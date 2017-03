„Game of Thrones“-Trailer sorgt für Millionen-Klickzahlen

Los Angeles - Die Vorfreude scheint riesig zu sein: Ein erster Trailer für die neue „Game of Thrones“-Staffel wurde innerhalb der ersten 15 Stunden bereits rund 35 Millionen Mal auf Facebook aufgerufen.

Cercei Lannister (Lena Headey), Jon Schnee (Kit Harington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) - sie alle nehmen ihren Platz auf ihrem langersehnten Thron ein. Das zeigt der aktuelle Promo-Trailer zur siebten Staffel von Game of Thrones. Doch wer gewinnt am Ende tatsächlich das Spiel um den Eisernen Thron? Das bleibt immer noch das spannendste Geheimnis der Erfolgsserie. Cercei, Jon und Daenerys scheinen sich alle ihrer Sache schon recht sicher - ihren Gesichtsausdrücken im neuen Trailer nach zu urteilen. Ein Fakt steht jedoch absolut außer Frage: Der nächste Winter wird kommen. Daran lässt der Trailer keine Zweifel.

Die Game of Thrones-Fangemeinde hängt nicht länger in der Luft: Das mehrfach ausgezeichnete Fernseh-Drama nach den erfolgreichen Büchern von George R. R. Martin startet am 16. Juli in den USA in die siebte und vorletzte Staffel. Das gab der Original-Sender HBO bekannt. Es bleibt weiter spannend wie immer bei GoT: Daenerys nähert sich mit ihrer Armee und ihren Drachen Westeros. Jon Schnee muss sich auf einen Kampf gegen die Armee der Weißen Wanderer und gegen Cersei vorbereiten. Die Produzenten der Show verrieten auch, dass es insgesamt nur noch 15 Folgen geben wird.

Bei YouTube kam der 90-sekündige neue Teaser des US-Senders HBO auf rund fünf Millionen Klicks bis Freitagmorgen. Der Film ist unterlegt mit dem Song „Sit Down“ der britischen Band James. Sie sehen den Clip hier:

Zur Zeit läuft außerdem die aktuelle, sechste Staffel im deutschen Free-TV. Merkur.de hat für Sie erklärt, wie Sie die sechste Staffel GoT im TV oder im Stream sehen.

an/ds/dpa

