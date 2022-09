Fans spekulieren: Ist Dagmars Haus an einen bekannten-Benz-Barackler vermietet?

Das Haus von Dagmar soll 2023 abgerissen werden © MANNHEIM24/Celine Burghardt/privat

„Hartz und herzlich“-Star Dagmar ist gestorben. Sie hat in einem Mini-Mietshaus im Herzen der Benz-Baracken gewohnt. Lesen Sie hier, an wen das Haus zwischenzeitlich vermietet ist:

Mit nur 67 Jahren starb „Hartz und herzlich“-Zuschauerliebling Dagmar am 8. November 2021 unerwartet. Vor sechs Jahren zog die Rentnerin vom „Roten Block“ in das weiße Mini-Häuschen im Herzen des Viertels. Die 500 Euro Kaltmiete übernahm zunächst das Amt. Zu Dagmars Miethaus gehört ein 863 Quadratmeter Grundstück, das sie mit viel Liebe in Schuss hielt.

MANNHEIM24 verrät, welcher „Hartz und herzlich“-Darsteller Dagmars Haus gemietet hat.

Dagmar wird nicht nur von Kumpel Elvis schmerzlich vermisst. Auch in den Herzen der „Hartz und herzlich“-Fans hat die Rentnerin einen festen Platz. Umso trauriger ist es für die RTLZWEI-Zuschauer mitanzusehen, wie das weiße Haus in den Benz-Baracken immer weiter seinen ursprünglichen Charme verliert. (sik)