„Game of Thrones“: Staffel 8 im TV und Live-Stream - GoT bei Sky, Amazon und Co.

Das Ende von „Game of Thrones“ kommt jetzt mit Staffel 8. Hier erfahren Sie, wie Sie das GoT-Finale im TV und im Live-Stream sehen können.

„Valar Morghulis“! Das große Warten hat endlich ein Ende und eine der wohl größten TV-Serien aller Zeiten holt mit der finalen achten Staffel nochmal zum letzten Paukenschlag aus. „Game of Thrones“ geht ab Sonntag in die letzte Runde und wird wieder für reichlich Diskussionsstoff sorgen. Wer sitzt am Ende auf dem ‚Eisernen Thron‘? Erobern die ‚White Walker‘ ganz Westeros und Essos? Was passiert mit Jon Snow und der Drachenkönigin Khaleesi? Wie wird der Storyplot um den ‚Nightking‘ aufgelöst?

All diese Fragen werden im Serienfinale der Buchadaption von George R. R. Martins „Das Lied von Eis und Feuer“ beantwortet werden. Doch ganz nach dem oben genannten valyrischen Leitsatz „Alle Männer müssen sterben“ müssen sich die „Game of Thrones“-Fans in der letzten Staffel wohl auf den Tod des ein oder anderen Lieblingscharakters* einstellen.

Die Erwartungen an die finale „GoT“-Staffel könnten jedenfalls nicht höher sein, daher drängt sich natürlich die Frage auf: Wie, wann und wo kann ich die finale Staffel von „Game of Thrones“ im TV und im Live-Stream sehen? Im Folgenden geben wir Ihnen alle wichtigen Infos über das Finale der Fantasy-Saga und die TV-Hinweise.

„Game of Thrones“ Staffel 8: GoT-Sendetermine im Überblick

Los geht es parallel zur US-Ausstrahlung mit der ersten Folge der achten Staffel in der Nacht von Sonntag auf Montag um drei Uhr. Die Sendetermine der 8. Staffel im Überblick:

Erste Folge: In der Nacht vom 14. auf 15. April 2019, 3.00 Uhr (Dauer: 54 Minuten)

Zweite Folge: In der Nacht vom 21. auf 22. April 2019, 3.00 Uhr (Dauer: 58 Minuten)

Dritte Folge: In der Nacht vom 28. auf 29. April 2019, 3.00 Uhr (Dauer: 60 Minuten)

Vierte Folge: In der Nacht vom 5. auf 6. Mai 2019, 3.00 Uhr (Dauer: 78 Minuten)

Fünfte Folge: In der Nacht vom 12. auf 13. Mai 2019, 3.00 Uhr (Dauer: 80 Minuten)

Sechste Folge: In der Nacht vom 19. auf 20. Mai 2019, 3.00 Uhr (Dauer: 80 Minuten)

„Game of Thrones“: Staffel 8 von GoT kommt erst später ins Free-TV

„Game of Thrones“ kommt ins Free-TV, aber bis dahin ist es noch eine Weile hin. In der Vergangenheit war es so, dass die aktuelle Staffel rund ein Jahr nach Erstausstrahlung durch HBO im deutschen Free-TV zu sehen war.

Damit dürfte die letzte „GoT“-Staffel also erst im Frühjahr 2020 im deutschen Free-TV zu sehen sein. Die Ausstrahlungsrechte besitzt übrigens RTL 2.

„Game of Thrones“: So sehen Sie die GoT-Staffel 8 im TV bei Sky

Wie auch bei den vergangenen „GoT“-Staffeln hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Ausstrahlungsrechte in Deutschland gesichert und zeigt damit natürlich auch die gesamte finale Staffel der Fantasy-Reihe exklusiv im TV.

Parallel zur amerikanischen TV-Premiere zeigt Sky also in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 3 Uhr die erste Folge der 8. Staffel auf dem Sender Sky Atlantic HD.

Sky bietet zudem die Option, die Folgen im Original (Englisch) oder auf Deutsch zu sehen.

Wem das zu spät ist, kann die Wiederhollung der aktuellen Folge auch am darauffolgenden Montag (15. April) ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sehen.

„Game of Thrones“: Staffel 8 auch im Live-Stream von Sky

Wer im Besitz eines Sky-Abos ist, kann sich rund eine Stunde nach offizieller Ausstrahlung die jeweilige Episode auch im Live-Stream via Sky Go ansehen.

Sky Go kann über die Desktopanwendung oder über die Sky-Go-App auf Tablet und Smartphone empfangen werden.

Der Sender Sky Atlantic HD kann ebenfalls über die Streaming-Plattform Sky Go unter ‚Live-Programm‘ gefunden werden.

Wer über Sky Ticket schauen will, kann sich das Serien-Angebot aktuell für 4,99 Euro sichern. Das Abo gilt für einen Monat - somit ist ein zweites Sky-Ticket-Abo für einen weiteren Monat nötig, um in den Genuss von allen sechs Folgen „Game of Thrones“ zu kommen.

Hinweis: Bei Sky Ticket werden die „GoT“-Folgen nicht in Full-HD-Qualität ausgestrahlt, sondern lediglich in HD-Aulösung.

„Game of Thrones“ Staffel 8: GoT-Stream bei Amazon, iTunes und Google Play

Alternativ kann die finale achte Staffel von „Game of Thrones“ auch über Streaming-Plattformen wie Amazon, iTunes oder Google Play Store auf den Bildschirm geholt werden.

Abhängig vom jeweiligen Angebot (entweder Kauf oder Leihe) müssen für die 8. Staffel wohl zwischen 20 - 30 Euro eingeplant werden.

Zudem sollte eingeplant werden, dass die jeweiligen Episoden, egal ob bei Amazon Prime, iTunes oder im Google Play Store, nicht parallel zur US-Ausstrahlung verfügbar sind, sondern erst am darauffolgenden Tag nach der Ausstrahlung bei Sky.

Hinweis: Auch wenn Sie bereits Amazon-Prime-Kunde sind, müssen Sie für die einzelnen „GoT“-Folgen bei Amazon bezahlen, da das Angebot nicht in dem jährlichen oder monatlichen Abonnement enthalten ist.

„Game of Thrones“: Offizieller Trailer für die GoT-Staffel 8

Wer sich bereits auf den anstehenden „GoT“-Wahnsinn einstimmen will, der kann sich den Trailer für die finale achte Staffel* zu Gemüte führen.

