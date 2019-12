Neuer Kapitän auf dem ZDF-„Traumschiff“: Holpriger Start für Florian Silbereisen - Fans lästern fies - „Alle auf Crack“ 

Diesen Start dürfte sich Florian Silbereisen beim ZDF-“Traumschiff“ anders vorgestellt haben. Die Fans zeigen sich von der aktuellen Folge alles andere als begeistert.

Florian Silbereisen ist nun ganz offiziell der neue Kapitän des ZDF-“Traumschiffs“ .

Auch die anderen prominenten Gesichter bekamen ihr Fett weg.

Kaum ein anderer Auftritt dürfte an Weihnachten so begutachtet worden sein, wie der Start von Florian Silbereisen als neuer Kapitän des ZDF-“Traumschiffs“. Bereits im Vorfeld zeigten sich Fans des TV-Formats skeptisch. Während der Ausstrahlung sorgte der Auftritt des 38-Jährigen dann ebenfalls für Häme und Spott bei vielen Fans.

Florian Silbereisen neuer Kapitän beim „Traumschiff“ - Fans lästern fies

Während Silbereisen vermutlich auf seine Rolle als Max Parger ordentlich stolz sein dürfte, zerpflücken Fans über Twitter die aktuelle Folge des „Traumschiffs“ Szene für Szene. So belustigt sich ein User beispielsweise über eine Szene, in der Silbereisen mit einem Fernglas in die Ferne schaut. Denn was vielen TV-Zuschauern vermutlich auf den ersten Blick nicht aufgefallen sein dürfte: Vor dem Fenster hängt ein Rollo, Silbereisen dürfte mit seinem Fernglas vermutlich nicht allzu weit gesehen haben.

Meine Lieblingsszene im #Traumschiff mit Florian Silbereisen alias Max Parger als Kapitän ist die, als er sehr kompetent mit dem Fernglas aufs Rollo schaut. pic.twitter.com/5fYCMA2MI4 — ⭐️Sternchen⭐️ (@BeiAnja) December 26, 2019

Einige der TV-Zuschauer stören sich auch an der Präsentation des neuen Kapitäns. So zeigen die Macher des „Traumschiffes“ beispielsweise Florian Silbereisen beim Workout an der Reling. Mit einer Hand lässig auf dem Rücken absolviert der 38-Jährige sein Sportprogramm vor der Kamera. Seinen Fans ebenfalls ein Dorn im Auge: der Bruder des Kapitäns durfte ebenfalls an Bord einchecken.

ZDF-„Traumschiff“: Fans lästern über Auftritte von Joko und Sarah Lombardi

Denn während mit Florian Silbereisen aka Max Parger der Kapitän des Schiffes in See sticht, wird der Bruder, Moritz, von niemand geringerem als ProSieben-Gesicht Joko Winterscheidt gespielt. „Max und Moritz... ein hoch auf den Autor, der das unbemerkt durch alle Meetings bekommen hat“, zeigt sich ein Fan von der Namenskombination belustigt.

Max und Moritz... ein hoch auf den Autor, der das unbemerkt durch alle Meetings bekommen hat #Traumschiff — Trashy (@TotallyTrash) December 26, 2019

Doch nicht nur Silbereisen bekommt nach Ausstrahlung der Folge von Fans sein Fett weg. Denn mit Sarah Lombardi engagierten die Regisseure ein weiteres beliebtes TV-Gesicht. Doch auch hier hält sich die Begeisterung der Fans in Grenzen. Denn während die 27-Jährige in ihrer Uniform als Zimmermädchen wahrlich eine gute Figur macht, spotten Fans über den Gesang der Sängerin. „Wenn die Lombardi da gleich singt, bin ich raus“, zeigt sich ein TV-Zuschauer von der Rolle genervt. Die 27-Jährige ist übrigens seit kurzem wieder Single.

Wenn die Lombardi da gleich singt bin ich raus #Traumschiff pic.twitter.com/l3FeNRmfLs — jasmini (@jasmini_x) December 26, 2019

ZDF-„Traumschiff“: Besetzung des TV-Formats spaltet die Gemüter

Als dann auch noch Uschi Glas das „Traumschiff“ betritt, brechen bei einigen Fans alle Dämme. „Florian Silbereisen wird Kapitän, während Harald Schmidt die Silberhochzeit von Uschi Glas organisiert. Als die Situation zu eskalieren droht, erscheint Joko, um die Lage zu retten. Währenddessen singt Sarah Lombardi ein Lied. Die Autoren waren doch alle auf Crack“, ist unter anderem auf Twitter zu lesen.

Florian Silbereisen wird Kapitän, während Harald Schmidt die Silberhochzeit von Uschi Glas organisiert. Als die Situation zu eskalieren droht, erscheint Joko, um die Lage zu retten. Währenddessen singt Sarah Lombardi ein Lied.



Die Autoren waren doch alle auf Crack. #traumschiff — Angelo (@Skywobi) December 26, 2019

Was Helene Fischer, die Ex-Freundin des Schlagersängers über seine Rolle im „Traumschiff“ denkt, ist nicht bekannt. Denn während der 38-Jährige durch die Welt segelt, begeisterte Helene mit ihrer großen „Helene Fischer Show“. In der Sendung dann die Überraschung: Die Schlagersängerin plauderte über ihren Thomas Seitel.

Mit ihrer Show sorgte Helene Fischer an Weihnachten für viele Fans für den Höhepunkt des Jahres. Doch ein unauffälliger Ring am Finger sorgt nun für Spekulationen.