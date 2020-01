Geständnis im Dschungelcamp 2020: So kämpfte der Wendler um Claudia

29 Jahre waren Claudia Norberg und Michael Wendler verheiratet. Jetzt ist alles aus. Im Dschungelcamp erzählte Claudia wie alles mit 19 Jahren begann.

Claudia Norberg und Danni Büchner sprechen über Männer am Lagerfeuer im Dschungelcamp.

Claudia Norberg war 29 Jahre lang mit Michael Wendler verheiratet.

Sie erzählt Danni wie es alles zwischen ihnen anfing.

Claudia Norberg sitzt mit ihrer neuen Busenfreundin aus dem Dschungelcamp, Danni Büchner, am Lagerfeuer während ihrer Nachtwache und welches Thema schlagen die beiden Single-Frauen an? Klar, das Thema „Männer“. Das war bereits schon vorher am Tag Thema und dabei erzählte Claudia einiges aus ihrer Vergangenheit.

Dschungelcamp 2020: Claudia Norberg, Danni Büchner und die Männer

Danni will von Claudia Norberg* wissen, wie sie denn den Markus so fände, denn immerhin erzählte ja Claudia noch vor dem Dschungelstart, dass sie es schön fände, eine neue Liebe im Dschungel zu treffen. „Der ist voll nett, der Markus. Mega Allgemeinwissen“, so Claudia. Das war also wohl nix. Und auch bei den Dates nach dem Wendler* war noch nichts dabei.

Viel interessanter ist aber, wie es alles bei Claudia und Michael Norberg - ja so heißt der Wendler mit bürgerlichem Namen - begann.

Dschungelcamp 2020: So lernten sich Claudia Norberg und der Wendler kennen

Das erzählt Claudia Danni Büchner auch ganz bereitwillig, als diese fragt, wann sie ihr erstes Mal hatte. Das war mit dem Wendler und Claudia war 19 Jahre alt - da könnte man jetzt fast gehässig sein und sagen, dass der Wendler wohl auf 19-Jährige steht, denn auch seine Laura ist gerade mal 19 Jahre alt*, aber das ist bestimmt nur Zufall. Wieder zurück zu Claudia.

„Ich war erst 19. Meine Eltern dachten schon, ich wäre eine Lesbe, weil ich nie mit einem Jungen nach Hause gekommen bin. Kennengelernt habe ich den durch eine Freundin. Die hatte schon eine kleine Wohnung, da bin ich hin und da war er zu Besuch. Er war ihr Freund“, erzählt Claudia.

Dschungelcamp 2020: Der Wendler kämpfte um Claudia Norberg

Danni kann das erst einmal gar nicht fassen und hackt nach: „Micha war ihr Freund? Oh, das kam bestimmt nicht gut an?“ Claudia bejaht: „Ja, ich wollte das auch gar nicht. Dann haben wir uns unterhalten und dann hat er kurz darauf Schluss gemacht mit ihr. Dann hat er bei mir immer angerufen. Meine Mutter hat ihm dann immer gesagt, in welchen Diskotheken ich bin. Meine Mutter und Michael verstanden sich von Anfang an. Dann war der immer in der Diskothek, in der ich war. Er ist mir so ein dreiviertel Jahr hinterhergelaufen, bis ich mich dann in ihn verliebt habe. Irgendwann haben wir uns getroffen, haben uns unterhalten und haben uns dann geküsst. Der hat mich wirklich erobert.“

Diese rührende Story kann Danni Büchner gar nicht fassen und wir irgendwie auch nicht, wenn man nun überlegt wieder sich der Wendler und Laura, die sich auch noch für den Playboy auszog *, im „Sommerhaus der Stars“ benahmen. Und jetzt bezeichnet der Wendler Claudia auch noch als Lügnerin*. Aber es wird sogar noch romantischer.

Dschungelcamp-Kandidatin Claudia enthüllt: Michael Wendler ist ein Romantiker

„Das ist so romantisch und so eine tolle Liebesgeschichte.“ Claudia kann dem ganzen aber noch die Romantik-Krone aufsetzen: „Ich habe auch jeden Tag Rosen bekommen. Er hat gesagt, kein Tag in deinem Leben soll ohne Rose sein.“

So viel Kitsch hätten wir dem Wendler gar nicht zugetraut. Und irgendwie ist die Tatsache, dass Claudia mit Michael und Laura in einer WG wohnen* muss, nun noch trauriger. Und dass sie durch den Wendler Insolvenz anmelden musste und die Dschungelcamp-Gage* dringend benötigt, ist das i-Tüpfelchen der Traurigkeit.

