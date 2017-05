GNTM im Couch-Ticker: Heute werden die Meeedchen nass gemacht

München - Heute wird es feucht bei GNTM: Die Meeedchen treten zum Unterwasser-Shooting an. Außerdem wird sich eine der Damen das begehrte Venus-Casting krallen. Wir schauen uns das ganze gemütlich von der Couch aus an:

Heute, in der 13. Folge, tauchen die Meeedchen in Feuchtgebiete ab.

Wer rasiert die anderen? Das Venus-Casting steht an.

Achtung, liebe GNTM-Fans, heute wird es feucht. Aber nicht wegen der Krokodilstränen, die Heidis Meeedchen gerne vergießen. Sondern weil sie auf Tauchstation gehen und unter Wasser in drei Metern Tiefe an einem gedeckten Tisch mit Stühlen die richtige Pose finden müssen. Macht ihr auch immer in Eurer Freizeit, Euch unter Wasser an einen gedeckten Tisch setzen, oder? Wir auch. Deswegen können wir auch gaaaaaar nicht verstehen, warum manche Damen hier Beklemmungen kriegen. „Ich fühle mich unter Wasser wie in einem Alptraum. Also richtig eingeengt und klein. Ich bekomme dann richtig Angst“, sagt zum Beispiel Céline laut ProSieben-Pressemeldung zum anstehenden Shooting. Warum nur? Ist doch das natürliche Umfeld eines Models, die Tiefen eines Schwimmbeckens. Hinter der Kamera ist heute übrigens Unterwasserfotograf Peter Taras. Noch nie gehört? Macht nichts, wir nämlich auch nicht. Aber der hat bestimmt auch schon für alle Top-Zeitschriften fotografiert und von Naomi Campbell bis Gisele Bündchen alle Topmodels unter Wasser vor die Linse bekommen. Auf Instagram hat Peter Taras immerhin schon mehr als 6300 Abonnenten. „Bibi“ Heinicke von BibisBeautyPalace hat tatsächlich nur 838-mal so viele. Wahnsinn! Aber seien wir ehrlich: Taras‘ Bilder sind um einiges cooler als die halbnackten Selfies der YouTuberin.

5 of 8. @quincydavis in Bjork's #swandress from the 2001 MTV Music Awards. Bomb drops in Maui. @volcomwomens Ein Beitrag geteilt von Peter Taras (@petertaras) am 6. Mai 2015 um 20:29 Uhr

GNTM 2017: Gillette Venus sucht beim Casting die schönsten Beine

Es kann übrigens nur ein Casting geben, das noch wichtiger ist, als das Opel-Casting: das für Gillette Venus (Achtung, product placement!). Wer sich das krallte, war gefühlt auch immer automatisch im Finale. Quasi Venus-Orakel. Und: Sowohl Sarah Nuru (2009), Alisar Ailabouni (2010), Jana Beller (2011), Luisa Hartema (2012) und Vanessa Fuchs (2015) sicherten sich den begehrten Job und gewannen ihre jeweilige Staffel dann auch. Wir sind also gespannt, ob wir heute schon die GNTM-Siegerin 2017 serviert bekommen.

Apropos haarig: So geht es nämlich auch beim Entscheidungswalk zu. Mit Outfits, die nur aus Haaren bestehen, müssen die Damen einen Haute-Couture-Walk hinlegen. „Wir finden das richtig cool, weil wir so etwas noch nicht hatten“, sagt Romina. Und wir finden das auch richtig cool, weil es einfach nur bescheuert aussieht. Aber hey - das ist Haute Couture!

Und was passiert eigentlich mit den Freunden - sorry, BOYFRIENDS der Meeedchen? Bekommen wir endlich einen neuen Honey-Moment? Und wen rasiert Heidi Klum am Ende dieser Folge? Letzte Woche musste ja keine gehen. Und da wir logisch denken können, segnen heute also zwei das GNTM-Zeitliche. Ob das wirklich so kommt, erfahrt ihr natürlich in unserem Couch-Ticker.

