GNTM 2017: Heidi gibt Publikums-Liebling den Laufpass

München - Am Donnerstag wurden die Meeedchen in die Wüste geschickt: Fotograf war Kristian Schuller. Eine Kandidatin ergatterte ein Cover-Shooting für die „Shape“, eine andere musste gehen. Der Couch-Ticker zum Nachlesen.

Kristian Schuller, der in jeder GNTM-Staffel dabei ist, shootete die Meeedchen am Donnerstag.

Céline ergatterte ein Titel-Shooting für die Zeitschrift „Shape“.

Kandidatin Melina musste ihre Koffer packen - sie ist raus.

Drei Kandidatinnen dürfen zu einem Casting nach Paris fliegen.

Weil wir schon so gut „in shape“ waren, setzten wir uns wieder zuhause hin und berichteten live im Couch-Ticker.

GNTM 2017: Die fünfte Folge zum Nachlesen

22.42 Uhr: In diesem Sinne verabschieden wir uns aus unserem Couch-Ticker und freuen uns auf die nächste Woche. Die Vorschau verspricht ja viel - Sabine gegen Neele, Neele gegen alle und so weiter und so fort. Bis dahin nicht vergessen: Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden. Ehrlich! Gute Nacht!

22.25 Uhr: Und es ist Melina, die gehen muss. Sehr schade. Da verdrücken wir fast ein Tränchen mit. “Kopf hoch und weiter“, gibt Heidi Melina mit auf den (Heim-)Weg. Doch der Schmerz ist erstmal groß. Dicke Krokodilstränen bei der Kandidatin, die so viele Herzen eroberte. „Ich bin traurig“, sagt Melina. „Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.“ Braucht sie auch nicht - auf Twitter hat sie es auf jeden Fall zur Siegerin der Herzen geschafft. Wir drücken ihr die Daumen, dass sie ihren Weg gehen wird.

#GNTM ich hatte noch nie Pipi in den Augen, als da jemand gehen musste, nur bei Melina. Sie war einfach besonders und sympathisch. — Susi (@susi_wtf2903) 9. März 2017

22.24 Uhr: „Es fährt jemand nach Hause, den ich sehr, sehr gerne mag“, kündigt Heidi an. Oje - träfe das auf uns zu, wäre hier von Melina die Rede. Wir hatten ja schon mal vermutet, dass Melina schon längst nicht mehr im Rennen um das Model-Krönchen ist.

22.23 Uhr: Sabine glaubt, dass sie die anderen Mädels noch überholen kann. Ist Heidi auch der Meinung?

22.22 Uhr: Nun wird es spannend: Sabine und Melina wackeln. Wer muss gehen? Wer darf bleiben?

22.21 Uhr: Die wahre Julia ist weiter.

22.12 Uhr: Könnt Ihr Euch auch nicht daran gewöhnen, dass Boris‘ Make-up-Tipps jetzt immer in der Werbepause kommen? Wir finden das immer noch ganz schön frech.

22.09 Uhr: Neele ist weiter. Maja und Romina sind es auch.

22.06 Uhr: Schafft es auch Melina in die nächste Runde? Michael bricht für sie eine Lanze: „Sie ist eine von denen, die immer übt. Sie war heute im Mittelfeld, aber nicht die Schlechteste.“ Heidi Klum über das Shooting: „Du hast dich versteckt.“ Schade, Melina wackelt. Aber als der feine Mensch, der Melina ist, bedankt sie sich artig bei der Jury. Schön.

22.04 Uhr: Lynn bekommt von Heidi eigentlich ne glatte Fünf für ihr Shooting, rettet sich aber dank eines guten Walks in die nächste Runde.

22.03 Uhr: Weiter sind auch Brenda, Céline, Leticia, Serlina und die unbekannte Julia St.

22.00 Uhr: „Ich bin mir bei Dir nicht so sicher, wo Dein Talent liegt“, disst Heidi Sabine. Lachen kann sie nicht auf Kommando, cool und edgy klappt auch nicht. „Ich will immer perfekt sein, deswegen mache ich mir das so schwer“, versucht sich Sabine an einer Ausrede. Hilft nichts. Sabine wackelt.

21.59 Uhr: Anh ist auch weiter.

GNTM 2017: Drei Mädchen dürfen zu Casting nach Paris fliegen

21.54 Uhr: Drei Mädels fliegen zur Belohnung nach Paris: Es sind Greta, Giuliana und Carina. Sie dürfen in der Stadt der Liebe um einen Job kämpfen. Und sind natürlich automatisch in der nächsten Runde.

21.53 Uhr: Heidi (könnte auch mal wieder drei bis zehn Pfund zulegen) erklärt Team Thomas zum Sieger-Team. Michalsky kann das gar nicht verstehen: „Ich finde Heidis Beurteilung nicht richtig.“

21.49 Uhr: Um noch mal auf die „Shape“ zurückzukommen - erinnert Ihr Euch noch an die wunderbare Darya? Das Synonym für gute Laune? Und Nettigkeit?

21.45 Uhr: Schon wieder Werbung. Dabei wollen wir doch nur eines wissen: Wer wird Germany‘s Next Topmodel? Ach, das dauert ja noch ein paar Wochen. Monate.

21.41 Uhr: „Deine Gruppe sieht aus wie sieben Tage Regenwetter“, stichelt Michalsky gegen Hayo. Hach, großartig, wie wenigstens er versucht, etwas Pfeffer in die Sache zu bringen.

21.40 Uhr: Entscheidungswalk bei den Mädchen, wie angekündigt auf einem Auto-Friedhof. Ob heute wieder mehrere Kandidatinnen ihren Traum vom Topmodel beerdigen dürfen?

21.35 Uhr: „Neele zickt ziemlich oft“, petzt Sabine gegenüber Thomas Hayo. Wo ist das Taschentuch, wenn man es braucht?

21.33 Uhr: Oha, Sabine verkackt‘s auch noch beim Walk. Zumindest nach jetzigem Stand. Aber klar, die Schuhe sind schuld. Und der Weg. Das hat auch Neele erkannt: „Wir haben alle nen scheiß Weg“, weißt sie die weinende Sabine in die Schranken, bei der natürlich mehr Steine auf dem Weg liegen, als bei den anderen. Bitch-Fight, holt das Popcorn raus!

21.30 Uhr: Nikita hat gesehen, dass Melina trainiert hat. Yay, Team Melina!

21.28 Uhr: So, weiter geht‘s. Und nicht vergessen: Bauchnabel anspannen!

21.22 Uhr: Was machen eigentlich Väter, wenn ihre Töchter GNTM schauen? Klar, Witze erzählen. Hier ein Beispiel aus dem wahren Leben. Papa: „Was essen eigentlich Topmodels?“ Die Couch-Tickerin: „Keine Ahnung.“ Papa: „Laufsteak.“ Danke dafür, deshalb lieben wir euch, liebe Väter!

21.19 Uhr: Der Walk findet heute auf einem Autofriedhof statt. Aber bevor es soweit ist: Werbung!

GNTM 2017: Céline bekommt das „Shape“-Shooting

21.14 Uhr: „Ihr würdet alle gute passen,“ schleimt „Shape“-Anna. Aber es gab eine, die am allerbestestesten zur Marke passt: Céline! Glückwunsch.

Ersetze das P durch ein M und du hast die Zeitschrift, auf deren Cover ich wäre. #gntm — Patricia (@paetrisha) 9. März 2017

21.14 Uhr: Die „Shape“-Mädels absolvieren ein Training mit Boxerin Christina Hammer. Die Meeedchen schlagen sich ganz wacker.

21.10 Uhr: Ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn man die Hälfte der Mädels innerhalb einer Woche wieder verdrängt hat? Oder innerhalb weniger Minuten? #weristeigentlichjuliast

21.07 Uhr: Die Anna von „Shape“ will ein sympathisches Mädchen. Also, Carina - raus!

21.05 Uhr: Kennt Ihr eigentlich schon die von Klum erfundene Stadt Sann Franzisko?

GNTM 2017 im Ticker: Vier Mädchen dürfen zum „Shape“-Casting

21.04 Uhr: Brenda kann nicht verstehen, dass es Carina geworden ist. Und auch Team Thomas kann es nicht verstehen. Neele lästert: „Ich dachte, da geht‘s um nen guten Körper.“ Das sitzt!

21.02 Uhr: Mehrere Mädels dürfen zum Casting für das „Shape“-Cover. Drei Mädels wurden aus Team Thomas eingeladen: Serlina, Céline und Maja. Aus Team Michael darf Carina (neeeeiiiin!) zum Casting.

20.49 Uhr: Wir würden gerne was über das Lauftraining schreiben, das die Mädels gerade absolvieren, aber ... *gäääähn*.

20.45 Uhr: „Die anderen Mädels sind so ... Ullis“, erzählt Leticia in einem Telefonat. Und wie reagiert man am anderen Ende des Apparats auf so eine Aussage? Klar. So: „Ou ...“ Damit ist alles gesagt.

20.44 Uhr: Es gibt eine zweite Julia?!? Dabei kann es doch nur EINE geben.

20.42 Uhr: Da war‘s, das erste Klumquamperfekt. Neele war etwas steif gewesen. Hat nur 27 Minuten gedauert - neuer Rekord der Klum?

GNTM 2017: Schmeißt Greta hin?

20.33 Uhr: Puuuuh, alle können wieder aufatmen: Greta will nicht mehr hinschmeißen. Stattdessen freut sie sich jetzt auf den Dreck. Und macht ihre Sache gut: mehrfaches Klum-Lob.

20.31 Uhr: Kandidatin Lynn findet sich zu angezogen und unsexy. Dass man ihren Underboob sieht, reicht offenbar nicht.

Modelprobleme muss man haben: "Ich fühle mich zu angezogen." #gntm — Patricia Kämpf (@patkaempf) 9. März 2017

20.30 Uhr: Macht das eigentlich Sinn, dass man die Models vor lauter Nebel und Staub kaum mehr sieht?

20.27 Uhr: In diesem Sinne: Augen auf bei der Berufswahl. Haha.

20.26 Uhr: „Ich war wahrscheinlich auch kacke“, sagt Sabine. Gut, dass sie wenigstens ein bisschen Einsicht hat.

20.25 Uhr: Die erste Gruppe Mädels muss shooten. Im Fokus: Sabine. Klappt irgendwie nur so mittel.

20.22 Uhr: Ein „Victoria‘s Secret“-Model steht den Damen Rede und Antwort. Nadine Leopold. Noch nie gehört.

20.22 Uhr: Was zur Hölle hat der Schuller da eigentlich auf dem Kopf?!?

20.21 Uhr: Kristian Schuller shootet heute die Meeeedchen. In der Wüste. „Langweilig können wir nicht gebrauchen“, sagt Heidi.

20.20 Uhr: Sehnt Ihr Euch eigentlich auch wieder die Zeit herbei, in der Heidi Klum noch nicht selbst aus den Off kommentiert hat? Hach, das war so schön ...

20.18 Uhr: „Mir geht‘s so scheiße“, erzählt Greta. „Es ist so schlimm, dass ich daran denke, das alles hier aufzugeben.“ Ihr fehlt offenbar die Luft zum Atmen.

20.16 Uhr: Greta hat scheinbar Sehnsucht nach ihrem Freund. Deshalb darf sie ihren Lukas anrufen. ProSieben hofft offenbar auf einen weiteren Honey-Moment. „Ich weine jeden Morgen“, sagt Greta. Booohooo.

20.15 Uhr: So, Hände an die Gläser, fertig - los! Die fünfte Folge startet. Scheint ja heute viel Drama zu geben. Nach der Zickerei gegen Julia letzte Woche überlegt Greta offenbar, auszusteigen. Wir werden sehen.

19.45 Uhr: In etwa einer halben Stunde geht‘s los, dann ist wieder Klumquamperfekt-Zeit. Vorher haben wir noch eine interessante Entwicklung zu vermelden. Erinnert Ihr Euch noch an Sarina Nowak, Kandidatin aus der vierten Staffel GNTM? Die modelt tatsächlich noch - allerdings ist sie nicht mehr so klapperdürr, wie sie es damals war. Nein, Sarina ist jetzt ein sogenanntes Curvy Model, also eines, das gesund aussieht und ein bisschen was auf den Rippen hat. Wir sagen: Die paar Pfunde mehr stehen ihr gut - und er ist absolut „in shape“!

#curvy #curves #wilhelminacurve #wilhelmina #embraceyourcurves Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨✨ (@sarina_nowak) am 4. Mär 2017 um 11:46 Uhr

GNTM 2017: „Ich halte meinen Körper in shape“

Die Meeedchen fliegen von Los Angeles nach San Francisco: In der fünften Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ hat eines der noch verbliebenen 17 Nachwuchsmodels die Möglichkeit, auf dem Cover der Zeitschrift „Shape“ zu laden. Klar, dass sich vor allem Carina (19) als beste Kandidatin für diesen Job sieht. „Ich hätte den Job verdient. Ich halte meinen Körper in shape, mache jeden Tag Sport und achte auf meine Ernährung.“ Was soll denn da noch schief gehen? Blöderweise ist sie sicherlich nicht die Einzige, die das denkt. Céline (18) sagt: „Ich will unbedingt auf die Shape. Krass, dass es morgen direkt losgehen soll.“

Krass. Finden wir auch. Für ein Shooting mit Kristian Schuller werden die Meeedchen dann auch noch in die Wüste geschickt - Kristian Schuller ist in jeder GNTM-Staffel dabei und bekannt für seine actiongeladenen Szenen und Bilder. So verspricht er auch 2017: „Bei Heidi darf ich nicht mit langweiligen Ideen ankommen, also machen wir heute sehr viel Action.“ Das Shooting heißt „Desert Queens“, also Wüstenköniginnen, und Heidi Klum freut sich - natürlich - auch schon sehr darauf. „Ich liebe Kristian Schuller. Du gibst ihm eine Idee und er setzt das i-Tüpfelchen obendrauf. Er ist eine Wundertüte und die Fotos sind immer der Wahnsinn.“

Ein besonderer Gast am Donnerstag ist Model Nadine Leopold, die für Victoria‘s Secret läuft. „Alle sind so motiviert, das macht einfach Spaß“, sagt sie und verrät: „Es erinnert mich an die Zeit, in der ich mit dem Modeln angefangen habe.“

Hier erfahren Sie, wie Sie die 5. Folge von GNTM im TV und im Live-Stream verfolgen können. Außerdem halten wir Sie hier darüber auf dem Laufenden, welche Meeedchen bei „Germany‘s Next Topmodel“ schon rausgeflogen sind. Ob wohl Heidis außergewöhnliche Transgender-Kandidatinnen nach dem Wüsten-Shooting noch dabei sind?



