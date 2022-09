RTL-Vorschau verblüfft: Freiwilliger „Sommerhaus“-Ausstieg von Mario Basler?

Mario Basler klagt im „Sommerhaus der Stars“ über Schmerzen. © RTL/Montage HEADLINE24

Schon lange kämpft Mario Basler im „Sommerhaus“ auf RTL mit gesundheitlichen Problemen. In Folge 8 könnte sich das jetzt zuspitzen. Lesen Sie hier, was die Vorschau verrät:

Schon seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Mehrere Promi-Paare kämpfen um den Sieg und eine Gage von 50.000 Euro. Auch Ex-Fußballer Mario Basler ist dieses Jahr mit am Start. Schon seit längerem plagen den 53-Jährigen schlimme Schmerzen. In Folge 8 scheint sich die Lage zuzuspitzen.

MANNHEIM24 verrät, was in der Vorschau auf Folge 8 von „Sommerhaus der Stars“ darauf hindeuten könnte, dass Mario Basler freiwillig geht.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Folge 8 ist bereits ab dem 28. September auf RTL+ verfügbar. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können jede neue Episode bereits vor TV-Ausstrahlung streamen. (fas)