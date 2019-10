„Fernsehgarten on Tour“: Andrea Kiewel freut sich auf Beatrice Egli - Fans schon vorab in Ekstase

Der ZDF-Fernsehgarten sendet derzeit aus Neuharlingersiel. Am heutigen Sonntag singt unter anderem Beatrice Egli an der Nordseeküste.

Neuharlingersiel - Auch wenn es draußen langsam grau und ungemütlich wird, schickt das ZDF den Sommer mit seinem klassischen Gute-Laune-Format nochmal in die Verlängerung: So geht der Fernsehgarten auch im Herbst auf große Reise und sorgt damit in insgesamt drei Ausgaben für Begeisterung bei den Fans. Die Kultshow sendet nun die zweite Ausgabe von „Fernsehgarten on Tour“ von der Nordseeküste und lässt die Fans noch vor der Ausstrahlung euphorisch werden.

„Fernsehgarten on Tour“ aus Neuharlingersiel

Für die zweite Ausgabe will der „Fernsehgarten on Tour“ den Hafen in Neuharlingersiel zum Tanzen bringen, wie es auf der Facebook-Seite der ZDF-Kultshow angekündigt wird. So werden am kommenden Sonntag neben dem Staatlichen Russischem Ballett Moskau unter anderem auch die Party-Garanten Dj Ötzi oder Beatrice Egli auf der Bühne stehen.

Beatrice Egli singt beim „Fernsehgarten on Tour“

Bevor Letztere vor Kurzem aber am Berliner Flughafen kurz vorm Durchdrehen stehen sollte, lieferte sie auf ihrem Instagram-Account bereits vor ein paar Tagen erste Eindrücke von der Fernsehgarten-Aufzeichnung. „LE LI LA an der Nordseeküste“, kommentiert die Schlagersängerin ihren Post, der sie bei ihrer Performance inmitten einer ganzen Horde aus Fans samt der dazugehörigen Kameras und Smartphones zeigt.

„Du warst heute große Klasse“, so das Fazit der ersten begeisterten Fans, für die Beatrices neuer Song „LE LI LA - Leben, lieben, lachen“ auch immer „verboten gut“ tut.

„Fernsehgarten on Tour“ mit Beatrice Egli und Dj Ötzi: „Wie Weihnachten und Ostern“

Bei dieser ganzen Reihe an geballter guter Laune macht sich bei den Zuschauern bereits im Vorfeld der erste Anflug Euphorie breit: „Beatrice und Dj Ötzi ist ja fast wie Weihnachten und Ostern zusammen“, jubeln die Fans noch vor der Ausstrahlung der Sendung auf deren Facebook-Seite, weshalb für sie bereits feststeht: „Freue mich, wird klar geschaut“.

In dem Punkt sind sich wohl alle einig, wie es auch andere auf den Punkt bringen: „Fernsehgarten ist für mich ein Muss“. Bestärkt werden sie von denen, die schon bei den Aufzeichnungen dabei waren und bereits wissen: „Das war mega.“

Dritte Abschieds-Ausgabe von „Fernsehgarten on Tour“ folgt

Für alle, die gar nicht genug vom Fernsehgarten kriegen können, wird es am 13.10.2019 noch eine letzte Möglichkeit geben, sich für dieses Jahr von der beliebten Sonntags-Show zu verabschieden, denn dann strahlt das ZDF die dritte Ausgabe des „Fernsehgarten on Tour“ aus.

Mit Gesprächsstoff dürften die Zuschauer allerdings bereits mehr als ausreichend versorgt sein, denn in der Woche zuvor sorgte die Sendung wegen ihrer „zweifelhaften Mode“ schon für Aufregung. Außerdem gab es auch für die Oktoberfest-Sendung des Fernsehgartens gemeine Kritik. Den Vogel abgeschossen haben dürfte allerdings Luke Mockridge mit seinem zunächst äußerst fragwürdigen Auftritt. Nach dem Eklat erhielt er jetzt allerdings auch noch eine Auszeichnung.