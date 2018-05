GNTM im Couchticker: Gefährliches Shooting für die Meeedchen

Michael Michalsky und Thomas Hayo bekommen am Donnerstag Unterstützung in der Jury.

Heute wird es richtig gefährlich bei GNTM - denn die Models müssen nicht nur abtauchen, sondern bekommen dabei noch Gesellschaft. Und die hat es in sich. Wer verliert die Nerven? Das erfahrt ihr in unserem Couchticker.

Heute wird es für die Topmodels beim Shoot richtig gefährlich.

Außerdem wird sich eine einen Job sichern, der nicht ganz unwichtig ist.

Wer muss am Ende gehen? Das beobachten wir von der Couch aus.

+++ Yeah! It‘s Donnerstag -Topmodel-Tag! Das heißt, heute dürfen wir wieder läst... äh, kommentieren, was die Meeedchen da so treiben.

GNTM 2018: Das passiert in der Folge am 3. Mai

Ach ja, es waren schon schöne Zeiten, als Wolfgang Joop in der GNTM-Jury saß. Wohl niemand war so verplant wie der Modeschöpfer. Wir geben‘s zu: Wir vermissen Wolle! Umso toller, dass das die Macher von „Germany‘s Next Topmodel“ wissen - und deshalb den Ex-Juror regelmäßig für einen Cameo-Auftritt in die Sendung zurück holen. So auch am Donnerstag. Hurra! Auch Schnitzel-Pia freut sich: „Wolle war immer so lustig, so herzensgut, so ein richtig Süßer, Lieber.“ Ob sie sich deshalb beim Entscheidungswalk besonders Mühe gibt? Wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt‘s auf dem Laufsteg eine Überraschung.

+ Michael Michalsky, Heidi Klum, Wolfgang Joop und Thomas Hayo. © ProSieben/Martin Ehleben

GNTM 2018: Models müssen tief durchatmen

Und dann ist heute wieder eines von den Shootings, auf das wir uns jede Staffel am meisten freuen: der Unterwasser-Shoot! Yeah! Einmal tief durchatmen, bitte, und dann: abtauchen! Aber mal ganz im Ernst: Diesmal beneiden wir die Models noch weniger als sonst schon - denn nicht nur, dass es im „Aquarium of the Pacific“ ganz schön beklemmend ist - in dem Becken schwimmen sogar Haie. HAIE! Für Klaudia (21) bedeutet das Shooting eine besondere Überwindung: „Ich hab‘ richtig Panik. Das Becken ist super tief und Wasser ist halt nicht so mein Ding.“ Stimmt, da war ja was mit dem Wasser und der Klaudia und der Seitenduscherei.

Toni hingegen macht sich erstmal weniger Gedanken um die Raubtiere. Ihr gefällt viel mehr das Arielle-Outfit für das Shooting: „Es ist ein Traum für jedes Mädchen, das Arielle schon einmal geguckt hat, mal eine Meerjungfrau zu sein.“ Echt jetzt? Der Traum eines jeden Mädchens? Vielleicht eines jeden Meeedchens ...

Der Traum eines jeden Meeedchens ist es auch, diesen einen begehrten Job bei GNTM zu ergattern. Nein, wir meinen nicht den Venus-Job. Oder den Opel-Job. Sondern den Maybelline-Job. Und dazu wurden die Models schon dezimiert, denn nur Julianna, Christina uns Jennifer wurden zum Casting nach New York eingeladen. Um den Job zu bekommen, sollen sie sich einen eigenen Hashtag (#) überlegen und sich damit in der Öffentlichkeit „gekonnt in Szene setzen“. Wir hätten da schon einen Vorschlag für eine der Kandidatinnen, #weristjennifer.

Wer bekommt den Job? Wer verliert unter Wasser die Nerven? Welche Kandidatinnen sind überhaupt noch dabei bei GNTM und wer muss am Donnerstagabend gehen? Das erfahrt Ihr wie immer in unserem Couchticker.

