HBO hat einen neuen Trailer zur 7. Staffel von „Game of Thrones“ herausgebracht. Die Vorschau verrät schon einiges über die neuen Folgen.

Na, sitzen auch Sie seit Monaten auf heißen Kohlen und können es kaum erwarten, Daenarys Targaryen (Emilia Clarke) gen Westen segeln zu sehen? Und wünschen Sie sich nicht auch, dass die starke Arya Stark (Maisie Williams) endlich zu ihren Geschwistern zurückkehrt? Seiot dem 17. Juli ist es soweit und Sie können es sich wieder vor dem Fernseher bequem machen - vorausgesetzt Sie haben Sky - denn Game of Thrones geht in die nächste Runde, genauer: in die 7. Staffel!

Und die wird es in sich haben. Bereits der erste Trailer der siebten Staffel der Erfolgsserie aus den USA wurde auf Facebook über 47 Millionen Mal angeklickt. Darin wurde bereits klar, was die Fans von Staffel 7 erwarten dürfen: „Der große Krieg ist da.“ Jetzt schieben die „GOT“-Macher einen weiteren Kurzfilm nach, der tiefere Einblicke in die Ereignisse gewährt, mit denen Staffel 7 aufwarten wird.

Game of Thrones: Das verrät der neue Trailer über Staffel 7

Sansa Stark (Sophie Turner) wird offensichtlich eine große Rolle spielen. Mit ihrem entschlossenen Gesichtsausdruck beginnt der neue Trailer. Vom schüchternen und naiven Mädchen Sansa, das die Fans einst in Staffel 1 kennen lernten, scheint endgültig nichts mehr übrig zu sein.

Diesmal ertönt nicht die Stimme von Cersei Baratheon (Lena Headey), sondern die von Jon Schnee (Kit Harington) - ist das bereits ein Hinweis auf den Gang der Geschichte? Schließlich würden sich wohl die allermeisten „GOT“-Liebhaber eher Jon Schnee als Cersei Baratheon auf dem eisernen Thron wünschen. Und tatsächlich: „Jahrhundertelang kämpften unsere Familien vereint gegen unseren gemeinsamen Feind. Wir müssen das Gleiche tun, wenn wir überleben wollen“, mit diesen düsteren Worten deutet Jon Schnee eine epische Schlacht an, die „GOT“-Fans möglicherweise mit Spannung erwarten dürfen. Wird Jon Schnee die zerstrittenen Königreiche Westeros‘ vereinigen?

Staffel 7 von Game of Thrones: Diese Neben-Charaktere könnten wichtig werden

Trailer 2 der 7. Staffel von Game of Thrones wirft noch weitere Fragen auf: Werden zum Beispiel Missandei (Nathalie Emmanuel) und Grauer Wurm (Jacob Anderson), die Vertrauten der Khaleesi Daenarys Targaryan sich näher kommen? Zumindest auf einen Kuss dürfen sich Freunde der Serie angesichts des Trailers offensichtlich freuen.

Auch zwischen den Stark-Geschwistern bahnt sich eine Annäherung an: Brandon Stark (Isaac Hempstead-Wright), der jetzt im Rollstuhl sitzt, wird mit seinen übernatürlichen Kräften für die neue Staffel wohl noch wichtig werden. Außerdem taucht Arya Stark auf einem Pferd auf - ist sie endlich auf dem Weg nach Hause, um an der Seite ihrer Geschwister zu kämpfen? Ein Satz deutet jedenfalls stark darauf hin, dass die Kinder des Nordens endlich vereint in den Kampf ziehen: „When the snows fall and the white winds blow a lone wolf dies, but the pack survives“ - „Wenn der Schnee fällt und der weiße Wind weht, dann stirbt ein einsamer Wolf, aber das Rudel wird überleben.“

Was Sansa Starks Stimme da am Ende des zweiten Trailers sagt, klingt einerseits hoffnungsvoll - macht aber auch stutzig: Welcher „einsame Wolf“ wird sterben? Doch nicht etwa Jon Schnee, von dem wir uns schon einmal schmerzlich verabschieden mussten?

Game of Thrones: Start von Staffel 7 in Deutschland am 17. Juli

Das alles und noch viel mehr werden wir leider erst erfahren, wenn die neue Staffel angelaufen ist. Am 16. Juli ist es in Großbritannien bereits soweit, am 17. Juli folgt die Ausstrahlung in Deutschland - allerdings nur beim Bezahlsender Sky. Alle anderen müssen sich wohl oder übel mit den vielen kleinen Clips begnügen, die die Macher von Game of Thrones immer wieder auf ihrer Facebook-Seite posten. Viele davon gewähren Einblicke hinter die Kulissen der dramatischen Serie und verkürzen die Wartezeit vielleicht wenigstens ein bisschen.

Und hier ist der zweite Trailer der siebten Staffel „Game of Thrones“

lg