Boyfriends bei GNTM: Wird heute Honeys Nachfolger gekürt?

München - Wer hat vergangenes Jahr den Opel-Job bei GNTM bekommen? Genau, Kim. Und was wurde aus Kim? Genau, sie gewann Germany‘s Next Topmodel. Heute Abend im Couch-Ticker sind wir deswegen besonders gespannt darauf, wer sich 2017 den Opel-Job krallt.

„Jetzt kommen die ganz, ganz großen Jobs“, kündigt Thomas Hayo das Opel-Casting an.

Beim Shooting werden die Meeedchen zu Alice im Wunderland.

Legendär war sie, die GNTM-Folge, in der Honey zum ersten Mal auf deutschen Fernseh-Bildschirmen zu sehen war. Werden wir nie vergessen.

Damals war Alexander Keen noch der Freund von Kim Hnizdo, die im vergangenen Jahr Germany‘s Next Topmodel gewonnen hat. Seither hat man von ihr nicht mehr wirklich viel gehört, von Honey dafür aber umso mehr. Er war im Dschungelcamp und beim Perfekten Promi Dinner und erst kürzlich bei Grill den Henssler und hat überall ordentlich gegrinst. Das kann er. Der aktuellen 12. GNTM-Staffel fehlt definitiv so ein Honey-Typ, der erstmal zum absoluten Hass-Objekt der Fernsehzuschauerinnen der Topmodel-Staffel avanciert und ihnen dann ein paar Monate später direkt den Gefallen tut, bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ mitzumachen. Wir fürchten aber, dass es in diesem Jahr nicht noch einmal so einen Boyfriend geben wird - denn es kann halt auch nur einen Honey geben.

Die Boyfriends im Video: Wer hat am meisten Honey-Potenzial?

Dennoch sind heute Abend die Herren zu Gast bei GNTM. Bei einem wurde vergangene Woche im Trailer bereits angedeutet, dass Heidi Klum an ihm direkt ein Umstyling vornehmen will - der junge Mann kam doch tatsächlich mit Dreadlocks ans Set von GNTM. Das geht ja auch nicht. Muss der doch wissen. Dass in dieser Woche der größte Job ever ever ever bei den Topmodels vergeben wird, wissen die Kandidatinnen aber auf jeden Fall: Es geht um die Opel-Werbung. Vergangenes Jahr ging der beliebte Job an Kim und die holte sich später bekanntermaßen ja auch das GNTM-Krönchen. Thomas Hayo: „Jetzt kommen die ganz, ganz großen Jobs. Solch eine riesige Medienkampagne hat ein großes Gewicht.“ Anders als die Models natürlich.

+ Fotografin Kimberly Gordon, Heidi und Maja im Puppenhaus. © ProSieben/MIcah Smith

Ansonsten werden die durchschnittlich 1,80 Meter großen GNTM-Teilnehmerinnen in ein winziges Puppenhaus gequetscht à la Alice im Wunderland inklusive Hase und Uhr. „Dabei verkörpern sie aber nicht das kleine liebe Mädchen, das wir aus der Geschichte kennen, sondern eine Alice mit verschiedenen Facetten“, erklärt Heidi. Simmer mal gespannt! Interessant hört sich auch die Aufgabe des Entscheidungswalks an: Die Meeedchen müssen offenbar durch ein großes Hamsterrad laufen (?)...

