telefon genauso natürlich, wie aus dem Off. Puh, ein Glück.

20.39 Uhr: Bei Theresia und ihrem Verlobten Thomas geht es bestimmt nicht ums Geld, neeeeiiiiin.

Wenn dir dein stinkreicher Sugardaddy jeden Scheiß kauft, aber eine Teilnahme bei #GNTM aber nicht mit Geld gekauft werden kann. pic.twitter.com/rovAqqUk3h — anredo (@anredo) 7. Februar 2019

20.38 Uhr: Theresias Kommentare aus dem Off klingen so wie die, als Heidi Klum damit anfing, GNTM aus dem Off zu kommentieren. Total natürlich!

20.38 Uhr: Schön, dass ProSieben „Selbstgedrehtes Bewerbungsvideo“ bei Theresia einblendet. Nicht, dass das irgendwie auf den Sender zurück fällt.

20.36 Uhr: #TeamTatjana

20.35 Uhr: Gut, dass man die gebalkten Ballett-Kinder im Spiegel noch sehen kann.

20.34 Uhr: Wir lieben jetzt schon Tatjanas Bruder <3. Ach quatsch, die ganze Familie <3 <3.

20.32 Uhr: Eigentlich haben wir erwartet, dass Klaudia nach wie vor ein überdimensionales K hinter sich her zieht.

Ich hatte mich ja immer schon gefragt, wo eigentlich das Glitzer-K von @Kraftklub abgeblieben ist

Hab's gefunden!

Haben sich eben mal #gntm und #klaudiamitk ausgeliehen pic.twitter.com/e1SNmTphQH — Evelyn Schock (@eve_schock) 24. Mai 2018

GNTM im Live-Ticker: Fremdschämen mit Klaudia mit K

20.32 Uhr: „Ist das richtig? Wohnst Du hier?“ Nee, Klaudia mit K, Tatjana hat sich einfach in ein fremdes Haus geschlichen, an das Du zufällig geklopft hast. Fremdschääääääm!

20.29 Uhr: Ach ATTITUDE! Aber bestimmt nicht mehr Attitude als der Blonde, wenn er ein Kind gebärt.

20.29 Uhr: Was haben die russischen Frauen mehr? YouTube?

20.29 Uhr: Mensch, eigentlich müsste doch gleich die erste Werbung kommen, oder? Die kam doch letztes Jahr immer um 20.28 Uhr ...

20.28 Uhr: Den Blonden würden wir aber sehr, sehr gerne dabei erleben, wie er ein Kind gebärt.

20.27 Uhr: Achso, ist nur „sowas wie ein Promi“ hier in Deutschland.

20.27 Uhr: Simon wer?

Dein Freund ist ein Youtuber? Nein, er ist kein Celebrity hier in Germany. #GNTM #GNTM2019 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 7. Februar 2019

20.26 Uhr: In New York, Paris, Mailand und London waren wir auch schon. Und nehmen trotzdem nicht an GNTM teil.

GNTM im Live-Ticker: Was wurde eigentlich aus Siegerin Toni?

20.25 Uhr: TONIIIIII!!! An dieser Stelle fragen wir uns natürlich, was eigentlich aus Toni wurde - außer einer lebenden Einladung.

20.24 Uhr: „Hallo, i bims, die Bianca aus Österreich.“

20.22 Uhr: Ja, Simone, Du bist sicherlich die Einzige, die viel durchgemacht hat.

20.20 Uhr: Sätze, die man eigentlich sonst nicht von seinem Vater hören will: „Das ist meine wunderschöne Tochter. Viel Spaß mit ihr!“

20.20 Uhr: Ist das Shindy? Ach nee, nur der Freund von ... ähm, wir haben ihren Namen schon wieder vergessen.

20.19 Uhr: #Hääääschdäääg!

20.17 Uhr: Schon jetzt der Satz der Staffel: „Ich beleidige, wen ich möchte.“ Das kommt immer besonders gut, wenn man surviven möchte.

20.17 Uhr: Am Ende kann nur ein Meeeedchen „Germany’s Next Survivor" werden.

20.17 Uhr: Was für eine dramatische Untermalung mit „I’m a Survivor“. Wir sind uns jetzt schon nicht sicher, ob wir diese Staffel ohne Fremdschämen überleben werden.

20.16 Uhr: Krass! Heidi Klum erwartet von ihren Models dieses Jahr NOCH mehr. Normalerweise fordert sie ja immer nur 100 Prozent. Also alles. Jetzt also NOCH MEHR als alles. Diese Rechnung soll uns einer erklären …

Wer braucht schon eine Jury, wenn man selbst die geilste Person der Welt ist, genau Heidi. #GNTM — anredo (@anredo) 7. Februar 2019

20.14 Uhr: Es geht looooos. Wir sind heiß!

Heidi Klum mit Mega-Dekolleté - doch der Blick geht woanders hin

+++ Wir sind gerade völlig verstört und wissen nicht, ob wir das süß oder einfach nur peinlich finden sollen: Nein, wir reden nicht von ihrem Mega-Dekolleté, das sie dank des tief ausgeschnittenen Kleides trug, sondern von dem, was da um ihren Hals blitzte: Eine Kette mit Toms Namen daran. Wir fühlen uns an die Teenie-Zeiten zurückerinnert - da haben wir sowas auch gemacht.

+ Ja, da steht tatsächlich „TOM“. © ANGELA WEISS / AFP

+++ Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr? Und vorletztes Jahr? Und vorvorletztes Jahr? Da hat Heidi Klum ja immer zwei Meeedchen mit auf die amfAR-Gala genommen. Das hat sie dieses Jahr wieder getan. Demnach können wir davon ausgehen, dass (Achtung, bei Klick auf Link Spoiler-Alarm!) diese zwei GNTM-Kandidatinnen sehr weit kommen werden.

+++ Kreeeeeiiiisch, nur noch eine Stunde, dann laufen die Meeeeedchen wieder. Wir können es kaum abwarten. Echt schräg, dass schon wieder ein Jahr vorbei sein soll.

+++ Huhu, wir sind wieder da - und freuen uns auf die erste Folge von GNTM. Wer kann Heidi Klum beeindrucken? Welche Damen haben das größte Model-Potential - und welche Kandidatinnen nerven sich in unsere Herzen? Wir sind soooooo gespannt.

+++ Eine massive Neuerung gibt es in der neuen GNTM-Staffel: Heidi Klum hat erstmals nur Gastjuroren. Wie ProSieben vor dem Start mitteilt, ist Heidi Klum das einzige feste Jurymitglied. Als Unterstützung werden ihr von Folge zu Folge verschiedene Gastjuroren zur Seite gestellt, wie unter anderem giessener-allgemeine.de berichtet.

+++ Sie darf heute wieder bei Heidi Klums Mädchen Hand anlegen: tz.de* stellt Hanna Hamata vor, Hair- und Make-up-Artist bei GNTM 2019.

GNTM 2019: Das passiert in der ersten Folge

Hurra, das Warten hat ein Ende: Ab dem 7. Februar dürfen wir endlich wieder lästern - denn dann trifft Heidi Klum in der 14. Staffel auf satte 50 Kandidatinnen. 50!! Das kann ja heiter werden bei so vielen Meeeeedchen auf einem Haufen. Egal, denn wir freuen uns schon auf Drama, Baby, Drama!

In der ersten Folge geht‘s nach Berlin, dort trifft Heidi dann auf die Damen. „Ich habe mich entschieden, kein großes Casting zu veranstalten, sondern meine Top 50 zu einem Kennenlernen einzuladen“, erzählt die Klum. Dort dürfen die Kandidatinnen gleich in ihrer ersten Fashion-Show abliefern.

In Outfits von Michael Michalsky (wer dachte, den Designer in dieser Staffel losgeworden zu sein, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen) machen die Kandidatinnen den Untergrund der deutschen Hauptstadt unsicher. Und wer tut sich diesen Walk neben Heidi Klum an? Keine Geringere als die Mutter aller „Germany‘s Next Topmodels“ - Lena Gercke. Die ist nämlich in Folge eins Gast-Jurorin. „Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei ‚Germany’s Next Topmodel‘“, erzählt die Blondine. „Ich war auch so wahnsinnig aufgeregt.“ Echt? Das hätten wir nicht gedacht ...

Naja - zumindest die Möchtegern-Models finden es ganz ok, dass Lena dabei ist. GNTM-Kandidatin Melissa aus Rosenheim findet: „Lena ist meines Erachtens der beste Coach, weil sie das Gleiche erlebt hat wie wir und genau weiß, wie wir uns fühlen.“

+ Einige Meeeeedchen auf dem Catwalk. © ProSieben/Richard Hübner

Wer schafft es über die erste Folge hinaus? Wem gibt Heidi Klum den Laufpass? Und ist GNTM nach so vielen Änderungen überhaupt noch das, was es mal war? All das erfahren Sie in unserem Ticker zur ersten Folge von GNTM.

