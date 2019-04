Einen Tag nach der Ausstrahlung der Folge, in der Theresia gehen musste, veröffentlichte ein Video auf Instagram.

Heidi Klum hat bei GNTM 2019 nachgelegt und die nächste Favoritin rausgeworfen. Wer hat es in die Top Ten geschafft? Der Ticker zur zehnten Folge.

Folge zehn bei GNTM - und da kam ein Fan-Liebling zurück. Yay!

Den Schock aus der letzten Folge hatten wir noch nicht verkraftet, da schmeißt Heidi Klum die nächste Favoritin raus.

Außerdem wurden am Donnerstag die Top Ten von GNTM gekürt.

Update vom 13. April: Wie sind eigentlich die Reaktionen auf Theresias Rauswurf? Im Netz trauern der Blondine jedenfalls viele nach. „Ich vermisse deine verrückte Art jetzt schon. Bleib so, wie du bist“, schreibt zum Beispiel ein Theresia-Fan auf Instagram. Und eine weitere Userin befindet, die Ex-Kandidatin sei auf jeden Fall die „Siegerin der Herzen“. Richtig getroffen hat das Theresia-Aus bei GNTM 2019 einen anderen Fan. Der schreibt ganz offen: „Du warst meine absolute Favoritin und ich habe so geweint, als du gehen musstest.“

Ein anderer Anhänger kann den Entschluss von Heidi Klum überhaupt nicht nachvollziehen. „Eigentlich hätte Lena gehen müssen, Heidi hat ihr immer und immer wieder so viele Chancen gegeben und du hattest das erste mal ne Scheiß-Woche und fliegst gleich raus? Unverständlich für mich“, schreibt der Follower auf Theresias Instagram-Profil.

GNTM 2019: Nun äußert sich Theresia zu ihrem Rauswurf: „Im Gegensatz zu Lena ...“

Update 16.50 Uhr: Selten tat Heidi Klum der Rauswurf einer Kandidatin so leid wie bei Theresia Fischer (27). „Es bricht mir ein kleines bisschen das Herz“, sagte Heidi. Auch der Hamburger Kandidatin, die in der aktuellen Staffel als durchgeknallter und immer fröhlicher Sonnenschein herausstach, fiel ihr Topmodel-Aus unheimlich schwer. Sie weinte bitterliche Tränen und wollte sich zunächst gar nicht von Model-Mama Heidi loslösen.

Gegenüber Bild (Plus-Inhalt) sprach die Hamburgerin nach der Ausstrahlung der zehnten Folge jetzt offen über ihr GNTM-Aus. Auch jetzt versteht Theresia noch nicht wirklich, warum sie und nicht Lena gehen musste, die ebenfalls Wackelkandidatin war: „Um ehrlich zu sein, habe ich keine Erklärung dafür. Als ich mit Lena vor Heidi trat, ging ich ehrlich gesagt davon aus, dass sie gehen muss“, so die älteste Kandidatin der Staffel. Und weiter sagte sie über Lena (17): „Im Gegensatz zu ihr hatte ich nie gewackelt, einen Job bekommen und in der vorherigen Folge beim Schlangen-Shooting sogar das beste Bild. Die Entscheidung traf mich daher wie ein Hammer. Ich konnte es einfach nicht glauben.“ Noch immer kann sie nicht wirklich fassen, dass sie nicht in den Top 10 ist: „Während viele andere Teilnehmerinnen immer und immer wieder neue Chancen bekommen haben, wurde sie mir versagt. Warum?“

Theresia blickt auf ihre Topmodel-Zeit dennoch mit einem positiven Gefühl zurück: „Ich habe sehr vieles gelernt. Zu sagen, es wäre eine Lehre fürs Leben, wäre zu viel. Auch jetzt, nachdem die Show für mich zu Ende ist, bin ich noch immer ich selbst. Sicher weiß ich aber mehr denn je, dass ich in der Zukunft in den Medien tätig sein möchte“, so die 27-Jährige.

Nach Ausstrahlung der zehnten Folge bedankte sich Theresia mit einem emotionalen Statement bei ihren Instagram-Fans. Hier macht die Blondine auch klar, dass Lena nichts für ihren Rauswurf kann und sie der 17-Jährigen keine Vorwürfe macht.

GNTM 2019: Heidi Klum schmeißt weitere Favoritin raus - und machte ihr vorher schwere Vorwürfe

Update vom 12. April: Hach, da hatte selbst Heidi Klum zu kämpfen. Denn am Donnerstagabend ließ das Topmodel eine seiner ganz persönlichen Favoritinnen gehen: Theresia. Und das tat Klum sichtlich leid - aber mit ihrer mäßigen Tanz-Performance konnte Theresia einfach nicht punkten.

„Ich weiß gar nicht, wann es mir das letzte Mal so schwergefallen ist, eine Kandidatin gehen zu lassen.“ Solch emotionale Worte hört man von der toughen 45-Jährigen nur selten. „Das bricht mir ein kleines bisschen das Herz“, sagte Klum zu Theresia. Doch das half der 26-Jährigen am Ende auch nicht weiter. Was folgte, waren bittere Tränen - und eine sehr enttäuschte Theresia: „Es tut unglaublich weh. Ich wäre diesen Weg gerne weitergegangen.“ Doch der Weg endete für sie noch vor dem Einzug in die Top Ten. Hier könnt ihr noch mal alle kuriosen Momente von Theresia nachlesen.

22.33 Uhr: Das war‘s gewesen für heute. Was wir lernen? John Travalto ermittelt bald bei CSI GNTM, Heidi Klum ist tatsächlich noch Teil der Show - und hat außerdem ein Herz. In diesem Sinne: Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt: „Nur eine kann ‚Germany‘s Next Topmodel‘ WERden.“

22.32 Uhr: Puh, also das schockt uns einmal mehr. Wir dachten, Theresia wird noch mindestens vier Folgen weiter mitgeschleppt. Soooo schlecht war sie doch nun auch wieder nicht ...

22.30 Uhr: Heidi Klum hat ein Herz??

22.29 Uhr: Was wird denn nun aus Herbert?

Wenn du realisierst, dass du mit deinem Stoff-Murmeltier jetzt wieder zurück zu deinem 27 Jahre älteren Sugar Daddy musst. #GNTM pic.twitter.com/uPdg7fCkFj — anredo (@anredo) 11. April 2019

GNTM 2019 im Live-Ticker: Und gehen muss ...

22.28 Uhr: NEIN! Jetzt schmeißt Heidi Klum auch noch Theresia raus. Also nicht, dass sie unsere größte Favoritin gewesen wäre - aber so ein kleines bisschen Fan ob ihrer Verrücktheit waren wir schon.

22.27 Uhr: Oh, Showdown zwischen Theresia und Lena. Geht es um die Leistungen in den letzten Wochen, müsste eigentlich Lena fliegen, oder? ODER?

22.21 Uhr: Weitere Top-Ten-Meeedchen: Tatjana, Julia, Alicija, Sarah, Simi.

22.14 Uhr: Kriegt man dieses ominöse Musik-Video eigentlich mal zu Gesicht?

22.13 Uhr: Auch in den Top Ten: Caro, Cäcilia, Sayana.

22.11 Uhr: Vanessa ist in den Top Ten. Aber daran hat Vanessa bestimmt nie gezweifelt.

22.05 Uhr: Wem gibt man das schwierigste Outfit? Klar - der, die eh schon wackelt um am schlechtesten läuft.

22 Uhr: „Das Gesicht stimmt eigentlich immer.“ Sätze, die man gerne über sich hört.

21.41 Uhr: GNTM-Produzent: „Jetzt, da Jasmin weg ist - wie können wir die nächste Schlägerei provozieren?“ Heidi Klum: „Lasst die Meeedchen öffentlich sagen, wen sie richtig scheiße finden.“

GNTM 2019 im Live-Ticker: Wer ist John Travalto?

21.40 Uhr: Als Lena auf die Welt kam, war John Travalto übrigens schon 48 Jahre alt. Quasi Theresias Beuteschema.

21.38 Uhr: Wie viele junge ProSieben-Zuschauer jetzt gerade wohl nach John Travalto googeln?

21.36 Uhr: „Kennst Du John Travalto?“ „ ... Ja!“ Bester Dialog ever bei GNTM:

John Travalto, bekannt durch Grees, Pulf Picton und Sunday Knight Feever. #GNTM pic.twitter.com/uQhHkvZqZx — anredo (@anredo) 11. April 2019

21.32 Uhr: Geht es nach den Kandidatinnen, sollte Simi ab jetzt im Rollstuhl daher kommen.

21.30 Uhr: Keine Angst, Lena. Das war nur Simi, die dir da gerade auf den Rücken geschlagen hat. #jasmingate

21.19 Uhr: Keine Simi, keine Competition.

21.16 Uhr: Und Simi legt eine perfekte Performance ab in drei ... zwei ... eins ...

GNTM 2019 im Live-Ticker: Schwere Vorwürfe von Heidi Klum gegen Kandidatin

21.12 Uhr: „Ich glaub‘, die veräppelt mich. Die veräppelt uns. Ich glaube, die veräppelt uns. Die veräppelt uns.“ So sprachlos haben wir Heidi Klum noch nie erlebt. Der Grund: Theresias Tanz-Auftritt. Ganz schön gemein von Heidi Klum. Oder sie glaubt das wirklich - dann wären das ganz schön schwere Vorwürfe gegen die Kandidatin.

21.06 Uhr: „Bei Vanessa sieht das ulkig aus. Und bei ... äääähm ...“ Danke, Heidi Klum. Cäcilia heißt die mit den braunen Haaren.

21.04 Uhr: Ach, Heidi Klum gibt es auch noch in dieser Show? Verrückt!

21.02 Uhr: „Wenn ihr rauskommt, versucht, noch mal reinzukommen.“ Unser Motto, jeden Samstag beim Verlassen eines Clubs.

21.01 Uhr: Es gibt bestimmt einige vorm TV, die in diesem Moment gerne ein weiteres Comeback von Jasmin hätten ... #LenaNervt

Vanessa raus, Lena raus, Sarah raus, Simi raus. Alle. Wir sind für eine Top 7! #GNTM #GNTM2019 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 11. April 2019

20.47 Uhr: Zwei Euro für den, der uns erklärt, was genau eigentlich ein Creative Director macht.

20.41 Uhr: „Das Verhältnis zwischen Sarah und Simone ist richtig scheiße.“ Och, das würden wir so jetzt nicht sagen, Tatjana.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Cäcilia bekommt Job bei Nylon

20.39 Uhr: „Gratuliere, dein ERSTER Job!“ Vanessa. Zu Cäcilia. Vor dem Kunden. Professionell.

20.38 Uhr: Ja, klar. Der Fotograf war der Unprofessionelle.

20.38 Uhr: WAS? Vanessa hat zu viel Attitude? No way!

20.33 Uhr: Kein Witz: Als „Lucky“ von Britney Spears veröffentlicht wurde, waren einige der Meeedchen noch gar nicht auf der Welt.

20.32 Uhr: Nein, Vanessa. Dein Vorteil ist, dass du schon soooo viel Model-Erfahrung hast, dass du bei GNTM teilnehmen musst.

20.31 Uhr: Ja, Vanessa - wir haben es begriffen. DU HAST EIN MUSIK-VIDEO GEDREHT!

20.30 Uhr: PERSONALITY!

20.30 Uhr: Cäcilia? Wer ist Cäcilia, um Gottes Willen?

20.26 Uhr: Kann Lena nicht selbst zählen?

20.22 Uhr: Simone jammert in drei ... zwei ... eins ...

Simone ist mein Spirit Animal. Zwei Minuten Bewegung, dreimal husten und alles abbrechen. 100% me. #GNTM — anredo (@anredo) 11. April 2019

20.20 Uhr: Bei Dir sind nicht nur die Moves unkontrolliert, Theresia.

20.18 Uhr: Als der Film Saturday Night Fever rauskam, waren einige Eltern der Meeedchen noch nicht mal auf der Welt.

20.17 Uhr: Achtung, Vanessa! Auch Sayana und Simone haben jetzt schon Erfahrung in Sachen Musik-Video.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Thomas Hayo ist zurück

20.16 Uhr: Ob diese schwarze Lederjacke mittlerweile mit Thomas Hayo verwachsen ist?

20.16 Uhr: Ui, mal wieder ganz besondere Unterstützung. So wie ... jede Woche?!?

20.13 Uhr: Zwei Minuten noch. Wir halten es vor lauter Spannung kaum noch aus.

19.06 Uhr: Nur noch knapp eine Stunde, dann geht es los. HURRA! Wir sind schon sehr gespannt, was die Folge für uns bereithält. Wer bekommt heute besonders viel Sendezeit? Vanessa, damit sie uns noch öfter erzählen kann, dass sie schon in drölfzig Musik-Videos mitgespielt hat? Tatjana, deren Geschichte wir immer wieder gerne hören? Oder Theresia, die einfach schon für so viele kuriose Momente bei GNTM abgeliefert hat? Die Spannung steigt.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Das passiert in Folge zehn

Zwei tanzende Klum-Brüste und eine geschasste Favoritin - die letzte Folge macht uns immer noch fertig. Gut, dass wir in der zehnten Folge rehabilitiert werden. Denn ein bekanntes und beliebtes Gesicht kommt zurück: Thomas Hayo! Wir wissen zwar immer noch nicht, was genau ein Creative Director eigentlich macht, aber wir sind froh, dass er da ist - und stellen unsere Thomas-Hayo-Bullshit-Bingo-Shots schon mal bereit. Wenn nicht mindestens einmal die Sätze „Sie ist halt ein Typ“ oder „Come on!“ fallen, rasten wir komplett aus.

Auch Heidi Klum - die unlängst ein Foto eines intimen Moments postete - ist begeistert. „Bei GNTM gibt es kaum jemanden, der die Mädchen besser coachen könnte, als er“, sagt das Model - und wir befinden uns offenbar in einer wöchentlichen Zeitschleife, da dem Model diese Lobpreisung gefühlt bei jedem seiner Gast-Juroren über die Lippen kommt. Aber egal.

Im Gepäck hat Hayo übrigens eine Mega-Idee: „Ich habe mir überlegt, dass wir ‚Saturday Night Fever‘ mit John Travolta als Inspiration nehmen und eine moderne Version daraus machen.“ Krass!

GNTM 2019 im Live-Ticker: Kandidatinnen laufen in Outfits von David Bowie

Ach, und dann werden alle bis auf ein Meeedchen das erste große Ziel einer Topmodel-Kandidatin erreichen - und in die Top Ten einziehen. „Diese Woche geht es um alles. Und dafür habe ich mir eine ganz besondere Entscheidung überlegt: Sie laufen in ausgefallenen, von David Bowie inspirierten Outfits auf einer überdimensional großen Schallplatte.“ Noch krasser!

Wer schafft es in die Top Ten bei GNTM? Stehen die GNTM-Finalistinnen gar schon fest? Wird Simone wieder weinen und dann doch abliefern? Und wird uns Vanessa einmal mehr davon überzeugen, dass sie einfach alles kann? Das erfahrt ihr in unserem Live-Ticker zur zehnten Topmodel-Folge.