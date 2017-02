Wer ist schon raus bei Germany‘s Next Topmodel 2017?

München - „Ich habe heute leider kein Foto für dich“: Welche Model-Anwärterin von GNTM 2017 musste diesen Satz schon hören? Hier erfahren Sie, wer schon raus ist.

Ungefähr ebenso spannend wie die Frage, wer Germany‘s Next Topmodel wird, ist jedes Jahr: Wer ist eigentlich schon rausgeflogen? In den vergangenen Jahren war das jede Woche nach den so genannten Entscheidungswalks klar. Am Ende einer jeden Episode durften die Meeedchen ein paar Mal den Catwalk entlang laufen, meistens in schicken Kleidern oder spektakulären Outfits, und dann entschieden Heidi und ihre Juroren Thomas und Michael, wer seine Koffer packen muss. „Ich habe heute leider kein Foto für dich“ - dieser Satz ist mit Sicherheit der bekannteste aus der GNTM-Show.

In diesem Jahr ist alles anders: Die Meeedchen können in der 12. Staffel von Germany‘s Next Topmodel jederzeit zum Gehen gezwungen werden. In der Vergangenheit war es nicht selten so, dass sich manche Model-Anwärterinnen wochenweise auf ihren Ich-habe-ein-Foto-bekommen-Lorbeeren ausruhten und sich nicht so richtig anstrengten - erst beim Entscheidungswalk am Entscheidungstag gaben sie dann wieder alles.

GNTM 2017: Diese Kandidatinnen sind noch im Rennen

Das ist 2017 anders: Die Nachwuchs-Mannequins können in diesem Jahr jederzeit den Satz aller Sätze hören. Was gleich geblieben ist: Es gibt nach wie vor ein „Team weiß“, das von Michael Michalsky betreut wird und ein „Team schwarz“, um das sich Thomas Hayo kümmert.

Das sind die Namen der 24 GNTM-Kandidatinnen 2017, die noch im Rennen sind:

Team Michael

Anh

Brenda

Carina

Claudia

Deborah

Giuliana

Julia St.

Kimberly

Leticia

Melina

Milena

Romina

Soraya

Team Thomas

Aissatou

Chaline

Céline

Greta

Helena

Julia

Lynn

Maja

Neele

Sabine

Serlina

GNTM 2017: Wer ist schon raus?

Aktuell hat noch keine Kandidatin die GNTM-Show verlassen. Doch das könnte sich schon bei der nächsten Sendung ziemlich schnell ändern.

Mit Giuliana und Melina hat Heidi Klum dieses Jahr übrigens zwei ganz besondere Kandidatinnen: Beide wurden als Mann geboren und ließen sich später zu Frauen umoperieren. Bei Transgender-Model Melina wurde aber bereits spekuliert: Musste Melina ihre GNTM-Koffer schon längst packen? Hier kommen Sie direkt zum zweiten Couch-Ticker von GNTM.

Damit Sie wissen, wann Sie jeden Donnerstag einschalten müssen, hat tz.de für Sie zusammengefasst, wie Sie die GNTM-Folgen live im TV und im kostenlosen Stream sehen können.

